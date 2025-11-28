Капустные оладьи с яйцами — быстрый завтрак без лишних усилий, рецепт с фото

Просто натереть 500 г капусты и 2 яйца — 100% хит на завтрак
Капустные оладьи с яйцами — идеальный завтрак, который готовится быстро и легко. Сочная капуста с ароматными специями, обжаренная до золотистой корочки, сочетается с нежным соусом на основе йогурта или сметаны. Этот простой рецепт станет вашим любимым вариантом утренней трапезы для всей семьи.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- капуста — 500 г;
- яйца крупные — 2 шт.;
- соль — ½ ч. л.;
- сухой зеленый лук — 1 ст. л.;
- сухой укроп — 1 ч. л.
Для соуса:
- густой йогурт или сметана — 2 ст. л.;
- майонез — 1 ст. л.;
- чеснок — 1 зубчик;
- сухой укроп — ⅓ ч. л.;
- соль — щепотка.
Способ приготовления
Капусту натереть на крупной терке или мелко порезать ножом. Смешать с яйцами, добавить соль, сухой зеленый лук и укроп, хорошо перемешать до однородности.
Разогреть сковороду на среднем огне, добавить немного масла. Выкладывать капустно-яичную массу в виде небольших оладий. Обжаривать до золотистой корочки с одной стороны, перевернуть и обжаривать еще до золотистого цвета с другой стороны.
Для соуса смешать густой йогурт или сметану с майонезом, измельченным чесноком, сухим укропом и щепоткой соли. Подавать соус вместе с горячими оладьями.
Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день
"Хитовые" весенние бутерброды на завтрак — за ними будет очередь.
Легкий завтрак за 2 минуты — как приготовить омлет на воде.
Легкий рецепт булочек с начинкой — понадобится стакан творога.
"Хитовый" китайский омлет — небанальный завтрак за 10 минут.
Читайте Новини.LIVE!