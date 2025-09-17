Вкусная намазка на хлеб рецепт за 5 минут — идеальный вариант для бутербродов

Бутерброды на завтрак. Фото: gospodynka.com.ua

Эта намазка на хлеб станет любимым завтраком для всей семьи. Нежные яйца, сочная сардина и кремовый майонез создают насыщенный вкус, а свежий хлеб с чесноком и зеленым луком делает бутерброды невероятно ароматными и аппетитными. Приготовить ее можно за несколько минут, не тратя много времени.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

яйца куриные вареные — 2 шт.;

консервы сардина — 240 г;

майонез — 50 г;

белый хлеб — 15 кусков;

масло для обжаривания хлеба — по необходимости;

чеснок — 2 зубчика;

яйца перепелиные вареные — 3 шт.;

зеленый лук — 20 г.

Способ приготовления

Натереть вареные куриные яйца на терке. Добавить консервы сардины и перетереть вилкой до однородной массы. Заправить майонезом и тщательно перемешать.

Приготовление намазки. Фото: gospodynka.com.ua

Нарезать белый хлеб и обжарить на сковородке с маслом до золотистой корочки.

Жареный хлеб. Фото: gospodynka.com.ua

Выложить на бумажные полотенца, чтобы избавиться от лишнего масла. Натереть хлеб со всех сторон зубчиком чеснока.

Бутерброды на завтрак. Фото: gospodynka.com.ua

Выложить подготовленную намазку на хлеб. Украсить сверху вареными перепелиными яйцами и мелко нарезанным зеленым луком. Подавать горячим или охлажденным.

