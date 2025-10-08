Закрученные палочки с беконом из слоеного теста — хрустящий рецепт за 15 минут

Крученики с беконом. Фото: кадр из видео

Закрученные палочки с беконом — это простое, но эффектное блюдо, которое можно приготовить всего за несколько минут. Слоеное тесто становится нежным и хрустящим, а бекон придает ему аппетитный аромат и солоноватый вкус. Такой рецепт станет вашим фаворитом для завтраков, перекусов или праздничного стола.

Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.

Вам понадобится:

слоеное тесто — 250 г;

бекон — 150 г;

сахар — щепотка;

яйцо — 1 шт.;

кунжут — для посыпки.

Способ приготовления

Разморозить слоеное тесто и раскатать его в тонкий прямоугольный пласт. На поверхность теста выложить ломтики бекона так, чтобы они покрывали всю плоскость равномерно.

Тесто и бекон. Фото: кадр из видео

После этого разрезать тесто с беконом вдоль на длинные полоски шириной примерно 2 см. Каждую полоску аккуратно скрутить в спираль, формируя палочки.

Крученики из теста и бекона. Фото: кадр из видео

Выложить заготовки на противень, застеленный пергаментом. Слегка смазать взбитым яйцом, посыпать щепоткой сахара для карамелизированного эффекта и кунжутом.

Крученики с беконом в духовке. Фото: кадр из видео

Выпекать в предварительно разогретой духовке при 190°C около 15-20 минут, пока палочки не станут золотистыми и хрустящими.

