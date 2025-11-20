Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Ленивая пицца за 15 минут на завтрак — понадобится 3 тортильи

Ленивая пицца за 15 минут на завтрак — понадобится 3 тортильи

Ua ru
Дата публикации 20 ноября 2025 05:04
обновлено: 19:06
Ленивая пицца за 15 минут на завтрак — рецепт приготовления с фото с тортильями
Ленивая пицца. Фото: smakuiemo.com.ua

Ленивая пицца за 15 минут на завтрак — это быстрый и ароматный способ порадовать семью вкусным перекусом. Хрустящие краешки, сочная начинка из копченой колбасы, помидоров и сыра создают идеальный баланс вкусов. Простой в приготовлении рецепт с тортильями делает блюдо отличным вариантом для быстрого домашнего завтрака или перекуса в любое время.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • тортильи — 3 шт.;
  • майонез — 4 ст. л.;
  • копченая колбаса — 24 тонких кружочка;
  • помидоры — 12 тонких кружочков;
  • плавленый сыр — 6 небольших кусочков;
  • моцарелла тертая — 50 г;
  • твердый сыр тертый — 70 г.

Способ приготовления

Разрезать каждую тортилью пополам, чтобы образовались аккуратные полукруги. Смазать каждый полукруг тонким слоем майонеза для мягкости и аромата.

лінива піца
Колбаса и помидор. Фото: smakuiemo.com.ua

На широкий край выложить четыре кружочка копченой колбасы, два кружочка помидора и небольшой кусочек плавленого сыра. Аккуратно завернуть полукруг в конвертик, плотно прижимая края, чтобы начинка не высыпалась.

рецепт лінивої піци
Приготовление пиццы. Фото: smakuiemo.com.ua

Выложить конвертики на противень швом вниз, сформировав круг, как лепестки цветка. Слегка смазать майонезом и посыпать смесью тертой моцареллы и твердого сыра.

лінива піца на сніданок
Тертый сыр. Фото: smakuiemo.com.ua

Выпекать в хорошо разогретой духовке до золотистой корочки и аппетитного вида. Подавать горячей, наслаждаясь хрустящими краями и сочной начинкой.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

"Хитовые" весенние бутерброды на завтрак — за ними будет очередь.

Легкий завтрак за 2 минуты — как приготовить омлет на воде.

Легкий рецепт булочек с начинкой — понадобится стакан творога.

"Хитовый" китайский омлет — небанальный завтрак за 10 минут.

Завтрак рецепт идея для завтрака пицца колбаса
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации