Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Смачний сніданок для всієї сімʼї — потрібно 0,5 кефіру та 2 яйця

Смачний сніданок для всієї сімʼї — потрібно 0,5 кефіру та 2 яйця

Ua ru
Дата публікації: 16 грудня 2025 05:04
Сніданок для всієї сімʼї — простий рецепт з фото на кефірі та яйцях
Коржі з начинкою. Фото: smachnenke.com.ua

Цей сніданок виручає, коли потрібно швидко й смачно нагодувати всю сімʼю. Мінімум інгредієнтів, просте приготування і смачна домашня страва, яка сподобається і дорослим, і дітям.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • яйця — 2 шт.;
  • кефір — 500 мл;
  • цукор — 1 ст. л.;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • борошно — близько 250 г;
  • розпушувач — 10 г;
  • рослинна олія — 3 ст. л.;
  • сосиски — 3 шт.;
  • болгарський перець — 1 шт.;
  • зелень — до свого смаку;
  • твердий сир — за бажанням.

Спосіб приготування

Кефір заздалегідь дістати з холодильника, щоб він був теплим. Додати яйця, рослинну олію, цукор і сіль, ретельно перемішати до однорідної консистенції. Поступово додати борошно разом із розпушувачем, замішати тісто середньої густоти без грудочок.

що приготувати на сніданок
Тісто та начинка. Фото: smachnenke.com.ua

Сосиски нарізати дрібним кубиком, болгарський перець подрібнити, зелень нарізати. Додати начинку до тіста, акуратно перемішати й залишити масу відпочити приблизно на 10 хвилин, щоб тісто стало більш ніжним. Сковороду добре розігріти, злегка змастити олією. Викладати тісто тонким шаром, формуючи акуратні круглі коржі. Смажити на середньому вогні до моменту, коли верх почне підсихати, після чого перевернути.

рецепт коржиків на сніданок
Коржики з начинкою. Фото: smachnenke.com.ua

Гарячий корж одразу посипати тертим сиром і скласти навпіл, щоб начинка прогрілася, а сир рівномірно розплавився. Продовжити смаження ще короткий час до золотистої скоринки. Аналогічно приготувати решту коржів. З цієї кількості продуктів виходить близько восьми коржів.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день 

"Хітові" весняні бутерброди на сніданок — за ними буде черга. 

Легкий сніданок за 2 хвилини — як приготувати омлет на воді

Легкий рецепт булочок із начинкою — знадобиться склянка сиру. 

"Хітовий" китайський омлет — небанальний сніданок за 10 хвилин.

яйця рецепт ідея для сніданку кефір рецепт сніданка
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації