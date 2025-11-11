Горячий лаваш на завтрак за 10 минут — простой рецепт с картофелем и сыром

Лаваш на завтрак за 10 минут — рецепт идеальной начинки
Если вы ищете быстрый и вкусный завтрак, этот горячий лаваш с начинкой — настоящая находка. Мягкое картофельное пюре, ароматный зеленый лук и тягучая моцарелла создают идеальное сочетание. А лаваш, поджаренный до румяности, делает блюдо хрустящим снаружи и нежным внутри.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- картофель — 800 г;
- сыр моцарелла — 180 г;
- зеленый лук — 30-35 г;
- соль, перец — по своему вкусу;
- лаваш круглый — 5 шт.
Способ приготовления
Картофель очистить, нарезать кусочками и отварить до мягкости в подсоленной воде. Затем слить воду и размять до состояния пюре.
В горячее пюре добавить натертую моцареллу, мелко нарезанный зеленый лук, соль и перец. Перемешать, пока сыр начнет плавиться — образуется нежная, ароматная начинка со сливочным вкусом. Лаваш выложить на стол, в центр положить часть начинки и завернуть конвертом или рулетом.
Обжарить лаваши с двух сторон на сухой сковороде или с небольшим количеством масла до золотистой корочки. При желании можно запечь в духовке при 190°C 10-12 минут — тогда лаваш станет хрустящим, а сыр внутри прекрасно потянется.
Горячий лаваш с картофельной начинкой вкуснее всего подавать сразу после приготовления — с соусом, сметаной или просто чашкой ароматного чая.
