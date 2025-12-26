Быстрый завтрак из хлеба и яиц за 5 минут — просто, сытно и вкусно

Просто смешайте 2 яйца с хлебом — вкусный завтрак за 5 минут
Когда совсем нет времени на сложные блюда, этот завтрак спасает всегда. Обычный хлеб, несколько яиц и немного сыра превращаются в сытное и аппетитное блюдо всего за несколько минут. Идеальный вариант для утра, когда хочется быстро, просто и по-настоящему вкусно.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- хлеб — 3 кусочка;
- молоко — 150 мл.;
- яйца — 2-3 шт.;
- морковь тертая — 20 г;
- сыр (моцарелла или другой) — 70-100 г;
- зелень — по своему вкусу;
- соль — по своему вкусу;
- перец — по своему вкусу;
- любимые приправы — по своему вкусу;
- масло — для жарки.
Способ приготовления
Поломать хлеб на кусочки, переложить в миску и добавить молоко. Оставить на несколько минут, чтобы хлеб хорошо размяк. Размять вилкой до мягкой, однородной массы.
Добавить тертую морковь, мелко нарезанную зелень, соль, перец и приправы. Отделить белки от желтков. Белки слегка взбить и осторожно добавить к хлебной массе, аккуратно перемешать.
Разогреть сковороду с небольшим количеством масла. Выкладывать массу ложкой, формируя небольшие оладьи. Обжаривать на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон.
Выложить сверху сыр, в центре сделать небольшое углубление и добавить желток. Накрыть крышкой и готовить еще несколько минут, пока сыр расплавится, а желток останется нежным. Подавать сразу после приготовления, по желанию дополнив свежей зеленью.
