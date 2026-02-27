Відео
Пиріжки "Монастирські" на сніданок — без яєць і молока

Пиріжки "Монастирські" на сніданок — без яєць і молока

Дата публікації: 27 лютого 2026 05:04
Пиріжки Монастирські без яєць і молока — пісний рецепт приготування з фото
Пиріжки "Монастирські". Фото: smachnenke.com.ua

Пиріжки "Монастирські" — це пухка пісна випічка без яєць і молочних продуктів, яка дивує ніжною текстурою тіста. Завдяки рисовому відвару воно виходить м’яким і повітряним, а соковита капустяна начинка додає страві домашнього затишку.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • рисовий відвар — 250 мл.;
  • цукор — 1 ч. л.;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • олія — 2 ст. л.;
  • борошно — 350–400 г;
  • дріжджі сирі — 15 г.

Для начинки:

  • капуста — 300 г;
  • цибуля — 1 шт.;
  • томатна паста — 1 ст. л.;
  • сіль — за смаком;
  • лавровий лист — 1 шт.;
  • чорний мелений перець — за смаком.

Спосіб приготування

Промити рис, залити водою та варити до повного розварювання, щоб він став м’яким і віддав крохмаль у рідину. Процідити отриманий відвар у миску та дати йому охолонути до теплого стану.

рецепт пиріжків на сніданок
Відвар з рису. Фото: smachnenke.com.ua

Додати до теплого рисового відвару дріжджі та цукор, перемішати і залишити на 15 хвилин для активації. Додати сіль і олію, ще раз перемішати. Поступово додавати борошно, замішувати м’яке, еластичне тісто, яке не липне до рук. Перекласти тісто в миску, накрити плівкою та залишити в теплому місці приблизно на 1 годину 30 хвилин для підйому.

пиріжки з капустою
Тісто для пиріжків. Фото: smachnenke.com.ua

Для начинки нашаткувати капусту соломкою, цибулю нарізати дрібними кубиками. Обсмажити цибулю на олії до золотистого кольору, додати капусту та тушкувати до напівготовності. Додати сіль, чорний перець, лавровий лист і томатну пасту, перемішати та тушкувати до повної готовності. Остудити начинку та дістати лавровий лист.

рецепт пиріжків з капустою
Начинка з капустою. Фото: smachnenke.com.ua

Присипати робочу поверхню борошном, викласти тісто, розділити на частини та сформувати кульки.

рецепт пиріжків на відварі з рису
Приготування пиріжків. Фото: smachnenke.com.ua

Розкачати кожну в невеликий корж, викласти начинку та сформувати пиріжки, ретельно защипнути краї.

пиріжки на пательні
Смажені пиріжки. Фото: smachnenke.com.ua

Розігріти сковороду з олією та обсмажити пиріжки на середньому вогні до рум’яної скоринки з обох боків. За бажанням викласти сформовані вироби на деко та випікати у розігрітій до 180 °C духовці до золотистого кольору. Викласти готові пиріжки на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію, і подавати теплими.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день

рецепт ідея для сніданку тісто пиріжки пиріжки на сковороді
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
