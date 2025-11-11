Гарячий лаваш на сніданок за 10 хвилин — простий рецепт з картоплею та сиром

Лаваш на сніданок за 10 хвилин — рецепт ідеальної начинки
Якщо ви шукаєте швидкий і смачний сніданок, цей гарячий лаваш із начинкою — справжня знахідка. М’яке картопляне пюре, ароматна зелена цибуля та тягуча моцарела створюють ідеальне поєднання. А лаваш, підсмажений до рум’яності, робить страву хрусткою зовні й ніжною всередині.
Рецепт опублікували Smakuiemo.
Вам знадобиться:
- картопля — 800 г;
- сир моцарела — 180 г;
- зелена цибуля — 30–35 г;
- сіль, перець — до свого смаку;
- лаваш круглий — 5 шт.
Спосіб приготування
Картоплю очистити, нарізати шматочками й відварити до м’якості в підсоленій воді. Потім злити воду й розім’яти до стану пюре.
У гаряче пюре додати натерту моцарелу, дрібно нарізану зелену цибулю, сіль і перець. Перемішати, поки сир почне плавитись — утвориться ніжна, ароматна начинка з вершковим смаком. Лаваш викласти на стіл, у центр покласти частину начинки й загорнути конвертом або рулетом.
Обсмажити лаваші з двох боків на сухій сковороді або з невеликою кількістю олії до золотистої скоринки. За бажанням можна запекти у духовці при 190°C 10–12 хвилин — тоді лаваш стане хрустким, а сир усередині чудово потягнеться.
Гарячий лаваш із картопляною начинкою найсмачніше подавати одразу після приготування — із соусом, сметаною або просто чашкою запашного чаю.
