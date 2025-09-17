Видео
Очень вкусная намазка на хлеб — для бутербродов на завтрак

Очень вкусная намазка на хлеб — для бутербродов на завтрак

17 сентября 2025 05:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Вкусная намазка на хлеб рецепт за 5 минут — идеальный вариант для бутербродов
Бутерброды на завтрак. Фото: gospodynka.com.ua
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Эта намазка на хлеб станет любимым завтраком для всей семьи. Нежные яйца, сочная сардина и кремовый майонез создают насыщенный вкус, а свежий хлеб с чесноком и зеленым луком делает бутерброды невероятно ароматными и аппетитными. Приготовить ее можно за несколько минут, не тратя много времени.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • яйца куриные вареные — 2 шт.;
  • консервы сардина — 240 г;
  • майонез — 50 г;
  • белый хлеб — 15 кусков;
  • масло для обжаривания хлеба — по необходимости;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • яйца перепелиные вареные — 3 шт.;
  • зеленый лук — 20 г.

Способ приготовления

Натереть вареные куриные яйца на терке. Добавить консервы сардины и перетереть вилкой до однородной массы. Заправить майонезом и тщательно перемешать.

рецепт намазки на хліб
Приготовление намазки. Фото: gospodynka.com.ua

Нарезать белый хлеб и обжарить на сковородке с маслом до золотистой корочки.

рецепт намазки для бутербродів
Жареный хлеб. Фото: gospodynka.com.ua

Выложить на бумажные полотенца, чтобы избавиться от лишнего масла. Натереть хлеб со всех сторон зубчиком чеснока.

рецепт намазки з яйцями та сардинами
Бутерброды на завтрак. Фото: gospodynka.com.ua

Выложить подготовленную намазку на хлеб. Украсить сверху вареными перепелиными яйцами и мелко нарезанным зеленым луком. Подавать горячим или охлажденным.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

"Хитовые" весенние бутерброды на завтрак — за ними будет очередь.

Легкий завтрак за 2 минуты — как приготовить омлет на воде.

Легкий рецепт булочек с начинкой — понадобится стакан творога.

"Хитовый" китайский омлет — небанальный завтрак за 10 минут.

яйца бутерброд рецепт закуска консерва
