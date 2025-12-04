Картофельные лепешки с овощной начинкой — простой рецепт приготовления румяного блюда без лишних усилий

Просто натереть 3 картофеля + 2 яйца — блюдо стоит наград
Это блюдо из доступных продуктов удивит вас не только ароматом, но и тем, насколько оно сытное, нежное и аппетитное. Картофельные лепешки с овощной начинкой получаются румяными, сочными и необычайно домашними. Вы потратите минимум усилий, но получите блюдо, которое смело можно подавать на завтрак или ужин.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- картофелины — 3 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- яйца — 2 шт.;
- соль — по своему вкусу;
- смесь перцев — по своему вкусу;
- мука — 3 ст. л.;
- масло — для обжаривания;
- твердый сыр — 150 г;
- петрушка — для подачи.
Для начинки:
- лук — 1 шт.;
- болгарский перец — 1 шт.;
- помидоры — 3 шт.;
- капуста белокочанная — 1 небольшой кочан;
- грибы шампиньоны — 7-10 шт.;
- соль — по своему вкусу;
- смесь перцев — по своему вкусу;
- масло — для обжаривания.
Способ приготовления
Картофель натереть на терке и тщательно отжать от лишней жидкости. Переложить массу в глубокую миску, натереть морковь, влить взбитые яйца, добавить соль, смесь перцев и муку. Аккуратно перемешать, чтобы получилась густая и однородная картофельная масса. На хорошо разогретую сковороду влить немного масла, выложить картофельную смесь ложкой, разровнять и обжарить лепешки до равномерной золотистой корочки с обеих сторон. Переложить их на тарелку и дать остыть.
Для начинки разогреть масло на сковороде и выложить мелко нарезанный лук. Готовить до прозрачности, добавить болгарский перец, порезанный кубиками, и тушить, пока овощи станут мягкими. Добавить измельченные помидоры, перемешать, всыпать тонко нашинкованную капусту, посолить, поперчить и готовить до ее мягкости. Переложить овощи в миску и дать остыть.
На чистой сковороде разогреть немного масла, выложить измельченные шампиньоны, добавить соль и готовить до испарения жидкости, периодически помешивая. Смешать грибы с овощной массой и снова оставить остыть.
На край каждой картофельной лепешки выложить овощно-грибную начинку, посыпать тертым сыром и слегка завернуть вторым краем, формируя полумесяц. Переложить заготовки в форму, сверху добавить еще немного сыра. Поставить в разогретую духовку при температуре 180 ºC и готовить, пока сыр растает и станет румяным.
Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день
"Хитовые" весенние бутерброды на завтрак — за ними будет очередь.
Легкий завтрак за 2 минуты — как приготовить омлет на воде.
Легкий рецепт булочек с начинкой — понадобится стакан творога.
"Хитовый" китайский омлет — небанальный завтрак за 10 минут.
Читайте Новини.LIVE!