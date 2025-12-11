Картофельные блины на молоке — домашний рецепт с фото

Новый рецепт оладий на завтрак — понадобится 250 г картофеля
Эти блины — настоящий комфорт-фуд, который сочетает простоту и домашнее тепло. Картофель придает тесту нежную структуру, а сливочное масло — тот самый вкус детства. Они получаются мягкие и ароматные.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- картофель — 250 г;
- вода — 350 мл.;
- соль — 1,5 ч. л.;
- масло сливочное — 20 г + для смазывания блинов;
- мука — 300 г;
- яйца — 2 шт.;
- молоко — 400 мл.;
- разрыхлитель — 1 п. (10 г);
- лук зеленый — 20 г;
- масло — 2 ст. л. (для обжаривания);
- сметана — для подачи.
Способ приготовления
Очистить картофель, нарезать небольшими кусочками, залить водой, добавить соль и варить до мягкости примерно 20-25 минут. Слить воду, добавить сливочное масло и размять до состояния пюре.
В горячий картофель добавить половину муки (150 г) и тщательно перемешать ложкой, чтобы образовалось заварное тесто. Когда масса немного остынет, добавить яйца, постепенно долить молоко в два приема, каждый раз размешивая. Добавить остальную муку, разрыхлитель и мелко нарезанный зеленый лук, снова перемешать. Тесто должно быть густым, как на оладьи.
Разогреть сковородку, уменьшить огонь до среднего, смазать ее маслом. Выкладывать тесто ложкой, формируя небольшие блины. Жарить примерно 2 минуты, пока не появятся пузырьки, затем осторожно перевернуть и жарить еще 3 минуты. В конце дать блинам дойти еще минуту.
Готовые блины смазать сливочным маслом — оно растает, придавая нежный аромат. Подавать горячими со сметаной или просто так — они получаются мягкие, воздушные и удивительно вкусные.
