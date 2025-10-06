Відео
Головна Смак Новий рецепт сніданку за 5 хвилин — знадобиться 3 картоплі

Новий рецепт сніданку за 5 хвилин — знадобиться 3 картоплі

Ua ru
Дата публікації: 6 жовтня 2025 05:04
Новий рецепт сніданку за 5 хвилин — з картоплею та сиром
Сніданок з картоплі та сиру. Фото: gospodynka.com.ua

Шукаєте ідею для швидкого та смачного сніданку? Спробуйте цей новий рецепт з картоплею та сиром — він готується всього за кілька хвилин, а результат перевершує очікування. Ситна, ароматна страва обов’язково стане улюбленою у вашій родині.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • борошно — 180 г;
  • сіль — 4 г;
  • масло вершкове розтоплене — 25 г;
  • молоко тепле — 110 г.

Для начинки:

  • картопля — 2–3 шт.;
  • масло вершкове — 50 г;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • твердий сир (наприклад, чедер) — до свого смаку;
  • масло вершкове — для обсмажування.

Спосіб приготування

У мисці змішати борошно з сіллю, влити розтоплене масло та тепле молоко. Замісити тісто руками, поділити його на дві частини, сформувати кульки й залишити у холодильнику на 1 годину.

що приготувати на сніданок
Картопля та сир. Фото: gospodynka.com.ua

Картоплю очистити, нарізати шматочками та відварити у підсоленій воді до м’якості. Розім’яти у пюре з вершковим маслом та сіллю.

рецепт сніданку з картоплі
Приготування страви. Фото: gospodynka.com.ua

Охолоджене тісто розкачати у тонкий пласт. Викласти шар тертого сиру, потім картопляне пюре і знову сир. Краї тіста підвернути до центру, защипнути й сформувати коржик, злегка розрівнявши руками.

рецепт сніданку з картоплі та сиру
Картопляний коржик. Фото: gospodynka.com.ua

На сковорідці розтопити масло й обсмажити коржик до золотистої скоринки знизу. Змастити верх м’яким маслом, перевернути та підсмажити другу сторону. Подавати гарячим, розрізавши на шматочки. Такий сніданок виходить дуже ситним, ароматним і тане в роті.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день 

"Хітові" весняні бутерброди на сніданок — за ними буде черга. 

Легкий сніданок за 2 хвилини — як приготувати омлет на воді

Легкий рецепт булочок із начинкою — знадобиться склянка сиру. 

"Хітовий" китайський омлет — небанальний сніданок за 10 хвилин

картопля сир рецепт ідея для сніданку рецепт сніданка
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
