Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Лаваш на завтрак за 10 минут — рецепт идеальной начинки

Лаваш на завтрак за 10 минут — рецепт идеальной начинки

Ua ru
Дата публикации 11 ноября 2025 05:04
обновлено: 15:52
Горячий лаваш на завтрак за 10 минут — простой рецепт с картофелем и сыром
Лаваш на завтрак. Фото: smakuiemo.com.ua

Если вы ищете быстрый и вкусный завтрак, этот горячий лаваш с начинкой — настоящая находка. Мягкое картофельное пюре, ароматный зеленый лук и тягучая моцарелла создают идеальное сочетание. А лаваш, поджаренный до румяности, делает блюдо хрустящим снаружи и нежным внутри.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • картофель — 800 г;
  • сыр моцарелла — 180 г;
  • зеленый лук — 30-35 г;
  • соль, перец — по своему вкусу;
  • лаваш круглый — 5 шт.

Способ приготовления

Картофель очистить, нарезать кусочками и отварить до мягкости в подсоленной воде. Затем слить воду и размять до состояния пюре.

начинка для лаваша
Картофель и зелень. Фото: smakuiemo.com.ua

В горячее пюре добавить натертую моцареллу, мелко нарезанный зеленый лук, соль и перец. Перемешать, пока сыр начнет плавиться — образуется нежная, ароматная начинка со сливочным вкусом. Лаваш выложить на стол, в центр положить часть начинки и завернуть конвертом или рулетом.

рецепт сніданку з лаваша
Лаваш и начинка. Фото: smakuiemo.com.ua

Обжарить лаваши с двух сторон на сухой сковороде или с небольшим количеством масла до золотистой корочки. При желании можно запечь в духовке при 190°C 10-12 минут — тогда лаваш станет хрустящим, а сыр внутри прекрасно потянется.

рецепт лаваш з начинкою на сніданок
Лаваш на сковороде. Фото: smakuiemo.com.ua

Горячий лаваш с картофельной начинкой вкуснее всего подавать сразу после приготовления — с соусом, сметаной или просто чашкой ароматного чая.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

"Хитовые" весенние бутерброды на завтрак — за ними будет очередь.

Легкий завтрак за 2 минуты — как приготовить омлет на воде.

Легкий рецепт булочек с начинкой — понадобится стакан творога.

"Хитовый" китайский омлет — небанальный завтрак за 10 минут.

картошка сыр рецепт идея для завтрака лаваш
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации