Відео

Найсмачніший сніданок за 5 хвилин — знадобиться лише 2 лаваші

Дата публікації: 9 жовтня 2025 05:04
Найсмачніший сніданок за 5 хвилин із лаваша — швидкий рецепт, смачніше за піцу
Сніданок з лавашів. Фото: кадр з відео

Якщо зранку зовсім немає часу, цей рецепт стане справжнім порятунком. Усе, що потрібно, — два лаваші, кілька яєць і трохи сиру. Готується за лічені хвилини, а на смак нагадує справжню піцу — соковиту, ароматну й дуже ситну.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Іван Янюк

Вам знадобиться:

  • лаваш — 2 шт.;
  • яйця — 3 шт.;
  • зелена цибуля — 1 пучок;
  • петрушка — 1 пучок;
  • помідор — 1 шт.;
  • вершкове масло — 10 г;
  • моцарела — 150 г;
  • шпинат — 30 г.

Спосіб приготування

На сковороді розтопити вершкове масло. Викласти перший лист лаваша, щоб він покрив усе дно. В окремій мисці збити яйця до легкої піни, посолити за смаком.

смачний рецепт сніданку
Лаваш та яйця. Фото: кадр з відео

На лаваш одразу вилити збиті яйця, рівномірно розподіляючи їх по поверхні. Зверху викласти нарізані помідори, подрібнену зелень — цибулю, петрушку, шпинат. Ці інгредієнти надають страві не лише яскравого кольору, а й приємного аромату свіжості.

що приготувати з лаваша
Сир та помідори. Фото: кадр з відео

Далі посипати натертою моцарелою — саме вона створить ніжну тягучу скоринку, завдяки якій цей сніданок нагадує справжню піцу. Накрити другим листом лаваша, злегка притиснути лопаткою, щоб краї склеїлися яйцем.

смачний сніданок за 5 хвилин
Лаваш та сир. Фото: кадр з відео

Смажити під кришкою на середньому вогні 2–3 хвилини, потім обережно перевернути й обсмажити ще 2 хвилини з іншого боку, доки лаваш стане золотистим і хрустким.

лаваш з начинкою на сковороді
Готова страва. Фото: кадр з відео

Готову страву перекласти на тарілку, дати хвилину охолонути й нарізати трикутниками, як піцу. Подавати гарячим із соусом або просто так — виходить ситно, ароматно й надзвичайно смачно.

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
