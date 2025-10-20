Домашній паштет із печінки — рецепт приготування ніжної закуски з фото

Паштет на сніданок — знадобиться 500 г печінки та 100 г вершків
Цей домашній паштет — справжня знахідка для тих, хто любить корисні й поживні страви. Він готується з найпростіших інгредієнтів, а результат виходить ніжним, ароматним і насиченим. Усього пів кілограма печінки та трохи вершків і у вас на столі чудова закуска, яка смакує краще, ніж магазинна.
Рецепт опублікували Smakuiemo.
Вам знадобиться:
- морква — 1 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- вершкове масло — 100 г;
- печінка (куряча або яловича) — 500 г;
- чорний перець — до свого смаку;
- куркума — 1 ч. л. з гіркою;
- вершки (20–30%) — 100 г;
- сіль — до свого смаку.
Спосіб приготування
Очистити моркву й цибулю, нарізати невеликими шматочками. На сковороді розтопити половину вершкового масла, викласти овочі й обсмажити на середньому вогні, помішуючи, поки вони стануть м’якими та ароматними. Перекласти у миску.
На тій самій сковороді обсмажити печінку до готовності — вона повинна стати ніжною всередині, без рожевого відтінку. Додати решту вершкового масла, перемішати, потім повернути обсмажені овочі.
Додати куркуму, сіль і чорний перець до свого смаку. Додати вершки, перемішати й тушкувати ще кілька хвилин на слабкому вогні, щоб усі інгредієнти добре поєдналися.
Гарячу масу перекласти у чашу блендера та перебити до стану ніжного кремового паштету. Спробувати на смак і за потреби додати спеції. Готовий паштет розкласти у баночки або контейнери, охолодити й поставити в холодильник. Уже через кілька годин він стане густішим і ще ароматнішим.
Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день
"Хітові" весняні бутерброди на сніданок — за ними буде черга.
Легкий сніданок за 2 хвилини — як приготувати омлет на воді.
Легкий рецепт булочок із начинкою — знадобиться склянка сиру.
"Хітовий" китайський омлет — небанальний сніданок за 10 хвилин.
Читайте Новини.LIVE!