Україна
Лаваш на сніданок за 10 хвилин — рецепт ідеальної начинки

Лаваш на сніданок за 10 хвилин — рецепт ідеальної начинки

Ua ru
Дата публікації: 11 листопада 2025 05:04
Оновлено: 15:52
Гарячий лаваш на сніданок за 10 хвилин — простий рецепт з картоплею та сиром
Лаваш на сніданок. Фото: smakuiemo.com.ua

Якщо ви шукаєте швидкий і смачний сніданок, цей гарячий лаваш із начинкою — справжня знахідка. М’яке картопляне пюре, ароматна зелена цибуля та тягуча моцарела створюють ідеальне поєднання. А лаваш, підсмажений до рум’яності, робить страву хрусткою зовні й ніжною всередині.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • картопля — 800 г;
  • сир моцарела — 180 г;
  • зелена цибуля — 30–35 г;
  • сіль, перець — до свого смаку;
  • лаваш круглий — 5 шт.

Спосіб приготування

Картоплю очистити, нарізати шматочками й відварити до м’якості в підсоленій воді. Потім злити воду й розім’яти до стану пюре.

начинка для лаваша
Картопля та зелень. Фото: smakuiemo.com.ua

У гаряче пюре додати натерту моцарелу, дрібно нарізану зелену цибулю, сіль і перець. Перемішати, поки сир почне плавитись — утвориться ніжна, ароматна начинка з вершковим смаком. Лаваш викласти на стіл, у центр покласти частину начинки й загорнути конвертом або рулетом.

рецепт сніданку з лаваша
Лаваш та начинка. Фото: smakuiemo.com.ua

Обсмажити лаваші з двох боків на сухій сковороді або з невеликою кількістю олії до золотистої скоринки. За бажанням можна запекти у духовці при 190°C 10–12 хвилин — тоді лаваш стане хрустким, а сир усередині чудово потягнеться.

рецепт лаваш з начинкою на сніданок
Лаваш на пательні. Фото: smakuiemo.com.ua

Гарячий лаваш із картопляною начинкою найсмачніше подавати одразу після приготування — із соусом, сметаною або просто чашкою запашного чаю.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день 

картопля сир рецепт ідея для сніданку лаваш
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
