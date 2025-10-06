Новий рецепт сніданку за 5 хвилин — з картоплею та сиром

Новий рецепт сніданку за 5 хвилин — знадобиться 3 картоплі
Шукаєте ідею для швидкого та смачного сніданку? Спробуйте цей новий рецепт з картоплею та сиром — він готується всього за кілька хвилин, а результат перевершує очікування. Ситна, ароматна страва обов’язково стане улюбленою у вашій родині.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- борошно — 180 г;
- сіль — 4 г;
- масло вершкове розтоплене — 25 г;
- молоко тепле — 110 г.
Для начинки:
- картопля — 2–3 шт.;
- масло вершкове — 50 г;
- сіль — 1 ч. л.;
- твердий сир (наприклад, чедер) — до свого смаку;
- масло вершкове — для обсмажування.
Спосіб приготування
У мисці змішати борошно з сіллю, влити розтоплене масло та тепле молоко. Замісити тісто руками, поділити його на дві частини, сформувати кульки й залишити у холодильнику на 1 годину.
Картоплю очистити, нарізати шматочками та відварити у підсоленій воді до м’якості. Розім’яти у пюре з вершковим маслом та сіллю.
Охолоджене тісто розкачати у тонкий пласт. Викласти шар тертого сиру, потім картопляне пюре і знову сир. Краї тіста підвернути до центру, защипнути й сформувати коржик, злегка розрівнявши руками.
На сковорідці розтопити масло й обсмажити коржик до золотистої скоринки знизу. Змастити верх м’яким маслом, перевернути та підсмажити другу сторону. Подавати гарячим, розрізавши на шматочки. Такий сніданок виходить дуже ситним, ароматним і тане в роті.
Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день
"Хітові" весняні бутерброди на сніданок — за ними буде черга.
Легкий сніданок за 2 хвилини — як приготувати омлет на воді.
Легкий рецепт булочок із начинкою — знадобиться склянка сиру.
"Хітовий" китайський омлет — небанальний сніданок за 10 хвилин.
Читайте Новини.LIVE!