Домашній паштет із печінки — рецепт приготування ніжної закуски з фото

Цей домашній паштет — справжня знахідка для тих, хто любить корисні й поживні страви. Він готується з найпростіших інгредієнтів, а результат виходить ніжним, ароматним і насиченим. Усього пів кілограма печінки та трохи вершків і у вас на столі чудова закуска, яка смакує краще, ніж магазинна.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

морква — 1 шт.;

цибуля — 1 шт.;

вершкове масло — 100 г;

печінка (куряча або яловича) — 500 г;

чорний перець — до свого смаку;

куркума — 1 ч. л. з гіркою;

вершки (20–30%) — 100 г;

сіль — до свого смаку.

Спосіб приготування

Очистити моркву й цибулю, нарізати невеликими шматочками. На сковороді розтопити половину вершкового масла, викласти овочі й обсмажити на середньому вогні, помішуючи, поки вони стануть м’якими та ароматними. Перекласти у миску.

Морква та цибуля. Фото: smakuiemo.com.ua

На тій самій сковороді обсмажити печінку до готовності — вона повинна стати ніжною всередині, без рожевого відтінку. Додати решту вершкового масла, перемішати, потім повернути обсмажені овочі.

Печінка, морква та цибуля. Фото: smakuiemo.com.ua

Додати куркуму, сіль і чорний перець до свого смаку. Додати вершки, перемішати й тушкувати ще кілька хвилин на слабкому вогні, щоб усі інгредієнти добре поєдналися.

Приготування паштету. Фото: smakuiemo.com.ua

Гарячу масу перекласти у чашу блендера та перебити до стану ніжного кремового паштету. Спробувати на смак і за потреби додати спеції. Готовий паштет розкласти у баночки або контейнери, охолодити й поставити в холодильник. Уже через кілька годин він стане густішим і ще ароматнішим.

