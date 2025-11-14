Відео
Головна Смак Картопляні млинці на сніданок за 10 хвилин — дужа смачна начинка

Картопляні млинці на сніданок за 10 хвилин — дужа смачна начинка

Ua ru
Дата публікації: 14 листопада 2025 05:04
Оновлено: 15:21
Картопляні млинці на сніданок за 10 хвилин — рецепт з трьома видами начинки
Картопляні млинці. Фото: smakuiemo.com.ua

Картопляні млинці — це справжній хіт на сніданок, який підкорює з першої спроби. Вони виходять ніжними, ароматними та дуже ситними, а якщо додати смачну начинку — страва перетворюється на повноцінний обід чи вечерю. Готуються всього за 10 хвилин, але виглядають і смакують так, ніби ви витратили цілу годину.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • картопля — 2 шт. (350–380 г);
  • молоко — 300 мл. + 70 мл.;
  • борошно — 140 г;
  • яйця — 2 шт.;
  • олія — 3 ст. л.;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • куркума — 0,5 ч. л.;
  • сушений часник — 1 ч. л.;
  • зелень (кріп і петрушка) — 30 г;
  • вершкове масло — 20 г.

Для начинки 1 (м’ясної):

  • варене м’ясо — 500 г;
  • цибуля — 1 шт.;
  • вершкове масло — 15 г;
  • бульйон або вода — 3–4 ст. л.;
  • сіль, перець, сушений часник — до свого смаку.

Для начинки 2 (томатної):

  • помідори — 2 шт.;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • часник — 2 зубчики;
  • твердий сир — 30 г.

Для начинки 3 (сирної):

  • крем-сир — 100 г;
  • огірок свіжий — 1–2 шт.

Спосіб приготування

Картоплю очистити, нарізати й відварити до м’якості. Злити воду, додати вершкове масло й розім’яти до стану пюре. Коли маса стане теплою, влити 300 мл молока, додати яйця, сіль, куркуму, сушений часник і зелень. Добре перемішати вінчиком.

рецепт млинців з картоплі
Приготування тіста. Фото: smakuiemo.com.ua

Поступово підсипати борошно, замішуючи тісто без грудочок. Воно має бути трохи густішим за кефір. Якщо здається занадто густим — додати ще 50–70 мл молока.

рецепт картопляних млинців
Млинець на пательні. Фото: smakuiemo.com.ua

Сковорідку розігріти з краплею олії, викладати тісто ополоником і смажити млинці з обох боків до золотистої скоринки.

рецепт начинки для млинців
Приготування начинки. Фото: smakuiemo.com.ua

Начинки:

  • М’ясна: обсмажити цибулю, додати подрібнене варене м’ясо, спеції, трохи бульйону або води й вершкове масло. Протушкувати 5 хвилин.
  • Томатна: на сковороді обсмажити подрібнені помідори, додати сметану, часник і натертий сир. Тушкувати до загустіння.
  • Сирна: змішати крем-сир із подрібненим огірком — виходить свіжа начинка.
рецепт картопляних млинців на сніданок
Млинці з начинкою. Фото: smakuiemo.com.ua

Млинці можна подавати гарячими або теплими, із будь-якою начинкою — вони завжди залишаються ніжними й ароматними. Ідеальний варіант для сімейного сніданку чи швидкого перекусу.

картопля рецепт ідея для сніданку млинці рецепт сніданка
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
