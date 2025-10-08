Відео
Крученики з беконом із листкового тіста за 15 хвилин на сніданок

Крученики з беконом із листкового тіста за 15 хвилин на сніданок

Ua ru
Дата публікації: 8 жовтня 2025 04:44
Закручені палички з беконом із листкового тіста — хрусткий рецепт за 15 хвилин
Крученики з беконом. Фото: кадр з відео

Закручені палички з беконом — це проста, але ефектна страва, яку можна приготувати всього за кілька хвилин. Листкове тісто стає ніжним і хрустким, а бекон надає йому апетитного аромату та солонуватого смаку. Такий рецепт стане вашим фаворитом для сніданків, перекусів або святкового столу.

Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • листкове тісто — 250 г;
  • бекон — 150 г;
  • цукор — щіпка;
  • яйце — 1 шт.;
  • кунжут — для посипання.

Спосіб приготування

Розморозити листкове тісто та розкачати його у тонкий прямокутний пласт. На поверхню тіста викласти скибочки бекону так, щоб вони покривали всю площину рівномірно.

що приготувати з листкового тіста
Тісто та бекон. Фото: кадр з відео

Після цього розрізати тісто з беконом уздовж на довгі смужки шириною приблизно 2 см. Кожну смужку акуратно скрутити у спіраль, формуючи палички.

що приготувати на сніданок
Крученики з тіста та бекона. Фото: кадр з відео

Викласти заготовки на деко, застелене пергаментом. Злегка змастити збитим яйцем, посипати щіпкою цукру для карамелізованого ефекту та кунжутом.

рецепт кручеників з беконом
Крученики з беконом в духовці. Фото: кадр з відео

Випікати у попередньо розігрітій духовці при 190°C близько 15–20 хвилин, поки палички не стануть золотистими та хрусткими.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день 

"Хітові" весняні бутерброди на сніданок — за ними буде черга. 

Легкий сніданок за 2 хвилини — як приготувати омлет на воді

Легкий рецепт булочок із начинкою — знадобиться склянка сиру. 

"Хітовий" китайський омлет — небанальний сніданок за 10 хвилин

Сніданок рецепт випічка ідея для сніданку тісто бекон
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
