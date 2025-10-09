Найсмачніший сніданок за 5 хвилин із лаваша — швидкий рецепт, смачніше за піцу

Найсмачніший сніданок за 5 хвилин — знадобиться лише 2 лаваші
Якщо зранку зовсім немає часу, цей рецепт стане справжнім порятунком. Усе, що потрібно, — два лаваші, кілька яєць і трохи сиру. Готується за лічені хвилини, а на смак нагадує справжню піцу — соковиту, ароматну й дуже ситну.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Іван Янюк.
Вам знадобиться:
- лаваш — 2 шт.;
- яйця — 3 шт.;
- зелена цибуля — 1 пучок;
- петрушка — 1 пучок;
- помідор — 1 шт.;
- вершкове масло — 10 г;
- моцарела — 150 г;
- шпинат — 30 г.
Спосіб приготування
На сковороді розтопити вершкове масло. Викласти перший лист лаваша, щоб він покрив усе дно. В окремій мисці збити яйця до легкої піни, посолити за смаком.
На лаваш одразу вилити збиті яйця, рівномірно розподіляючи їх по поверхні. Зверху викласти нарізані помідори, подрібнену зелень — цибулю, петрушку, шпинат. Ці інгредієнти надають страві не лише яскравого кольору, а й приємного аромату свіжості.
Далі посипати натертою моцарелою — саме вона створить ніжну тягучу скоринку, завдяки якій цей сніданок нагадує справжню піцу. Накрити другим листом лаваша, злегка притиснути лопаткою, щоб краї склеїлися яйцем.
Смажити під кришкою на середньому вогні 2–3 хвилини, потім обережно перевернути й обсмажити ще 2 хвилини з іншого боку, доки лаваш стане золотистим і хрустким.
Готову страву перекласти на тарілку, дати хвилину охолонути й нарізати трикутниками, як піцу. Подавати гарячим із соусом або просто так — виходить ситно, ароматно й надзвичайно смачно.
