Вкусная намазка на хлеб рецепт за 5 минут — идеальный вариант для бутербродов

Очень вкусная намазка на хлеб — для бутербродов на завтрак
Эта намазка на хлеб станет любимым завтраком для всей семьи. Нежные яйца, сочная сардина и кремовый майонез создают насыщенный вкус, а свежий хлеб с чесноком и зеленым луком делает бутерброды невероятно ароматными и аппетитными. Приготовить ее можно за несколько минут, не тратя много времени.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- яйца куриные вареные — 2 шт.;
- консервы сардина — 240 г;
- майонез — 50 г;
- белый хлеб — 15 кусков;
- масло для обжаривания хлеба — по необходимости;
- чеснок — 2 зубчика;
- яйца перепелиные вареные — 3 шт.;
- зеленый лук — 20 г.
Способ приготовления
Натереть вареные куриные яйца на терке. Добавить консервы сардины и перетереть вилкой до однородной массы. Заправить майонезом и тщательно перемешать.
Нарезать белый хлеб и обжарить на сковородке с маслом до золотистой корочки.
Выложить на бумажные полотенца, чтобы избавиться от лишнего масла. Натереть хлеб со всех сторон зубчиком чеснока.
Выложить подготовленную намазку на хлеб. Украсить сверху вареными перепелиными яйцами и мелко нарезанным зеленым луком. Подавать горячим или охлажденным.
