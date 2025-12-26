Відео
Головна Смак Просто змішайте 2 яйця з хлібом — смачний сніданок за 5 хвилин

Просто змішайте 2 яйця з хлібом — смачний сніданок за 5 хвилин

Ua ru
Дата публікації: 26 грудня 2025 05:04
Швидкий сніданок з хліба та яєць за 5 хвилин — просто, ситно і смачно
Хліб та яйця. Фото: smachnenke.com.ua

Коли зовсім немає часу на складні страви, цей сніданок рятує завжди. Звичайний хліб, кілька яєць і трохи сиру перетворюються на ситну та апетитну страву всього за кілька хвилин. Ідеальний варіант для ранку, коли хочеться швидко, просто й по-справжньому смачно.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

  • хліб — 3 шматочки;
  • молоко — 150 мл.;
  • яйця — 2–3 шт.;
  • морква терта — 20 г;
  • сир (моцарела або інший) — 70–100 г;
  • зелень — до свого смаку;
  • сіль — до свого смаку;
  • перець — до свого смаку;
  • улюблені приправи — до свого смаку;
  • олія — для смаження.

Спосіб приготування

Поламати хліб на шматочки, перекласти в миску та додати молоко. Залишити на кілька хвилин, щоб хліб добре розм’як. Розім’яти виделкою до м’якої, однорідної маси.

Додати терту моркву, дрібно нарізану зелень, сіль, перець та приправи. Відокремити білки від жовтків. Білки злегка збити та обережно додати до хлібної маси, акуратно перемішати.

рецепт смачного сніданку з яйцями
Яєчня з хлібом. Фото: smachnenke.com.ua

Розігріти сковороду з невеликою кількістю олії. Викладати масу ложкою, формуючи невеликі оладки. Обсмажувати на середньому вогні до золотистої скоринки з обох боків.

Викласти зверху сир, у центрі зробити невелике заглиблення та додати жовток. Накрити кришкою й готувати ще кілька хвилин, поки сир розплавиться, а жовток залишиться ніжним. Подавати одразу після приготування, за бажанням доповнивши свіжою зеленню.

Сніданок яйця яєчня рецепт хліб
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
