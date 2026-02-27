Пиріжки Монастирські без яєць і молока — пісний рецепт приготування з фото

Пиріжки "Монастирські". Фото: smachnenke.com.ua

Пиріжки "Монастирські" — це пухка пісна випічка без яєць і молочних продуктів, яка дивує ніжною текстурою тіста. Завдяки рисовому відвару воно виходить м’яким і повітряним, а соковита капустяна начинка додає страві домашнього затишку.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Вам знадобиться:

рисовий відвар — 250 мл.;

цукор — 1 ч. л.;

сіль — 1 ч. л.;

олія — 2 ст. л.;

борошно — 350–400 г;

дріжджі сирі — 15 г.

Для начинки:

капуста — 300 г;

цибуля — 1 шт.;

томатна паста — 1 ст. л.;

сіль — за смаком;

лавровий лист — 1 шт.;

чорний мелений перець — за смаком.

Спосіб приготування

Промити рис, залити водою та варити до повного розварювання, щоб він став м’яким і віддав крохмаль у рідину. Процідити отриманий відвар у миску та дати йому охолонути до теплого стану.

Відвар з рису. Фото: smachnenke.com.ua

Додати до теплого рисового відвару дріжджі та цукор, перемішати і залишити на 15 хвилин для активації. Додати сіль і олію, ще раз перемішати. Поступово додавати борошно, замішувати м’яке, еластичне тісто, яке не липне до рук. Перекласти тісто в миску, накрити плівкою та залишити в теплому місці приблизно на 1 годину 30 хвилин для підйому.

Тісто для пиріжків. Фото: smachnenke.com.ua

Для начинки нашаткувати капусту соломкою, цибулю нарізати дрібними кубиками. Обсмажити цибулю на олії до золотистого кольору, додати капусту та тушкувати до напівготовності. Додати сіль, чорний перець, лавровий лист і томатну пасту, перемішати та тушкувати до повної готовності. Остудити начинку та дістати лавровий лист.

Начинка з капустою. Фото: smachnenke.com.ua

Присипати робочу поверхню борошном, викласти тісто, розділити на частини та сформувати кульки.

Приготування пиріжків. Фото: smachnenke.com.ua

Розкачати кожну в невеликий корж, викласти начинку та сформувати пиріжки, ретельно защипнути краї.

Смажені пиріжки. Фото: smachnenke.com.ua

Розігріти сковороду з олією та обсмажити пиріжки на середньому вогні до рум’яної скоринки з обох боків. За бажанням викласти сформовані вироби на деко та випікати у розігрітій до 180 °C духовці до золотистого кольору. Викласти готові пиріжки на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію, і подавати теплими.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день

Пишні пончики з 1 пачки сиру без дріжджів

Лінива піца за 15 хвилин на сніданок — знадобиться 3 тортильї.

Рецепт сніданку з картоплі — тепер №1 у списку побажань.

Смачний та корисний паштет на сніданок — знадобиться 500 г печінки та 100 г вершків.

Просто змішайте 2 яйця з хлібом — смачний сніданок за 5 хвилин.

Хачапурі з 2 картоплин без тіста і клопотів — рецепт на сніданок.

Проста намазка на хліб, як справжній делікатес — смачніше ковбаси.

