Домашний паштет из печени — рецепт приготовления нежной закуски с фото

Паштет на завтрак — понадобится 500 г печени и 100 г сливок
Этот домашний паштет — настоящая находка для тех, кто любит полезные и питательные блюда. Он готовится из самых простых ингредиентов, а результат получается нежным, ароматным и насыщенным. Всего полкилограмма печени и немного сливок и у вас на столе замечательная закуска, которая на вкус лучше, чем магазинная.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- морковь — 1 шт.;
- лук — 1 шт.;
- сливочное масло — 100 г;
- печень (куриная или говяжья) — 500 г;
- черный перец — по своему вкусу;
- куркума — 1 ч. л. с горкой;
- сливки (20-30%) — 100 г;
- соль — по своему вкусу.
Способ приготовления
Очистить морковь и лук, нарезать небольшими кусочками. На сковороде растопить половину сливочного масла, выложить овощи и обжарить на среднем огне, помешивая, пока они не станут мягкими и ароматными. Переложить в миску.
На той же сковороде обжарить печень до готовности — она должна стать нежной внутри, без розового оттенка. Добавить оставшееся сливочное масло, перемешать, затем вернуть обжаренные овощи.
Добавить куркуму, соль и черный перец по своему вкусу. Добавить сливки, перемешать и тушить еще несколько минут на слабом огне, чтобы все ингредиенты хорошо соединились.
Горячую массу переложить в чашу блендера и перебить до состояния нежного кремового паштета. Попробовать на вкус и при необходимости добавить специи. Готовый паштет разложить в баночки или контейнеры, охладить и поставить в холодильник. Уже через несколько часов он станет более густым и еще более ароматным.
Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день
"Хитовые" весенние бутерброды на завтрак — за ними будет очередь.
Легкий завтрак за 2 минуты — как приготовить омлет на воде.
Легкий рецепт булочек с начинкой — понадобится стакан творога.
"Хитовый" китайский омлет — небанальный завтрак за 10 минут.
Читайте Новини.LIVE!