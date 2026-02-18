Пышные оладьи на кефире, которые никогда не опадают — простой рецепт завтрака

Пышные оладьи на кефире, никогда не опадают — рецепт на завтрак
Если вы давно искали рецепт идеальных оладий, которые остаются высокими и мягкими даже после остывания, этот вариант именно для вас. Простое тесто на кефире и правильная консистенция теста. Это действительно безупречный завтрак.
Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.
Ингредиенты:
- яйцо — 1 шт.;
- сахар — 1 ст. л.;
- соль — щепотка;
- кефир — 300 мл.;
- мука — 260 г;
- сода — 0,5 ч. л.;
- растительное масло — для жарки.
Способ приготовления
Яйцо взбить с сахаром и щепоткой соли до однородной массы. Важно не добавлять слишком много сахара, чтобы оладьи равномерно пропекались.
Кефир слегка подогреть до комнатной температуры и добавить в яичную смесь. Теплый кефир активирует соду и помогает получить максимально пышную текстуру.
Постепенно просеять муку, перемешивая до густой консистенции. Тесто должно быть плотным и медленно спадать с ложки, а не течь.
В конце добавить соду и аккуратно перемешать до равномерного распределения. Накрыть миску пленкой или полотенцем и оставить тесто "отдохнуть" примерно на 30 минут. После настаивания тесто больше не перемешивать.
На хорошо разогретую сковороду налить достаточное количество масла. Выкладывать тесто ложкой, формируя небольшие оладьи. Жарить на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны до румяной золотистой корочки. Готовые оладьи выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.
