Сніданок з картоплі за 10 хвилин — рецепт коржиків із сиром на сковороді

Сніданок з картоплі — це страва, яка виручить у будь-який день. Лише 10 хвилин і на столі ароматні коржики з хрусткою скоринкою та ніжною серединкою. Смачні, ситні й прості у приготуванні — вони точно замінять пиріжки та сподобаються всій родині.
Вам знадобиться:
- картопля — 750–800 г;
- сіль — до свого смаку;
- сир твердий (сулугуні, моцарела чи інший) — 150–200 г;
- борошно — близько 250 г;
- спеції — за бажанням;
- вершкове масло — для змащування.
Спосіб приготування
Картоплю очистити, нарізати шматочками й відварити у підсоленій воді до готовності. Зробити пюре, додати тертий сир і добре перемішати. Додати спеції та поступово всипати борошно, замішуючи тісто руками на столі.
Поділити тісто на невеликі шматочки, сформувати кульки й розкачати їх у коржики. Обсмажити з обох боків на розігрітій сухій сковороді до золотистої скоринки.
Готові коржики одразу змастити вершковим маслом і подавати гарячими. Вони виходять ніжними всередині й хрусткими зовні — ідеальний варіант швидкого сніданку.
