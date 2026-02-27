Пирожки Монастырские без яиц и молока — постный рецепт с фото

Пирожки "Монастырские". Фото: smachnenke.com.ua

Пирожки "Монастырские" — это воздушная постная выпечка без яиц и молочных продуктов, которая удивляет нежной текстурой теста. Благодаря рисовому отвару оно получается мягким и воздушным, а сочная капустная начинка добавляет блюду домашнего уюта.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

рисовый отвар — 250 мл.;

сахар — 1 ч. л.;

соль — 1 ч. л.;

масло — 2 ст. л.;

мука — 350-400 г;

дрожжи сырые — 15 г.

Для начинки:

капуста — 300 г;

лук репчатый — 1 шт.;

томатная паста — 1 ст. л.;

соль — по вкусу;

лавровый лист — 1 шт.;

черный молотый перец — по вкусу.

Способ приготовления

Промыть рис, залить водой и варить до полного разваривания, чтобы он стал мягким и отдал крахмал в жидкость. Процедить полученный отвар в миску и дать ему остыть до теплого состояния.

Отвар из риса. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить к теплому рисовому отвару дрожжи и сахар, перемешать и оставить на 15 минут для активации. Добавить соль и растительное масло, еще раз перемешать. Постепенно добавлять муку, замешивать мягкое, эластичное тесто, которое не липнет к рукам. Переложить тесто в миску, накрыть пленкой и оставить в теплом месте примерно на 1 час 30 минут для подъема.

Тесто для пирожков. Фото: smachnenke.com.ua

Для начинки нашинковать капусту соломкой, лук нарезать мелкими кубиками. Обжарить лук на растительном масле до золотистого цвета, добавить капусту и тушить до полуготовности. Добавить соль, черный перец, лавровый лист и томатную пасту, перемешать и тушить до полной готовности. Остудить начинку и убрать лавровый лист.

Начинка с капустой. Фото: smachnenke.com.ua

Присыпать рабочую поверхность мукой, выложить тесто, разделить на части и сформировать шарики.

Приготовление пирожков. Фото: smachnenke.com.ua

Раскатать каждый в небольшую лепешку, выложить начинку и сформировать пирожки, тщательно защипнуть края.

Жареные пирожки. Фото: smachnenke.com.ua

Разогреть сковороду с маслом и обжарить пирожки на среднем огне до румяной корочки с обеих сторон. По желанию выложить сформированные изделия на противень и выпекать в разогретой до 180 °C духовке до золотистого цвета. Выложить готовые пирожки на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло, и подавать теплыми.

