Картофельные лепешки с овощной начинкой — простой рецепт приготовления румяного блюда без лишних усилий

Натертый картофель. Фото: gospodynka.com.ua

Это блюдо из доступных продуктов удивит вас не только ароматом, но и тем, насколько оно сытное, нежное и аппетитное. Картофельные лепешки с овощной начинкой получаются румяными, сочными и необычайно домашними. Вы потратите минимум усилий, но получите блюдо, которое смело можно подавать на завтрак или ужин.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

картофелины — 3 шт.;

морковь — 1 шт.;

яйца — 2 шт.;

соль — по своему вкусу;

смесь перцев — по своему вкусу;

мука — 3 ст. л.;

масло — для обжаривания;

твердый сыр — 150 г;

петрушка — для подачи.

Для начинки:

лук — 1 шт.;

болгарский перец — 1 шт.;

помидоры — 3 шт.;

капуста белокочанная — 1 небольшой кочан;

грибы шампиньоны — 7-10 шт.;

соль — по своему вкусу;

смесь перцев — по своему вкусу;

масло — для обжаривания.

Способ приготовления

Картофель натереть на терке и тщательно отжать от лишней жидкости. Переложить массу в глубокую миску, натереть морковь, влить взбитые яйца, добавить соль, смесь перцев и муку. Аккуратно перемешать, чтобы получилась густая и однородная картофельная масса. На хорошо разогретую сковороду влить немного масла, выложить картофельную смесь ложкой, разровнять и обжарить лепешки до равномерной золотистой корочки с обеих сторон. Переложить их на тарелку и дать остыть.

Натертый сыр. Фото: gospodynka.com.ua

Для начинки разогреть масло на сковороде и выложить мелко нарезанный лук. Готовить до прозрачности, добавить болгарский перец, порезанный кубиками, и тушить, пока овощи станут мягкими. Добавить измельченные помидоры, перемешать, всыпать тонко нашинкованную капусту, посолить, поперчить и готовить до ее мягкости. Переложить овощи в миску и дать остыть.

Картофельная лепешка. Фото: gospodynka.com.ua

На чистой сковороде разогреть немного масла, выложить измельченные шампиньоны, добавить соль и готовить до испарения жидкости, периодически помешивая. Смешать грибы с овощной массой и снова оставить остыть.

Готовое блюдо. Фото: gospodynka.com.ua

На край каждой картофельной лепешки выложить овощно-грибную начинку, посыпать тертым сыром и слегка завернуть вторым краем, формируя полумесяц. Переложить заготовки в форму, сверху добавить еще немного сыра. Поставить в разогретую духовку при температуре 180 ºC и готовить, пока сыр растает и станет румяным.

