Картопляні млинці на сніданок за 10 хвилин — рецепт з трьома видами начинки

Картопляні млинці. Фото: smakuiemo.com.ua

Картопляні млинці — це справжній хіт на сніданок, який підкорює з першої спроби. Вони виходять ніжними, ароматними та дуже ситними, а якщо додати смачну начинку — страва перетворюється на повноцінний обід чи вечерю. Готуються всього за 10 хвилин, але виглядають і смакують так, ніби ви витратили цілу годину.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

картопля — 2 шт. (350–380 г);

молоко — 300 мл. + 70 мл.;

борошно — 140 г;

яйця — 2 шт.;

олія — 3 ст. л.;

сіль — 1 ч. л.;

куркума — 0,5 ч. л.;

сушений часник — 1 ч. л.;

зелень (кріп і петрушка) — 30 г;

вершкове масло — 20 г.

Для начинки 1 (м’ясної):

варене м’ясо — 500 г;

цибуля — 1 шт.;

вершкове масло — 15 г;

бульйон або вода — 3–4 ст. л.;

сіль, перець, сушений часник — до свого смаку.

Для начинки 2 (томатної):

помідори — 2 шт.;

сметана — 2 ст. л.;

часник — 2 зубчики;

твердий сир — 30 г.

Для начинки 3 (сирної):

крем-сир — 100 г;

огірок свіжий — 1–2 шт.

Спосіб приготування

Картоплю очистити, нарізати й відварити до м’якості. Злити воду, додати вершкове масло й розім’яти до стану пюре. Коли маса стане теплою, влити 300 мл молока, додати яйця, сіль, куркуму, сушений часник і зелень. Добре перемішати вінчиком.

Приготування тіста. Фото: smakuiemo.com.ua

Поступово підсипати борошно, замішуючи тісто без грудочок. Воно має бути трохи густішим за кефір. Якщо здається занадто густим — додати ще 50–70 мл молока.

Млинець на пательні. Фото: smakuiemo.com.ua

Сковорідку розігріти з краплею олії, викладати тісто ополоником і смажити млинці з обох боків до золотистої скоринки.

Приготування начинки. Фото: smakuiemo.com.ua

Начинки:

М’ясна: обсмажити цибулю, додати подрібнене варене м’ясо, спеції, трохи бульйону або води й вершкове масло. Протушкувати 5 хвилин.

Томатна: на сковороді обсмажити подрібнені помідори, додати сметану, часник і натертий сир. Тушкувати до загустіння.

Сирна: змішати крем-сир із подрібненим огірком — виходить свіжа начинка.

Млинці з начинкою. Фото: smakuiemo.com.ua

Млинці можна подавати гарячими або теплими, із будь-якою начинкою — вони завжди залишаються ніжними й ароматними. Ідеальний варіант для сімейного сніданку чи швидкого перекусу.

"Хітовий" китайський омлет — небанальний сніданок за 10 хвилин.