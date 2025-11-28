Відео
Просто натерти 500 г капусти та 2 яйця — 100% хіт на сніданок

Просто натерти 500 г капусти та 2 яйця — 100% хіт на сніданок

Дата публікації: 28 листопада 2025 06:04
Капустяні оладки з яйцями — швидкий сніданок без зайвих зусиль, рецепт з фото
Тісто для оладків. Фото: smachnenke.com.ua

Капустяні оладки з яйцями — ідеальний сніданок, який готується швидко та легко. Соковита капуста з ароматними спеціями, обсмажена до золотистої скоринки, поєднується з ніжним соусом на основі йогурту або сметани. Цей простий рецепт стане вашим улюбленим варіантом ранкової трапези для всієї родини.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • капуста — 500 г;
  • яйця великі — 2 шт.;
  • сіль — ½ ч. л.;
  • суха зелена цибуля — 1 ст. л.;
  • сухий кріп — 1 ч. л.

Для соусу:

  • густий йогурт або сметана — 2 ст. л.;
  • майонез — 1 ст. л.;
  • часник — 1 зубчик;
  • сухий кріп — ⅓ ч. л.;
  • сіль — дрібка.

Спосіб приготування

Капусту натерти на крупній тертці або дрібно порізати ножем. Змішати з яйцями, додати сіль, суху зелену цибулю та кріп, добре перемішати до однорідності.

рецепт оладків з капустою на сніданок
Смажені оладки. Фото: smachnenke.com.ua

Розігріти сковороду на середньому вогні, додати трохи олії. Викладати капустяно-яєчну масу у вигляді невеликих оладок. Обсмажувати до золотистої скоринки з одного боку, перевернути та обсмажувати ще до золотистого кольору з іншого боку.

рецепт оладків з капустою
Сметана та зелень. Фото: smachnenke.com.ua

Для соусу змішати густий йогурт або сметану з майонезом, подрібненим часником, сухим кропом і дрібкою солі. Подавати соус разом з гарячими оладками.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день 

"Хітові" весняні бутерброди на сніданок — за ними буде черга. 

Легкий сніданок за 2 хвилини — як приготувати омлет на воді

Легкий рецепт булочок із начинкою — знадобиться склянка сиру. 

"Хітовий" китайський омлет — небанальний сніданок за 10 хвилин

Сніданок капуста рецепт оладки ідея для сніданку
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
