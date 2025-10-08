Видео
Крученики с беконом из слоеного теста за 15 минут на завтрак

Крученики с беконом из слоеного теста за 15 минут на завтрак

Ua ru
Дата публикации 8 октября 2025 04:44
Закрученные палочки с беконом из слоеного теста — хрустящий рецепт за 15 минут
Крученики с беконом. Фото: кадр из видео

Закрученные палочки с беконом — это простое, но эффектное блюдо, которое можно приготовить всего за несколько минут. Слоеное тесто становится нежным и хрустящим, а бекон придает ему аппетитный аромат и солоноватый вкус. Такой рецепт станет вашим фаворитом для завтраков, перекусов или праздничного стола.

Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.

Вам понадобится:

  • слоеное тесто — 250 г;
  • бекон — 150 г;
  • сахар — щепотка;
  • яйцо — 1 шт.;
  • кунжут — для посыпки.

Способ приготовления

Разморозить слоеное тесто и раскатать его в тонкий прямоугольный пласт. На поверхность теста выложить ломтики бекона так, чтобы они покрывали всю плоскость равномерно.

що приготувати з листкового тіста
Тесто и бекон. Фото: кадр из видео

После этого разрезать тесто с беконом вдоль на длинные полоски шириной примерно 2 см. Каждую полоску аккуратно скрутить в спираль, формируя палочки.

що приготувати на сніданок
Крученики из теста и бекона. Фото: кадр из видео

Выложить заготовки на противень, застеленный пергаментом. Слегка смазать взбитым яйцом, посыпать щепоткой сахара для карамелизированного эффекта и кунжутом.

рецепт кручеників з беконом
Крученики с беконом в духовке. Фото: кадр из видео

Выпекать в предварительно разогретой духовке при 190°C около 15-20 минут, пока палочки не станут золотистыми и хрустящими.

