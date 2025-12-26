Видео
Україна
Видео

Просто смешайте 2 яйца с хлебом — вкусный завтрак за 5 минут

Просто смешайте 2 яйца с хлебом — вкусный завтрак за 5 минут

Ua ru
Дата публикации 26 декабря 2025 05:04
Быстрый завтрак из хлеба и яиц за 5 минут — просто, сытно и вкусно
Хлеб и яйца. Фото: smachnenke.com.ua

Когда совсем нет времени на сложные блюда, этот завтрак спасает всегда. Обычный хлеб, несколько яиц и немного сыра превращаются в сытное и аппетитное блюдо всего за несколько минут. Идеальный вариант для утра, когда хочется быстро, просто и по-настоящему вкусно.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • хлеб — 3 кусочка;
  • молоко — 150 мл.;
  • яйца — 2-3 шт.;
  • морковь тертая — 20 г;
  • сыр (моцарелла или другой) — 70-100 г;
  • зелень — по своему вкусу;
  • соль — по своему вкусу;
  • перец — по своему вкусу;
  • любимые приправы — по своему вкусу;
  • масло — для жарки.

Способ приготовления

Поломать хлеб на кусочки, переложить в миску и добавить молоко. Оставить на несколько минут, чтобы хлеб хорошо размяк. Размять вилкой до мягкой, однородной массы.

Добавить тертую морковь, мелко нарезанную зелень, соль, перец и приправы. Отделить белки от желтков. Белки слегка взбить и осторожно добавить к хлебной массе, аккуратно перемешать.

рецепт смачного сніданку з яйцями
Яичница с хлебом. Фото: smachnenke.com.ua

Разогреть сковороду с небольшим количеством масла. Выкладывать массу ложкой, формируя небольшие оладьи. Обжаривать на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон.

Выложить сверху сыр, в центре сделать небольшое углубление и добавить желток. Накрыть крышкой и готовить еще несколько минут, пока сыр расплавится, а желток останется нежным. Подавать сразу после приготовления, по желанию дополнив свежей зеленью.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

Завтрак яйца яичница рецепт хлеб
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
