Ленивая пицца за 15 минут на завтрак — рецепт приготовления с фото с тортильями

Ленивая пицца за 15 минут на завтрак — понадобится 3 тортильи
Ленивая пицца за 15 минут на завтрак — это быстрый и ароматный способ порадовать семью вкусным перекусом. Хрустящие краешки, сочная начинка из копченой колбасы, помидоров и сыра создают идеальный баланс вкусов. Простой в приготовлении рецепт с тортильями делает блюдо отличным вариантом для быстрого домашнего завтрака или перекуса в любое время.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- тортильи — 3 шт.;
- майонез — 4 ст. л.;
- копченая колбаса — 24 тонких кружочка;
- помидоры — 12 тонких кружочков;
- плавленый сыр — 6 небольших кусочков;
- моцарелла тертая — 50 г;
- твердый сыр тертый — 70 г.
Способ приготовления
Разрезать каждую тортилью пополам, чтобы образовались аккуратные полукруги. Смазать каждый полукруг тонким слоем майонеза для мягкости и аромата.
На широкий край выложить четыре кружочка копченой колбасы, два кружочка помидора и небольшой кусочек плавленого сыра. Аккуратно завернуть полукруг в конвертик, плотно прижимая края, чтобы начинка не высыпалась.
Выложить конвертики на противень швом вниз, сформировав круг, как лепестки цветка. Слегка смазать майонезом и посыпать смесью тертой моцареллы и твердого сыра.
Выпекать в хорошо разогретой духовке до золотистой корочки и аппетитного вида. Подавать горячей, наслаждаясь хрустящими краями и сочной начинкой.
Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день
"Хитовые" весенние бутерброды на завтрак — за ними будет очередь.
Легкий завтрак за 2 минуты — как приготовить омлет на воде.
Легкий рецепт булочек с начинкой — понадобится стакан творога.
"Хитовый" китайский омлет — небанальный завтрак за 10 минут.
Читайте Новини.LIVE!