Сніданок з картоплі за 10 хвилин — рецепт коржиків із сиром на сковороді

Картопляні коржики. Фото: gospodynka.com.ua

Сніданок з картоплі — це страва, яка виручить у будь-який день. Лише 10 хвилин і на столі ароматні коржики з хрусткою скоринкою та ніжною серединкою. Смачні, ситні й прості у приготуванні — вони точно замінять пиріжки та сподобаються всій родині.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

картопля — 750–800 г;

сіль — до свого смаку;

сир твердий (сулугуні, моцарела чи інший) — 150–200 г;

борошно — близько 250 г;

спеції — за бажанням;

вершкове масло — для змащування.

Спосіб приготування

Картоплю очистити, нарізати шматочками й відварити у підсоленій воді до готовності. Зробити пюре, додати тертий сир і добре перемішати. Додати спеції та поступово всипати борошно, замішуючи тісто руками на столі.

Картопляне тісто. Фото: gospodynka.com.ua

Поділити тісто на невеликі шматочки, сформувати кульки й розкачати їх у коржики. Обсмажити з обох боків на розігрітій сухій сковороді до золотистої скоринки.

Картопляний коржик. Фото: gospodynka.com.ua

Готові коржики одразу змастити вершковим маслом і подавати гарячими. Вони виходять ніжними всередині й хрусткими зовні — ідеальний варіант швидкого сніданку.

