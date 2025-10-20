Відео
Україна
Паштет на сніданок — знадобиться 500 г печінки та 100 г вершків

Паштет на сніданок — знадобиться 500 г печінки та 100 г вершків

Ua ru
Дата публікації: 20 жовтня 2025 04:44
Оновлено: 16:29
Домашній паштет із печінки — рецепт приготування ніжної закуски з фото
Печінковий паштет. Фото: smakuiemo.com.ua

Цей домашній паштет — справжня знахідка для тих, хто любить корисні й поживні страви. Він готується з найпростіших інгредієнтів, а результат виходить ніжним, ароматним і насиченим. Усього пів кілограма печінки та трохи вершків і у вас на столі чудова закуска, яка смакує краще, ніж магазинна.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Вам знадобиться:

  • морква — 1 шт.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • вершкове масло — 100 г;
  • печінка (куряча або яловича) — 500 г;
  • чорний перець — до свого смаку;
  • куркума — 1 ч. л. з гіркою;
  • вершки (20–30%) — 100 г;
  • сіль — до свого смаку.

Спосіб приготування

Очистити моркву й цибулю, нарізати невеликими шматочками. На сковороді розтопити половину вершкового масла, викласти овочі й обсмажити на середньому вогні, помішуючи, поки вони стануть м’якими та ароматними. Перекласти у миску.

рецепт печінкового паштета
Морква та цибуля. Фото: smakuiemo.com.ua

На тій самій сковороді обсмажити печінку до готовності — вона повинна стати ніжною всередині, без рожевого відтінку. Додати решту вершкового масла, перемішати, потім повернути обсмажені овочі.

рецепт паштета з печінки
Печінка, морква та цибуля. Фото: smakuiemo.com.ua

Додати куркуму, сіль і чорний перець до свого смаку. Додати вершки, перемішати й тушкувати ще кілька хвилин на слабкому вогні, щоб усі інгредієнти добре поєдналися.

рецепт смачного паштету з печінки
Приготування паштету. Фото: smakuiemo.com.ua

Гарячу масу перекласти у чашу блендера та перебити до стану ніжного кремового паштету. Спробувати на смак і за потреби додати спеції. Готовий паштет розкласти у баночки або контейнери, охолодити й поставити в холодильник. Уже через кілька годин він стане густішим і ще ароматнішим.

Сніданок печінка бутерброд рецепт паштет
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
