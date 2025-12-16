Завтрак для всей семьи - простой рецепт с фото на кефире и яйцах - простой рецепт с фото

Лепешки с начинкой. Фото: smachnenke.com.ua

Этот завтрак выручает, когда нужно быстро и вкусно накормить всю семью. Минимум ингредиентов, простое приготовление и вкусное домашнее блюдо, которое понравится и взрослым, и детям.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

яйца — 2 шт.;

кефир — 500 мл.;

сахар — 1 ст. л.;

соль — 1 ч. л.;

мука — около 250 г;

разрыхлитель — 10 г;

растительное масло — 3 ст. л.;

сосиски — 3 шт.;

болгарский перец — 1 шт.;

зелень — по своему вкусу;

твердый сыр — по желанию.

Способ приготовления

Кефир заранее достать из холодильника, чтобы он был теплым. Добавить яйца, растительное масло, сахар и соль, тщательно перемешать до однородной консистенции. Постепенно добавить муку вместе с разрыхлителем, замешать тесто средней густоты без комочков.

Тесто и начинка. Фото: smachnenke.com.ua

Сосиски нарезать мелким кубиком, болгарский перец измельчить, зелень нарезать. Добавить начинку в тесто, аккуратно перемешать и оставить массу отдохнуть примерно на 10 минут, чтобы тесто стало более нежным. Сковороду хорошо разогреть, слегка смазать растительным маслом. Выкладывать тесто тонким слоем, формируя аккуратные круглые лепешки. Жарить на среднем огне до момента, когда верх начнет подсыхать, после чего перевернуть.

Лепешки с начинкой. Фото: smachnenke.com.ua

Горячий корж сразу посыпать тертым сыром и сложить пополам, чтобы начинка прогрелась, а сыр равномерно расплавился. Продолжить жарку еще короткое время до золотистой корочки. Аналогично приготовить остальные лепешки. Из этого количества продуктов получается около восьми лепешек.

