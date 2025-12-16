Сніданок для всієї сімʼї — простий рецепт з фото на кефірі та яйцях

Коржі з начинкою. Фото: smachnenke.com.ua

Цей сніданок виручає, коли потрібно швидко й смачно нагодувати всю сімʼю. Мінімум інгредієнтів, просте приготування і смачна домашня страва, яка сподобається і дорослим, і дітям.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

яйця — 2 шт.;

кефір — 500 мл;

цукор — 1 ст. л.;

сіль — 1 ч. л.;

борошно — близько 250 г;

розпушувач — 10 г;

рослинна олія — 3 ст. л.;

сосиски — 3 шт.;

болгарський перець — 1 шт.;

зелень — до свого смаку;

твердий сир — за бажанням.

Спосіб приготування

Кефір заздалегідь дістати з холодильника, щоб він був теплим. Додати яйця, рослинну олію, цукор і сіль, ретельно перемішати до однорідної консистенції. Поступово додати борошно разом із розпушувачем, замішати тісто середньої густоти без грудочок.

Тісто та начинка. Фото: smachnenke.com.ua

Сосиски нарізати дрібним кубиком, болгарський перець подрібнити, зелень нарізати. Додати начинку до тіста, акуратно перемішати й залишити масу відпочити приблизно на 10 хвилин, щоб тісто стало більш ніжним. Сковороду добре розігріти, злегка змастити олією. Викладати тісто тонким шаром, формуючи акуратні круглі коржі. Смажити на середньому вогні до моменту, коли верх почне підсихати, після чого перевернути.

Коржики з начинкою. Фото: smachnenke.com.ua

Гарячий корж одразу посипати тертим сиром і скласти навпіл, щоб начинка прогрілася, а сир рівномірно розплавився. Продовжити смаження ще короткий час до золотистої скоринки. Аналогічно приготувати решту коржів. З цієї кількості продуктів виходить близько восьми коржів.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день

"Хітові" весняні бутерброди на сніданок — за ними буде черга.

Легкий сніданок за 2 хвилини — як приготувати омлет на воді.

Легкий рецепт булочок із начинкою — знадобиться склянка сиру.

"Хітовий" китайський омлет — небанальний сніданок за 10 хвилин.