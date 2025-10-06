Новый рецепт завтрака за 5 минут — с картофелем и сыром

Завтрак из картофеля и сыра. Фото: gospodynka.com.ua

Ищете идею для быстрого и вкусного завтрака? Попробуйте этот новый рецепт с картофелем и сыром — он готовится всего за несколько минут, а результат превосходит ожидания. Сытное, ароматное блюдо обязательно станет любимым в вашей семье.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

мука — 180 г;

соль — 4 г;

масло сливочное растопленное — 25 г;

молоко теплое — 110 г.

Для начинки:

картофель — 2-3 шт.;

масло сливочное — 50 г;

соль — 1 ч. л.;

твердый сыр (например, чеддер) — по своему вкусу;

масло сливочное — для обжаривания.

Способ приготовления

В миске смешать муку с солью, влить растопленное масло и теплое молоко. Замесить тесто руками, разделить его на две части, сформировать шарики и оставить в холодильнике на 1 час.

Картофель и сыр. Фото: gospodynka.com.ua

Картофель очистить, нарезать кусочками и отварить в подсоленной воде до мягкости. Размять в пюре со сливочным маслом и солью.

Приготовление блюда. Фото: gospodynka.com.ua

Охлажденное тесто раскатать в тонкий пласт. Выложить слой тертого сыра, затем картофельное пюре и снова сыр. Края теста подвернуть к центру, защипнуть и сформировать лепешку, слегка разровняв руками.

Картофельная лепешка. Фото: gospodynka.com.ua

На сковородке растопить масло и обжарить лепешку до золотистой корочки снизу. Смазать верх мягким маслом, перевернуть и поджарить вторую сторону. Подавать горячим, разрезав на кусочки. Такой завтрак получается очень сытным, ароматным и тает во рту.

