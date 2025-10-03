Відео
Смачний сніданок з картоплі за 10 хвилин — простіше за пиріжки

Смачний сніданок з картоплі за 10 хвилин — простіше за пиріжки

Дата публікації: 3 жовтня 2025 05:04
Сніданок з картоплі за 10 хвилин — рецепт коржиків із сиром на сковороді
Картопляні коржики. Фото: gospodynka.com.ua

Сніданок з картоплі — це страва, яка виручить у будь-який день. Лише 10 хвилин і на столі ароматні коржики з хрусткою скоринкою та ніжною серединкою. Смачні, ситні й прості у приготуванні — вони точно замінять пиріжки та сподобаються всій родині.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • картопля — 750–800 г;
  • сіль — до свого смаку;
  • сир твердий (сулугуні, моцарела чи інший) — 150–200 г;
  • борошно — близько 250 г;
  • спеції — за бажанням;
  • вершкове масло — для змащування.

Спосіб приготування

Картоплю очистити, нарізати шматочками й відварити у підсоленій воді до готовності. Зробити пюре, додати тертий сир і добре перемішати. Додати спеції та поступово всипати борошно, замішуючи тісто руками на столі.

що приготувати на сніданок
Картопляне тісто. Фото: gospodynka.com.ua

Поділити тісто на невеликі шматочки, сформувати кульки й розкачати їх у коржики. Обсмажити з обох боків на розігрітій сухій сковороді до золотистої скоринки.

картопляні коржики на сніданок
Картопляний коржик. Фото: gospodynka.com.ua

Готові коржики одразу змастити вершковим маслом і подавати гарячими. Вони виходять ніжними всередині й хрусткими зовні — ідеальний варіант швидкого сніданку.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день 

"Хітові" весняні бутерброди на сніданок — за ними буде черга. 

Легкий сніданок за 2 хвилини — як приготувати омлет на воді

Легкий рецепт булочок із начинкою — знадобиться склянка сиру. 

"Хітовий" китайський омлет — небанальний сніданок за 10 хвилин

Сніданок картопля рецепт ідея для сніданку млинці
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
