Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Просто натереть 3 картофеля + 2 яйца — блюдо стоит наград

Просто натереть 3 картофеля + 2 яйца — блюдо стоит наград

Ua ru
Дата публикации 4 декабря 2025 05:04
Картофельные лепешки с овощной начинкой — простой рецепт приготовления румяного блюда без лишних усилий
Натертый картофель. Фото: gospodynka.com.ua

Это блюдо из доступных продуктов удивит вас не только ароматом, но и тем, насколько оно сытное, нежное и аппетитное. Картофельные лепешки с овощной начинкой получаются румяными, сочными и необычайно домашними. Вы потратите минимум усилий, но получите блюдо, которое смело можно подавать на завтрак или ужин.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • картофелины — 3 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • яйца — 2 шт.;
  • соль — по своему вкусу;
  • смесь перцев — по своему вкусу;
  • мука — 3 ст. л.;
  • масло — для обжаривания;
  • твердый сыр — 150 г;
  • петрушка — для подачи.

Для начинки:

  • лук — 1 шт.;
  • болгарский перец — 1 шт.;
  • помидоры — 3 шт.;
  • капуста белокочанная — 1 небольшой кочан;
  • грибы шампиньоны — 7-10 шт.;
  • соль — по своему вкусу;
  • смесь перцев — по своему вкусу;
  • масло — для обжаривания.

Способ приготовления

Картофель натереть на терке и тщательно отжать от лишней жидкости. Переложить массу в глубокую миску, натереть морковь, влить взбитые яйца, добавить соль, смесь перцев и муку. Аккуратно перемешать, чтобы получилась густая и однородная картофельная масса. На хорошо разогретую сковороду влить немного масла, выложить картофельную смесь ложкой, разровнять и обжарить лепешки до равномерной золотистой корочки с обеих сторон. Переложить их на тарелку и дать остыть.

простий рецепт на сніданок
Натертый сыр. Фото: gospodynka.com.ua

Для начинки разогреть масло на сковороде и выложить мелко нарезанный лук. Готовить до прозрачности, добавить болгарский перец, порезанный кубиками, и тушить, пока овощи станут мягкими. Добавить измельченные помидоры, перемешать, всыпать тонко нашинкованную капусту, посолить, поперчить и готовить до ее мягкости. Переложить овощи в миску и дать остыть.

смачна страва на сніданок з картоплею та яйцями
Картофельная лепешка. Фото: gospodynka.com.ua

На чистой сковороде разогреть немного масла, выложить измельченные шампиньоны, добавить соль и готовить до испарения жидкости, периодически помешивая. Смешать грибы с овощной массой и снова оставить остыть.

рецепт страви на сніданок з тертої картоплі та яйцями
Готовое блюдо. Фото: gospodynka.com.ua

На край каждой картофельной лепешки выложить овощно-грибную начинку, посыпать тертым сыром и слегка завернуть вторым краем, формируя полумесяц. Переложить заготовки в форму, сверху добавить еще немного сыра. Поставить в разогретую духовку при температуре 180 ºC и готовить, пока сыр растает и станет румяным.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

"Хитовые" весенние бутерброды на завтрак — за ними будет очередь.

Легкий завтрак за 2 минуты — как приготовить омлет на воде.

Легкий рецепт булочек с начинкой — понадобится стакан творога.

"Хитовый" китайский омлет — небанальный завтрак за 10 минут.

Завтрак яйца картошка рецепт запеканки
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации