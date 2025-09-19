Відео
Натріть 3 картоплини та додайте 3 яйця — рецепт на сніданок

19 вересня 2025 05:04
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Картопляно-яєчний сніданок з овочами та сиром — швидкий і смачний рецепт
Піца з картоплі. Фото: smachnenke.com.ua
Цей картопляно-яєчний сніданок стане справжньою знахідкою для ранкової трапези. Лише три картоплини та три яйця перетворюються на ситну, ніжну всередині страву з рум’яною скоринкою. Овочі додають аромат і соковитість, а тягучий сир зверху робить смак неперевершеним. Швидко, просто і неймовірно смачно — ідеальний початок дня для всієї родини.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • картопля — 3 шт.;
  • яйця — 3 шт.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • солодкий перець — ½ шт.;
  • помідор — 1 шт.;
  • твердий сир — 40 г;
  • петрушка — кілька гілочок;
  • сіль — ½ ч. л.;
  • чорний перець — до свого смаку;
  • олія — для смаження.

Спосіб приготування

Картоплю очистити та натерти на великій тертці. Додати дрібно нарізану цибулю і солодкий перець, яйця, сіль і чорний перець. Добре перемішати до однорідної маси.

що приготувати на сніданок
Помідори та сир. Фото: smachnenke.com.ua

Сковороду розігріти з невеликою кількістю олії. Викласти картопляно-яєчну суміш рівним шаром, накрити кришкою та готувати на середньому вогні 15 хвилин. Акуратно перевернути корж на іншу сторону.

рецепт сніданку з картоплі
Готова страва. Фото: smachnenke.com.ua

Помідор нарізати кружальцями, сир натерти на тертці, петрушку дрібно нарізати. Викласти помідори на картопляний корж, присипати сиром та зеленню, накрити кришкою і готувати до м’якості картоплі та повного розплавлення сиру.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день 

"Хітові" весняні бутерброди на сніданок — за ними буде черга. 

Легкий сніданок за 2 хвилини — як приготувати омлет на воді

Легкий рецепт булочок із начинкою — знадобиться склянка сиру. 

"Хітовий" китайський омлет — небанальний сніданок за 10 хвилин

яйця картопля рецепт ідея для сніданку піца
