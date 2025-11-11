Гарячий лаваш на сніданок за 10 хвилин — простий рецепт з картоплею та сиром

Лаваш на сніданок. Фото: smakuiemo.com.ua

Якщо ви шукаєте швидкий і смачний сніданок, цей гарячий лаваш із начинкою — справжня знахідка. М’яке картопляне пюре, ароматна зелена цибуля та тягуча моцарела створюють ідеальне поєднання. А лаваш, підсмажений до рум’яності, робить страву хрусткою зовні й ніжною всередині.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

картопля — 800 г;

сир моцарела — 180 г;

зелена цибуля — 30–35 г;

сіль, перець — до свого смаку;

лаваш круглий — 5 шт.

Спосіб приготування

Картоплю очистити, нарізати шматочками й відварити до м’якості в підсоленій воді. Потім злити воду й розім’яти до стану пюре.

Картопля та зелень. Фото: smakuiemo.com.ua

У гаряче пюре додати натерту моцарелу, дрібно нарізану зелену цибулю, сіль і перець. Перемішати, поки сир почне плавитись — утвориться ніжна, ароматна начинка з вершковим смаком. Лаваш викласти на стіл, у центр покласти частину начинки й загорнути конвертом або рулетом.

Лаваш та начинка. Фото: smakuiemo.com.ua

Обсмажити лаваші з двох боків на сухій сковороді або з невеликою кількістю олії до золотистої скоринки. За бажанням можна запекти у духовці при 190°C 10–12 хвилин — тоді лаваш стане хрустким, а сир усередині чудово потягнеться.

Лаваш на пательні. Фото: smakuiemo.com.ua

Гарячий лаваш із картопляною начинкою найсмачніше подавати одразу після приготування — із соусом, сметаною або просто чашкою запашного чаю.

