Капустяні оладки з яйцями — швидкий сніданок без зайвих зусиль, рецепт з фото

Просто натерти 500 г капусти та 2 яйця — 100% хіт на сніданок
Капустяні оладки з яйцями — ідеальний сніданок, який готується швидко та легко. Соковита капуста з ароматними спеціями, обсмажена до золотистої скоринки, поєднується з ніжним соусом на основі йогурту або сметани. Цей простий рецепт стане вашим улюбленим варіантом ранкової трапези для всієї родини.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- капуста — 500 г;
- яйця великі — 2 шт.;
- сіль — ½ ч. л.;
- суха зелена цибуля — 1 ст. л.;
- сухий кріп — 1 ч. л.
Для соусу:
- густий йогурт або сметана — 2 ст. л.;
- майонез — 1 ст. л.;
- часник — 1 зубчик;
- сухий кріп — ⅓ ч. л.;
- сіль — дрібка.
Спосіб приготування
Капусту натерти на крупній тертці або дрібно порізати ножем. Змішати з яйцями, додати сіль, суху зелену цибулю та кріп, добре перемішати до однорідності.
Розігріти сковороду на середньому вогні, додати трохи олії. Викладати капустяно-яєчну масу у вигляді невеликих оладок. Обсмажувати до золотистої скоринки з одного боку, перевернути та обсмажувати ще до золотистого кольору з іншого боку.
Для соусу змішати густий йогурт або сметану з майонезом, подрібненим часником, сухим кропом і дрібкою солі. Подавати соус разом з гарячими оладками.
