Капустяні оладки з яйцями — швидкий сніданок без зайвих зусиль, рецепт з фото

Тісто для оладків. Фото: smachnenke.com.ua

Капустяні оладки з яйцями — ідеальний сніданок, який готується швидко та легко. Соковита капуста з ароматними спеціями, обсмажена до золотистої скоринки, поєднується з ніжним соусом на основі йогурту або сметани. Цей простий рецепт стане вашим улюбленим варіантом ранкової трапези для всієї родини.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

капуста — 500 г;

яйця великі — 2 шт.;

сіль — ½ ч. л.;

суха зелена цибуля — 1 ст. л.;

сухий кріп — 1 ч. л.

Для соусу:

густий йогурт або сметана — 2 ст. л.;

майонез — 1 ст. л.;

часник — 1 зубчик;

сухий кріп — ⅓ ч. л.;

сіль — дрібка.

Спосіб приготування

Капусту натерти на крупній тертці або дрібно порізати ножем. Змішати з яйцями, додати сіль, суху зелену цибулю та кріп, добре перемішати до однорідності.

Смажені оладки. Фото: smachnenke.com.ua

Розігріти сковороду на середньому вогні, додати трохи олії. Викладати капустяно-яєчну масу у вигляді невеликих оладок. Обсмажувати до золотистої скоринки з одного боку, перевернути та обсмажувати ще до золотистого кольору з іншого боку.

Сметана та зелень. Фото: smachnenke.com.ua

Для соусу змішати густий йогурт або сметану з майонезом, подрібненим часником, сухим кропом і дрібкою солі. Подавати соус разом з гарячими оладками.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день

