Картофельные блины на завтрак за 10 минут — рецепт с тремя видами начинки

Картофельные блины на завтрак за 10 минут — очень вкусная начинка
Картофельные блины — это настоящий хит на завтрак, который покоряет с первой попытки. Они получаются нежными, ароматными и очень сытными, а если добавить вкусную начинку — блюдо превращается в полноценный обед или ужин. Готовятся всего за 10 минут, но выглядят и смакуют так, будто вы потратили целый час.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- картофель — 2 шт. (350-380 г);
- молоко — 300 мл. + 70 мл.;
- мука — 140 г;
- яйца — 2 шт.;
- масло — 3 ст. л.;
- соль — 1 ч. л.;
- куркума — 0,5 ч. л.;
- сушеный чеснок — 1 ч. л.;
- зелень (укроп и петрушка) — 30 г;
- сливочное масло — 20 г.
Для начинки 1 (мясной):
- вареное мясо — 500 г;
- лук репчатый — 1 шт.;
- сливочное масло — 15 г;
- бульон или вода — 3-4 ст. л.;
- соль, перец, сушеный чеснок — по своему вкусу.
Для начинки 2 (томатной):
- помидоры — 2 шт.;
- сметана — 2 ст. л.;
- чеснок — 2 зубчика;
- твердый сыр — 30 г.
Для начинки 3 (сырной):
- крем-сыр — 100 г;
- огурец свежий — 1-2 шт.
Способ приготовления
Картофель очистить, нарезать и отварить до мягкости. Слить воду, добавить сливочное масло и размять до состояния пюре. Когда масса станет теплой, влить 300 мл молока, добавить яйца, соль, куркуму, сушеный чеснок и зелень. Хорошо перемешать венчиком.
Постепенно подсыпать муку, замешивая тесто без комочков. Оно должно быть немного гуще кефира. Если кажется слишком густым — добавить еще 50-70 мл. молока.
Сковородку разогреть с каплей масла, выкладывать тесто половником и жарить блины с обеих сторон до золотистой корочки.
Начинки:
- Мясная: обжарить лук, добавить измельченное вареное мясо, специи, немного бульона или воды и сливочное масло. Протушить 5 минут.
- Томатная: на сковороде обжарить измельченные помидоры, добавить сметану, чеснок и натертый сыр. Тушить до загустения.
- Сырная: смешать крем-сыр с измельченным огурцом — получается свежая начинка.
Блины можно подавать горячими или теплыми, с любой начинкой — они всегда остаются нежными и ароматными. Идеальный вариант для семейного завтрака или быстрого перекуса.
