Капустные оладьи с яйцами — быстрый завтрак без лишних усилий, рецепт с фото

Тесто для оладий. Фото: smachnenke.com.ua

Капустные оладьи с яйцами — идеальный завтрак, который готовится быстро и легко. Сочная капуста с ароматными специями, обжаренная до золотистой корочки, сочетается с нежным соусом на основе йогурта или сметаны. Этот простой рецепт станет вашим любимым вариантом утренней трапезы для всей семьи.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

капуста — 500 г;

яйца крупные — 2 шт.;

соль — ½ ч. л.;

сухой зеленый лук — 1 ст. л.;

сухой укроп — 1 ч. л.

Для соуса:

густой йогурт или сметана — 2 ст. л.;

майонез — 1 ст. л.;

чеснок — 1 зубчик;

сухой укроп — ⅓ ч. л.;

соль — щепотка.

Способ приготовления

Капусту натереть на крупной терке или мелко порезать ножом. Смешать с яйцами, добавить соль, сухой зеленый лук и укроп, хорошо перемешать до однородности.

Жареные оладьи. Фото: smachnenke.com.ua

Разогреть сковороду на среднем огне, добавить немного масла. Выкладывать капустно-яичную массу в виде небольших оладий. Обжаривать до золотистой корочки с одной стороны, перевернуть и обжаривать еще до золотистого цвета с другой стороны.

Сметана и зелень. Фото: smachnenke.com.ua

Для соуса смешать густой йогурт или сметану с майонезом, измельченным чесноком, сухим укропом и щепоткой соли. Подавать соус вместе с горячими оладьями.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

"Хитовые" весенние бутерброды на завтрак — за ними будет очередь.

Легкий завтрак за 2 минуты — как приготовить омлет на воде.

Легкий рецепт булочек с начинкой — понадобится стакан творога.

"Хитовый" китайский омлет — небанальный завтрак за 10 минут.