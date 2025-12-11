Картофельные блины на молоке — домашний рецепт с фото

Картофельные оладьи. Фото: gospodynka.com.ua

Эти блины — настоящий комфорт-фуд, который сочетает простоту и домашнее тепло. Картофель придает тесту нежную структуру, а сливочное масло — тот самый вкус детства. Они получаются мягкие и ароматные.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

картофель — 250 г;

вода — 350 мл.;

соль — 1,5 ч. л.;

масло сливочное — 20 г + для смазывания блинов;

мука — 300 г;

яйца — 2 шт.;

молоко — 400 мл.;

разрыхлитель — 1 п. (10 г);

лук зеленый — 20 г;

масло — 2 ст. л. (для обжаривания);

сметана — для подачи.

Способ приготовления

Очистить картофель, нарезать небольшими кусочками, залить водой, добавить соль и варить до мягкости примерно 20-25 минут. Слить воду, добавить сливочное масло и размять до состояния пюре.

Тесто и зеленый лук. Фото: gospodynka.com.ua

В горячий картофель добавить половину муки (150 г) и тщательно перемешать ложкой, чтобы образовалось заварное тесто. Когда масса немного остынет, добавить яйца, постепенно долить молоко в два приема, каждый раз размешивая. Добавить остальную муку, разрыхлитель и мелко нарезанный зеленый лук, снова перемешать. Тесто должно быть густым, как на оладьи.

Оладьи на сковороде. Фото: gospodynka.com.ua

Разогреть сковородку, уменьшить огонь до среднего, смазать ее маслом. Выкладывать тесто ложкой, формируя небольшие блины. Жарить примерно 2 минуты, пока не появятся пузырьки, затем осторожно перевернуть и жарить еще 3 минуты. В конце дать блинам дойти еще минуту.

Картофельные оладьи. Фото: gospodynka.com.ua

Готовые блины смазать сливочным маслом — оно растает, придавая нежный аромат. Подавать горячими со сметаной или просто так — они получаются мягкие, воздушные и удивительно вкусные.

