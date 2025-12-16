Видео
Вкусный завтрак для всей семьи — нужно 0,5 кефира и 2 яйца

Вкусный завтрак для всей семьи — нужно 0,5 кефира и 2 яйца

Дата публикации 16 декабря 2025 05:04
Завтрак для всей семьи - простой рецепт с фото на кефире и яйцах - простой рецепт с фото
Лепешки с начинкой. Фото: smachnenke.com.ua

Этот завтрак выручает, когда нужно быстро и вкусно накормить всю семью. Минимум ингредиентов, простое приготовление и вкусное домашнее блюдо, которое понравится и взрослым, и детям.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • яйца — 2 шт.;
  • кефир — 500 мл.;
  • сахар — 1 ст. л.;
  • соль — 1 ч. л.;
  • мука — около 250 г;
  • разрыхлитель — 10 г;
  • растительное масло — 3 ст. л.;
  • сосиски — 3 шт.;
  • болгарский перец — 1 шт.;
  • зелень — по своему вкусу;
  • твердый сыр — по желанию.

Способ приготовления

Кефир заранее достать из холодильника, чтобы он был теплым. Добавить яйца, растительное масло, сахар и соль, тщательно перемешать до однородной консистенции. Постепенно добавить муку вместе с разрыхлителем, замешать тесто средней густоты без комочков.

що приготувати на сніданок
Тесто и начинка. Фото: smachnenke.com.ua

Сосиски нарезать мелким кубиком, болгарский перец измельчить, зелень нарезать. Добавить начинку в тесто, аккуратно перемешать и оставить массу отдохнуть примерно на 10 минут, чтобы тесто стало более нежным. Сковороду хорошо разогреть, слегка смазать растительным маслом. Выкладывать тесто тонким слоем, формируя аккуратные круглые лепешки. Жарить на среднем огне до момента, когда верх начнет подсыхать, после чего перевернуть.

рецепт коржиків на сніданок
Лепешки с начинкой. Фото: smachnenke.com.ua

Горячий корж сразу посыпать тертым сыром и сложить пополам, чтобы начинка прогрелась, а сыр равномерно расплавился. Продолжить жарку еще короткое время до золотистой корочки. Аналогично приготовить остальные лепешки. Из этого количества продуктов получается около восьми лепешек.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

"Хитовые" весенние бутерброды на завтрак — за ними будет очередь.

Легкий завтрак за 2 минуты — как приготовить омлет на воде.

Легкий рецепт булочек с начинкой — понадобится стакан творога.

"Хитовый" китайский омлет — небанальный завтрак за 10 минут.

яйца рецепт идея для завтрака кефир рецепт завтрака
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
