Картофельные блины на завтрак за 10 минут — очень вкусная начинка

Дата публикации 14 ноября 2025 05:04
обновлено: 16:19
Картофельные блины на завтрак за 10 минут — рецепт с тремя видами начинки
Картофельные блинчики. Фото: smakuiemo.com.ua

Картофельные блины — это настоящий хит на завтрак, который покоряет с первой попытки. Они получаются нежными, ароматными и очень сытными, а если добавить вкусную начинку — блюдо превращается в полноценный обед или ужин. Готовятся всего за 10 минут, но выглядят и смакуют так, будто вы потратили целый час.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

  • картофель — 2 шт. (350-380 г);
  • молоко — 300 мл. + 70 мл.;
  • мука — 140 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • масло — 3 ст. л.;
  • соль — 1 ч. л.;
  • куркума — 0,5 ч. л.;
  • сушеный чеснок — 1 ч. л.;
  • зелень (укроп и петрушка) — 30 г;
  • сливочное масло — 20 г.

Для начинки 1 (мясной):

  • вареное мясо — 500 г;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • сливочное масло — 15 г;
  • бульон или вода — 3-4 ст. л.;
  • соль, перец, сушеный чеснок — по своему вкусу.

Для начинки 2 (томатной):

  • помидоры — 2 шт.;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • твердый сыр — 30 г.

Для начинки 3 (сырной):

  • крем-сыр — 100 г;
  • огурец свежий — 1-2 шт.

Способ приготовления

Картофель очистить, нарезать и отварить до мягкости. Слить воду, добавить сливочное масло и размять до состояния пюре. Когда масса станет теплой, влить 300 мл молока, добавить яйца, соль, куркуму, сушеный чеснок и зелень. Хорошо перемешать венчиком.

рецепт млинців з картоплі
Приготовление теста. Фото: smakuiemo.com.ua

Постепенно подсыпать муку, замешивая тесто без комочков. Оно должно быть немного гуще кефира. Если кажется слишком густым — добавить еще 50-70 мл. молока.

рецепт картопляних млинців
Блинчик на сковороде. Фото: smakuiemo.com.ua

Сковородку разогреть с каплей масла, выкладывать тесто половником и жарить блины с обеих сторон до золотистой корочки.

рецепт начинки для млинців
Приготовление начинки. Фото: smakuiemo.com.ua

Начинки:

  • Мясная: обжарить лук, добавить измельченное вареное мясо, специи, немного бульона или воды и сливочное масло. Протушить 5 минут.
  • Томатная: на сковороде обжарить измельченные помидоры, добавить сметану, чеснок и натертый сыр. Тушить до загустения.
  • Сырная: смешать крем-сыр с измельченным огурцом — получается свежая начинка.
рецепт картопляних млинців на сніданок
Блины с начинкой. Фото: smakuiemo.com.ua

Блины можно подавать горячими или теплыми, с любой начинкой — они всегда остаются нежными и ароматными. Идеальный вариант для семейного завтрака или быстрого перекуса.

картошка рецепт идея для завтрака блины рецепт завтрака
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
