Домашний паштет из печени — рецепт приготовления нежной закуски с фото

Печеночный паштет. Фото: smakuiemo.com.ua

Этот домашний паштет — настоящая находка для тех, кто любит полезные и питательные блюда. Он готовится из самых простых ингредиентов, а результат получается нежным, ароматным и насыщенным. Всего полкилограмма печени и немного сливок и у вас на столе замечательная закуска, которая на вкус лучше, чем магазинная.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

морковь — 1 шт.;

лук — 1 шт.;

сливочное масло — 100 г;

печень (куриная или говяжья) — 500 г;

черный перец — по своему вкусу;

куркума — 1 ч. л. с горкой;

сливки (20-30%) — 100 г;

соль — по своему вкусу.

Способ приготовления

Очистить морковь и лук, нарезать небольшими кусочками. На сковороде растопить половину сливочного масла, выложить овощи и обжарить на среднем огне, помешивая, пока они не станут мягкими и ароматными. Переложить в миску.

Морковь и лук. Фото: smakuiemo.com.ua

На той же сковороде обжарить печень до готовности — она должна стать нежной внутри, без розового оттенка. Добавить оставшееся сливочное масло, перемешать, затем вернуть обжаренные овощи.

Печень, морковь и лук. Фото: smakuiemo.com.ua

Добавить куркуму, соль и черный перец по своему вкусу. Добавить сливки, перемешать и тушить еще несколько минут на слабом огне, чтобы все ингредиенты хорошо соединились.

Приготовление паштета. Фото: smakuiemo.com.ua

Горячую массу переложить в чашу блендера и перебить до состояния нежного кремового паштета. Попробовать на вкус и при необходимости добавить специи. Готовый паштет разложить в баночки или контейнеры, охладить и поставить в холодильник. Уже через несколько часов он станет более густым и еще более ароматным.

