Картопляні коржики з овочевою начинкою — простий рецепт приготування рум’яної страви без зайвих зусиль

Натерта картопля. Фото: gospodynka.com.ua

Ця страва з доступних продуктів здивує вас не тільки ароматом, а й тим, наскільки вона ситна, ніжна та апетитна. Картопляні коржики з овочевою начинкою виходять рум’яними, соковитими й надзвичайно домашніми. Ви витратите мінімум зусиль, але отримаєте страву, яку сміливо можна подавати на сніданок чи вечерю.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

картоплини — 3 шт.;

морква — 1 шт.;

яйця — 2 шт.;

сіль — до свого смаку;

суміш перців — до свого смаку;

борошно — 3 ст. л.;

олія — для обсмажування;

твердий сир — 150 г;

петрушка — для подачі.

Для начинки:

цибуля — 1 шт.;

болгарський перець — 1 шт.;

помідори — 3 шт.;

капуста білокачанна — 1 невеликий качан;

гриби печериці — 7–10 шт.;

сіль — до свого смаку;

суміш перців — до свого смаку;

олія — для обсмажування.

Спосіб приготування

Картоплю натерти на тертці та ретельно відтиснути від зайвої рідини. Перекласти масу у глибоку миску, натерти моркву, влити збиті яйця, додати сіль, суміш перців та борошно. Акуратно перемішати, щоб вийшла густа та однорідна картопляна маса. На добре розігріту пательню влити трохи олії, викласти картопляну суміш ложкою, розрівняти та обсмажити коржики до рівномірної золотистої скоринки з обох боків. Перекласти їх на тарілку та дати охолонути.

Натертий сир. Фото: gospodynka.com.ua

Для начинки розігріти олію на пательні та викласти дрібно нарізану цибулю. Готувати до прозорості, додати болгарський перець, порізаний кубиками, і тушкувати, поки овочі стануть м’якими. Додати подрібнені помідори, перемішати, всипати тонко нашатковану капусту, посолити, поперчити та готувати до її м’якості. Перекласти овочі у миску та дати охолонути.

Картопляний корж. Фото: gospodynka.com.ua

На чистій пательні розігріти трохи олії, викласти подрібнені печериці, додати сіль і готувати до випаровування рідини, періодично помішуючи. Змішати гриби з овочевою масою і знову залишити охолонути.

Готова страва. Фото: gospodynka.com.ua

На край кожного картопляного коржика викласти овочево-грибну начинку, посипати тертим сиром і злегка загорнути другим краєм, формуючи напівмісяць. Перекласти заготовки у форму, зверху додати ще трохи сиру. Поставити в розігріту духовку при температурі 180 ºC і готувати, поки сир розтане та стане рум’яним.

