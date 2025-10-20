Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Паштет на завтрак — понадобится 500 г печени и 100 г сливок

Паштет на завтрак — понадобится 500 г печени и 100 г сливок

Ua ru
Дата публикации 20 октября 2025 04:44
обновлено: 16:29
Домашний паштет из печени — рецепт приготовления нежной закуски с фото
Печеночный паштет. Фото: smakuiemo.com.ua

Этот домашний паштет — настоящая находка для тех, кто любит полезные и питательные блюда. Он готовится из самых простых ингредиентов, а результат получается нежным, ароматным и насыщенным. Всего полкилограмма печени и немного сливок и у вас на столе замечательная закуска, которая на вкус лучше, чем магазинная.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • морковь — 1 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • сливочное масло — 100 г;
  • печень (куриная или говяжья) — 500 г;
  • черный перец — по своему вкусу;
  • куркума — 1 ч. л. с горкой;
  • сливки (20-30%) — 100 г;
  • соль — по своему вкусу.

Способ приготовления

Очистить морковь и лук, нарезать небольшими кусочками. На сковороде растопить половину сливочного масла, выложить овощи и обжарить на среднем огне, помешивая, пока они не станут мягкими и ароматными. Переложить в миску.

рецепт печінкового паштета
Морковь и лук. Фото: smakuiemo.com.ua

На той же сковороде обжарить печень до готовности — она должна стать нежной внутри, без розового оттенка. Добавить оставшееся сливочное масло, перемешать, затем вернуть обжаренные овощи.

рецепт паштета з печінки
Печень, морковь и лук. Фото: smakuiemo.com.ua

Добавить куркуму, соль и черный перец по своему вкусу. Добавить сливки, перемешать и тушить еще несколько минут на слабом огне, чтобы все ингредиенты хорошо соединились.

рецепт смачного паштету з печінки
Приготовление паштета. Фото: smakuiemo.com.ua

Горячую массу переложить в чашу блендера и перебить до состояния нежного кремового паштета. Попробовать на вкус и при необходимости добавить специи. Готовый паштет разложить в баночки или контейнеры, охладить и поставить в холодильник. Уже через несколько часов он станет более густым и еще более ароматным.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

"Хитовые" весенние бутерброды на завтрак — за ними будет очередь.

Легкий завтрак за 2 минуты — как приготовить омлет на воде.

Легкий рецепт булочек с начинкой — понадобится стакан творога.

"Хитовый" китайский омлет — небанальный завтрак за 10 минут.

Завтрак печень бутерброд рецепт паштет
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации