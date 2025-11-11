Горячий лаваш на завтрак за 10 минут — простой рецепт с картофелем и сыром

Лаваш на завтрак. Фото: smakuiemo.com.ua

Если вы ищете быстрый и вкусный завтрак, этот горячий лаваш с начинкой — настоящая находка. Мягкое картофельное пюре, ароматный зеленый лук и тягучая моцарелла создают идеальное сочетание. А лаваш, поджаренный до румяности, делает блюдо хрустящим снаружи и нежным внутри.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

картофель — 800 г;

сыр моцарелла — 180 г;

зеленый лук — 30-35 г;

соль, перец — по своему вкусу;

лаваш круглый — 5 шт.

Способ приготовления

Картофель очистить, нарезать кусочками и отварить до мягкости в подсоленной воде. Затем слить воду и размять до состояния пюре.

Картофель и зелень. Фото: smakuiemo.com.ua

В горячее пюре добавить натертую моцареллу, мелко нарезанный зеленый лук, соль и перец. Перемешать, пока сыр начнет плавиться — образуется нежная, ароматная начинка со сливочным вкусом. Лаваш выложить на стол, в центр положить часть начинки и завернуть конвертом или рулетом.

Лаваш и начинка. Фото: smakuiemo.com.ua

Обжарить лаваши с двух сторон на сухой сковороде или с небольшим количеством масла до золотистой корочки. При желании можно запечь в духовке при 190°C 10-12 минут — тогда лаваш станет хрустящим, а сыр внутри прекрасно потянется.

Лаваш на сковороде. Фото: smakuiemo.com.ua

Горячий лаваш с картофельной начинкой вкуснее всего подавать сразу после приготовления — с соусом, сметаной или просто чашкой ароматного чая.

