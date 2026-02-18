Пышные оладьи на кефире, которые никогда не опадают — простой рецепт завтрака

Пышные оладьи. Фото: smakuiemo.com.ua

Если вы давно искали рецепт идеальных оладий, которые остаются высокими и мягкими даже после остывания, этот вариант именно для вас. Простое тесто на кефире и правильная консистенция теста. Это действительно безупречный завтрак.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Ингредиенты:

яйцо — 1 шт.;

сахар — 1 ст. л.;

соль — щепотка;

кефир — 300 мл.;

мука — 260 г;

сода — 0,5 ч. л.;

растительное масло — для жарки.

Способ приготовления

Яйцо взбить с сахаром и щепоткой соли до однородной массы. Важно не добавлять слишком много сахара, чтобы оладьи равномерно пропекались.

Яйца и сахар. Фото: smakuiemo.com.ua

Кефир слегка подогреть до комнатной температуры и добавить в яичную смесь. Теплый кефир активирует соду и помогает получить максимально пышную текстуру.

Тесто для оладий. Фото: smakuiemo.com.ua

Постепенно просеять муку, перемешивая до густой консистенции. Тесто должно быть плотным и медленно спадать с ложки, а не течь.

Приготовление оладий. Фото: smakuiemo.com.ua

В конце добавить соду и аккуратно перемешать до равномерного распределения. Накрыть миску пленкой или полотенцем и оставить тесто "отдохнуть" примерно на 30 минут. После настаивания тесто больше не перемешивать.

Оладьи на сковороде. Фото: smakuiemo.com.ua

На хорошо разогретую сковороду налить достаточное количество масла. Выкладывать тесто ложкой, формируя небольшие оладьи. Жарить на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны до румяной золотистой корочки. Готовые оладьи выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.

