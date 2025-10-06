Новый рецепт завтрака за 5 минут — с картофелем и сыром

Новый рецепт завтрака за 5 минут — понадобится 3 картофеля
Ищете идею для быстрого и вкусного завтрака? Попробуйте этот новый рецепт с картофелем и сыром — он готовится всего за несколько минут, а результат превосходит ожидания. Сытное, ароматное блюдо обязательно станет любимым в вашей семье.
Вам понадобится:
- мука — 180 г;
- соль — 4 г;
- масло сливочное растопленное — 25 г;
- молоко теплое — 110 г.
Для начинки:
- картофель — 2-3 шт.;
- масло сливочное — 50 г;
- соль — 1 ч. л.;
- твердый сыр (например, чеддер) — по своему вкусу;
- масло сливочное — для обжаривания.
Способ приготовления
В миске смешать муку с солью, влить растопленное масло и теплое молоко. Замесить тесто руками, разделить его на две части, сформировать шарики и оставить в холодильнике на 1 час.
Картофель очистить, нарезать кусочками и отварить в подсоленной воде до мягкости. Размять в пюре со сливочным маслом и солью.
Охлажденное тесто раскатать в тонкий пласт. Выложить слой тертого сыра, затем картофельное пюре и снова сыр. Края теста подвернуть к центру, защипнуть и сформировать лепешку, слегка разровняв руками.
На сковородке растопить масло и обжарить лепешку до золотистой корочки снизу. Смазать верх мягким маслом, перевернуть и поджарить вторую сторону. Подавать горячим, разрезав на кусочки. Такой завтрак получается очень сытным, ароматным и тает во рту.
