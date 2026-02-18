Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Пышные оладьи на кефире, никогда не опадают — рецепт на завтрак

Пышные оладьи на кефире, никогда не опадают — рецепт на завтрак

Ua ru
Дата публикации 18 февраля 2026 05:04
Пышные оладьи на кефире, которые никогда не опадают — простой рецепт завтрака
Пышные оладьи. Фото: smakuiemo.com.ua

Если вы давно искали рецепт идеальных оладий, которые остаются высокими и мягкими даже после остывания, этот вариант именно для вас. Простое тесто на кефире и правильная консистенция теста. Это действительно безупречный завтрак.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Ингредиенты:

  • яйцо — 1 шт.;
  • сахар — 1 ст. л.;
  • соль — щепотка;
  • кефир — 300 мл.;
  • мука — 260 г;
  • сода — 0,5 ч. л.;
  • растительное масло — для жарки.

Способ приготовления

Яйцо взбить с сахаром и щепоткой соли до однородной массы. Важно не добавлять слишком много сахара, чтобы оладьи равномерно пропекались.

рецепт пишних оладок
Яйца и сахар. Фото: smakuiemo.com.ua

Кефир слегка подогреть до комнатной температуры и добавить в яичную смесь. Теплый кефир активирует соду и помогает получить максимально пышную текстуру.

простий рецепт тіста для оладок
Тесто для оладий. Фото: smakuiemo.com.ua

Постепенно просеять муку, перемешивая до густой консистенции. Тесто должно быть плотным и медленно спадать с ложки, а не течь.

рецепт смачних оладок на сніданок
Приготовление оладий. Фото: smakuiemo.com.ua

В конце добавить соду и аккуратно перемешать до равномерного распределения. Накрыть миску пленкой или полотенцем и оставить тесто "отдохнуть" примерно на 30 минут. После настаивания тесто больше не перемешивать.

пухкі смажені оладки на сніданок
Оладьи на сковороде. Фото: smakuiemo.com.ua

На хорошо разогретую сковороду налить достаточное количество масла. Выкладывать тесто ложкой, формируя небольшие оладьи. Жарить на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны до румяной золотистой корочки. Готовые оладьи выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

Пышные пончики из 1 пачки творога без дрожжей

Ленивая пицца за 15 минут на завтрак — понадобится 3 тортилья.

Рецепт завтрака из картофеля — теперь №1 в списке пожеланий.

Вкусный и полезный паштет на завтрак — понадобится 500 г печени и 100 г сливок.

Просто смешайте 2 яйца с хлебом — вкусный завтрак за 5 минут.

Хачапури из 2 картофелин без теста и хлопот — рецепт на завтрак.

Простая намазка на хлеб, как настоящий деликатес — вкуснее колбасы.

рецепт оладьи идея для завтрака тесто панкейки
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации