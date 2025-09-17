Відео
Дуже смачна намазка на хліб — для бутербродів на сніданок

17 вересня 2025 05:00
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Смачна намазка на хліб рецепт за 5 хвилин — ідеальний варіант для бутербродів
Бутерброди на сніданок. Фото: gospodynka.com.ua
Ця намазка на хліб стане улюбленим сніданком для всієї родини. Ніжні яйця, соковита сардина та кремовий майонез створюють насичений смак, а свіжий хліб із часником і зеленою цибулею робить бутерброди неймовірно ароматними та апетитними. Приготувати її можна за кілька хвилин, не витрачаючи багато часу.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • яйця курячі варені — 2 шт.;
  • консерви сардина — 240 г;
  • майонез — 50 г;
  • білий хліб — 15 шматків;
  • олія для обсмажування хлібу — за потребою;
  • часник — 2 зубчики;
  • яйця перепелині варені — 3 шт.;
  • зелена цибуля — 20 г.

Спосіб приготування

Натерти варені курячі яйця на терці. Додати консерви сардини та перетерти виделкою до однорідної маси. Заправити майонезом та ретельно перемішати.

рецепт намазки на хліб
Приготування намазки. Фото: gospodynka.com.ua

Нарізати білий хліб і обсмажити на сковорідці з олією до золотистої скоринки.

рецепт намазки для бутербродів
Смажений хліб. Фото: gospodynka.com.ua

Викласти на паперові рушники, щоб позбутися зайвої олії. Натерти хліб з усіх боків зубчиком часника.

рецепт намазки з яйцями та сардинами
Бутерброди на сніданок. Фото: gospodynka.com.ua

Викласти підготовлену намазку на хліб. Прикрасити зверху вареними перепелиними яйцями та дрібно нарізаною зеленою цибулею. Подавати гарячим або охолодженим.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день 

"Хітові" весняні бутерброди на сніданок — за ними буде черга. 

Легкий сніданок за 2 хвилини — як приготувати омлет на воді

Легкий рецепт булочок із начинкою — знадобиться склянка сиру. 

"Хітовий" китайський омлет — небанальний сніданок за 10 хвилин

яйця бутерброд рецепт закуска консерва
