Ленивая пицца за 15 минут на завтрак — рецепт приготовления с фото с тортильями

Ленивая пицца. Фото: smakuiemo.com.ua

Ленивая пицца за 15 минут на завтрак — это быстрый и ароматный способ порадовать семью вкусным перекусом. Хрустящие краешки, сочная начинка из копченой колбасы, помидоров и сыра создают идеальный баланс вкусов. Простой в приготовлении рецепт с тортильями делает блюдо отличным вариантом для быстрого домашнего завтрака или перекуса в любое время.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

тортильи — 3 шт.;

майонез — 4 ст. л.;

копченая колбаса — 24 тонких кружочка;

помидоры — 12 тонких кружочков;

плавленый сыр — 6 небольших кусочков;

моцарелла тертая — 50 г;

твердый сыр тертый — 70 г.

Способ приготовления

Разрезать каждую тортилью пополам, чтобы образовались аккуратные полукруги. Смазать каждый полукруг тонким слоем майонеза для мягкости и аромата.

Колбаса и помидор. Фото: smakuiemo.com.ua

На широкий край выложить четыре кружочка копченой колбасы, два кружочка помидора и небольшой кусочек плавленого сыра. Аккуратно завернуть полукруг в конвертик, плотно прижимая края, чтобы начинка не высыпалась.

Приготовление пиццы. Фото: smakuiemo.com.ua

Выложить конвертики на противень швом вниз, сформировав круг, как лепестки цветка. Слегка смазать майонезом и посыпать смесью тертой моцареллы и твердого сыра.

Тертый сыр. Фото: smakuiemo.com.ua

Выпекать в хорошо разогретой духовке до золотистой корочки и аппетитного вида. Подавать горячей, наслаждаясь хрустящими краями и сочной начинкой.

