Новий рецепт сніданку за 5 хвилин — з картоплею та сиром

Сніданок з картоплі та сиру. Фото: gospodynka.com.ua

Шукаєте ідею для швидкого та смачного сніданку? Спробуйте цей новий рецепт з картоплею та сиром — він готується всього за кілька хвилин, а результат перевершує очікування. Ситна, ароматна страва обов’язково стане улюбленою у вашій родині.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

борошно — 180 г;

сіль — 4 г;

масло вершкове розтоплене — 25 г;

молоко тепле — 110 г.

Для начинки:

картопля — 2–3 шт.;

масло вершкове — 50 г;

сіль — 1 ч. л.;

твердий сир (наприклад, чедер) — до свого смаку;

масло вершкове — для обсмажування.

Спосіб приготування

У мисці змішати борошно з сіллю, влити розтоплене масло та тепле молоко. Замісити тісто руками, поділити його на дві частини, сформувати кульки й залишити у холодильнику на 1 годину.

Картопля та сир. Фото: gospodynka.com.ua

Картоплю очистити, нарізати шматочками та відварити у підсоленій воді до м’якості. Розім’яти у пюре з вершковим маслом та сіллю.

Приготування страви. Фото: gospodynka.com.ua

Охолоджене тісто розкачати у тонкий пласт. Викласти шар тертого сиру, потім картопляне пюре і знову сир. Краї тіста підвернути до центру, защипнути й сформувати коржик, злегка розрівнявши руками.

Картопляний коржик. Фото: gospodynka.com.ua

На сковорідці розтопити масло й обсмажити коржик до золотистої скоринки знизу. Змастити верх м’яким маслом, перевернути та підсмажити другу сторону. Подавати гарячим, розрізавши на шматочки. Такий сніданок виходить дуже ситним, ароматним і тане в роті.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день

"Хітові" весняні бутерброди на сніданок — за ними буде черга.

Легкий сніданок за 2 хвилини — як приготувати омлет на воді.

Легкий рецепт булочок із начинкою — знадобиться склянка сиру.

"Хітовий" китайський омлет — небанальний сніданок за 10 хвилин.