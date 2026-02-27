Пирожки Монастырские без яиц и молока — постный рецепт с фото

Пирожки "Монастырские" на завтрак — рецепт без яиц
Пирожки "Монастырские" — это воздушная постная выпечка без яиц и молочных продуктов, которая удивляет нежной текстурой теста. Благодаря рисовому отвару оно получается мягким и воздушным, а сочная капустная начинка добавляет блюду домашнего уюта.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- рисовый отвар — 250 мл.;
- сахар — 1 ч. л.;
- соль — 1 ч. л.;
- масло — 2 ст. л.;
- мука — 350-400 г;
- дрожжи сырые — 15 г.
Для начинки:
- капуста — 300 г;
- лук репчатый — 1 шт.;
- томатная паста — 1 ст. л.;
- соль — по вкусу;
- лавровый лист — 1 шт.;
- черный молотый перец — по вкусу.
Способ приготовления
Промыть рис, залить водой и варить до полного разваривания, чтобы он стал мягким и отдал крахмал в жидкость. Процедить полученный отвар в миску и дать ему остыть до теплого состояния.
Добавить к теплому рисовому отвару дрожжи и сахар, перемешать и оставить на 15 минут для активации. Добавить соль и растительное масло, еще раз перемешать. Постепенно добавлять муку, замешивать мягкое, эластичное тесто, которое не липнет к рукам. Переложить тесто в миску, накрыть пленкой и оставить в теплом месте примерно на 1 час 30 минут для подъема.
Для начинки нашинковать капусту соломкой, лук нарезать мелкими кубиками. Обжарить лук на растительном масле до золотистого цвета, добавить капусту и тушить до полуготовности. Добавить соль, черный перец, лавровый лист и томатную пасту, перемешать и тушить до полной готовности. Остудить начинку и убрать лавровый лист.
Присыпать рабочую поверхность мукой, выложить тесто, разделить на части и сформировать шарики.
Раскатать каждый в небольшую лепешку, выложить начинку и сформировать пирожки, тщательно защипнуть края.
Разогреть сковороду с маслом и обжарить пирожки на среднем огне до румяной корочки с обеих сторон. По желанию выложить сформированные изделия на противень и выпекать в разогретой до 180 °C духовке до золотистого цвета. Выложить готовые пирожки на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло, и подавать теплыми.
