Україна
Пирожки "Монастырские" на завтрак — рецепт без яиц

Дата публикации 27 февраля 2026 05:04
Пирожки Монастырские без яиц и молока — постный рецепт с фото
Пирожки "Монастырские". Фото: smachnenke.com.ua

Пирожки "Монастырские" — это воздушная постная выпечка без яиц и молочных продуктов, которая удивляет нежной текстурой теста. Благодаря рисовому отвару оно получается мягким и воздушным, а сочная капустная начинка добавляет блюду домашнего уюта.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • рисовый отвар — 250 мл.;
  • сахар — 1 ч. л.;
  • соль — 1 ч. л.;
  • масло — 2 ст. л.;
  • мука — 350-400 г;
  • дрожжи сырые — 15 г.

Для начинки:

  • капуста — 300 г;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • томатная паста — 1 ст. л.;
  • соль — по вкусу;
  • лавровый лист — 1 шт.;
  • черный молотый перец — по вкусу.

Способ приготовления

Промыть рис, залить водой и варить до полного разваривания, чтобы он стал мягким и отдал крахмал в жидкость. Процедить полученный отвар в миску и дать ему остыть до теплого состояния.

рецепт пиріжків на сніданок
Отвар из риса. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить к теплому рисовому отвару дрожжи и сахар, перемешать и оставить на 15 минут для активации. Добавить соль и растительное масло, еще раз перемешать. Постепенно добавлять муку, замешивать мягкое, эластичное тесто, которое не липнет к рукам. Переложить тесто в миску, накрыть пленкой и оставить в теплом месте примерно на 1 час 30 минут для подъема.

пиріжки з капустою
Тесто для пирожков. Фото: smachnenke.com.ua

Для начинки нашинковать капусту соломкой, лук нарезать мелкими кубиками. Обжарить лук на растительном масле до золотистого цвета, добавить капусту и тушить до полуготовности. Добавить соль, черный перец, лавровый лист и томатную пасту, перемешать и тушить до полной готовности. Остудить начинку и убрать лавровый лист.

рецепт пиріжків з капустою
Начинка с капустой. Фото: smachnenke.com.ua

Присыпать рабочую поверхность мукой, выложить тесто, разделить на части и сформировать шарики.

рецепт пиріжків на відварі з рису
Приготовление пирожков. Фото: smachnenke.com.ua

Раскатать каждый в небольшую лепешку, выложить начинку и сформировать пирожки, тщательно защипнуть края.

пиріжки на пательні
Жареные пирожки. Фото: smachnenke.com.ua

Разогреть сковороду с маслом и обжарить пирожки на среднем огне до румяной корочки с обеих сторон. По желанию выложить сформированные изделия на противень и выпекать в разогретой до 180 °C духовке до золотистого цвета. Выложить готовые пирожки на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло, и подавать теплыми.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

Пышные пончики из 1 пачки творога без дрожжей

Ленивая пицца за 15 минут на завтрак — понадобится 3 тортилья.

Рецепт завтрака из картофеля — теперь №1 в списке пожеланий.

Вкусный и полезный паштет на завтрак — понадобится 500 г печени и 100 г сливок.

Просто смешайте 2 яйца с хлебом — вкусный завтрак за 5 минут.

Хачапури из 2 картофелин без теста и хлопот — рецепт на завтрак.

Простая намазка на хлеб, как настоящий деликатес — вкуснее колбасы.

рецепт идея для завтрака тесто пирожки пирожки на сковороде
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
