Закручені палички з беконом із листкового тіста — хрусткий рецепт за 15 хвилин

Крученики з беконом. Фото: кадр з відео

Закручені палички з беконом — це проста, але ефектна страва, яку можна приготувати всього за кілька хвилин. Листкове тісто стає ніжним і хрустким, а бекон надає йому апетитного аромату та солонуватого смаку. Такий рецепт стане вашим фаворитом для сніданків, перекусів або святкового столу.

Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.

Вам знадобиться:

листкове тісто — 250 г;

бекон — 150 г;

цукор — щіпка;

яйце — 1 шт.;

кунжут — для посипання.

Спосіб приготування

Розморозити листкове тісто та розкачати його у тонкий прямокутний пласт. На поверхню тіста викласти скибочки бекону так, щоб вони покривали всю площину рівномірно.

Тісто та бекон. Фото: кадр з відео

Після цього розрізати тісто з беконом уздовж на довгі смужки шириною приблизно 2 см. Кожну смужку акуратно скрутити у спіраль, формуючи палички.

Крученики з тіста та бекона. Фото: кадр з відео

Викласти заготовки на деко, застелене пергаментом. Злегка змастити збитим яйцем, посипати щіпкою цукру для карамелізованого ефекту та кунжутом.

Крученики з беконом в духовці. Фото: кадр з відео

Випікати у попередньо розігрітій духовці при 190°C близько 15–20 хвилин, поки палички не стануть золотистими та хрусткими.

