Быстрый завтрак из хлеба и яиц за 5 минут — просто, сытно и вкусно

Хлеб и яйца. Фото: smachnenke.com.ua

Когда совсем нет времени на сложные блюда, этот завтрак спасает всегда. Обычный хлеб, несколько яиц и немного сыра превращаются в сытное и аппетитное блюдо всего за несколько минут. Идеальный вариант для утра, когда хочется быстро, просто и по-настоящему вкусно.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

хлеб — 3 кусочка;

молоко — 150 мл.;

яйца — 2-3 шт.;

морковь тертая — 20 г;

сыр (моцарелла или другой) — 70-100 г;

зелень — по своему вкусу;

соль — по своему вкусу;

перец — по своему вкусу;

любимые приправы — по своему вкусу;

масло — для жарки.

Способ приготовления

Поломать хлеб на кусочки, переложить в миску и добавить молоко. Оставить на несколько минут, чтобы хлеб хорошо размяк. Размять вилкой до мягкой, однородной массы.

Добавить тертую морковь, мелко нарезанную зелень, соль, перец и приправы. Отделить белки от желтков. Белки слегка взбить и осторожно добавить к хлебной массе, аккуратно перемешать.

Яичница с хлебом. Фото: smachnenke.com.ua

Разогреть сковороду с небольшим количеством масла. Выкладывать массу ложкой, формируя небольшие оладьи. Обжаривать на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон.

Выложить сверху сыр, в центре сделать небольшое углубление и добавить желток. Накрыть крышкой и готовить еще несколько минут, пока сыр расплавится, а желток останется нежным. Подавать сразу после приготовления, по желанию дополнив свежей зеленью.

