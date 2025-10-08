Закрученные палочки с беконом из слоеного теста — хрустящий рецепт за 15 минут

Крученики с беконом из слоеного теста за 15 минут на завтрак
Закрученные палочки с беконом — это простое, но эффектное блюдо, которое можно приготовить всего за несколько минут. Слоеное тесто становится нежным и хрустящим, а бекон придает ему аппетитный аромат и солоноватый вкус. Такой рецепт станет вашим фаворитом для завтраков, перекусов или праздничного стола.
Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.
Вам понадобится:
- слоеное тесто — 250 г;
- бекон — 150 г;
- сахар — щепотка;
- яйцо — 1 шт.;
- кунжут — для посыпки.
Способ приготовления
Разморозить слоеное тесто и раскатать его в тонкий прямоугольный пласт. На поверхность теста выложить ломтики бекона так, чтобы они покрывали всю плоскость равномерно.
После этого разрезать тесто с беконом вдоль на длинные полоски шириной примерно 2 см. Каждую полоску аккуратно скрутить в спираль, формируя палочки.
Выложить заготовки на противень, застеленный пергаментом. Слегка смазать взбитым яйцом, посыпать щепоткой сахара для карамелизированного эффекта и кунжутом.
Выпекать в предварительно разогретой духовке при 190°C около 15-20 минут, пока палочки не станут золотистыми и хрустящими.
