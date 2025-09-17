Смачна намазка на хліб рецепт за 5 хвилин — ідеальний варіант для бутербродів

Бутерброди на сніданок. Фото: gospodynka.com.ua

Ця намазка на хліб стане улюбленим сніданком для всієї родини. Ніжні яйця, соковита сардина та кремовий майонез створюють насичений смак, а свіжий хліб із часником і зеленою цибулею робить бутерброди неймовірно ароматними та апетитними. Приготувати її можна за кілька хвилин, не витрачаючи багато часу.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Читайте також:

Вам знадобиться:

яйця курячі варені — 2 шт.;

консерви сардина — 240 г;

майонез — 50 г;

білий хліб — 15 шматків;

олія для обсмажування хлібу — за потребою;

часник — 2 зубчики;

яйця перепелині варені — 3 шт.;

зелена цибуля — 20 г.

Спосіб приготування

Натерти варені курячі яйця на терці. Додати консерви сардини та перетерти виделкою до однорідної маси. Заправити майонезом та ретельно перемішати.

Приготування намазки. Фото: gospodynka.com.ua

Нарізати білий хліб і обсмажити на сковорідці з олією до золотистої скоринки.

Смажений хліб. Фото: gospodynka.com.ua

Викласти на паперові рушники, щоб позбутися зайвої олії. Натерти хліб з усіх боків зубчиком часника.

Бутерброди на сніданок. Фото: gospodynka.com.ua

Викласти підготовлену намазку на хліб. Прикрасити зверху вареними перепелиними яйцями та дрібно нарізаною зеленою цибулею. Подавати гарячим або охолодженим.

