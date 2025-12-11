Картопляні млинці на молоці — домашній рецепт з фото

Картопляні оладки. Фото: gospodynka.com.ua

Ці млинці — справжній комфорт-фуд, який поєднує простоту й домашнє тепло. Картопля надає тісту ніжної структури, а вершкове масло — того самого смаку дитинства. Вони виходять м’які та ароматні.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

картопля — 250 г;

вода — 350 мл.;

сіль — 1,5 ч. л.;

масло вершкове — 20 г + для змащування млинців;

борошно — 300 г;

яйця — 2 шт.;

молоко — 400 мл.;

розпушувач — 1 п. (10 г);

цибуля зелена — 20 г;

олія — 2 ст. л. (для обсмажування);

сметана — для подачі.

Спосіб приготування

Очистити картоплю, нарізати невеликими шматочками, залити водою, додати сіль і варити до м’якості приблизно 20–25 хвилин. Злити воду, додати вершкове масло й розім’яти до стану пюре.

Тісто та зелена цибуля. Фото: gospodynka.com.ua

У гарячу картоплю додати половину борошна (150 г) і ретельно перемішати ложкою, щоб утворилося заварне тісто. Коли маса трохи охолоне, додати яйця, поступово долити молоко у два прийоми, щоразу розмішуючи. Додати решту борошна, розпушувач і дрібно нарізану зелену цибулю, знову перемішати. Тісто має бути густим, як на оладки.

Оладки на пательні. Фото: gospodynka.com.ua

Розігріти сковорідку, зменшити вогонь до середнього, змастити її олією. Викладати тісто ложкою, формуючи невеликі млинці. Смажити приблизно 2 хвилини, поки не з’являться бульбашки, потім обережно перевернути й смажити ще 3 хвилини. Наприкінці дати млинцям дійти ще хвилину.

Картопляні оладки. Фото: gospodynka.com.ua

Готові млинці змастити вершковим маслом — воно розтане, надаючи ніжного аромату. Подавати гарячими зі сметаною або просто так — вони виходять м’які, пухкі й напрочуд смачні.

