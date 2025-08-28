Бутербродное масло с лососем и икрой — идея на завтрак или в школу

Бутербродная намазка для бутербродов. Фото: кадр из видео

Бутербродное масло с лососем и икрой — густая намазка с выразительным рыбным вкусом и легкой лимонной свежестью. В нем чувствуются сочные кусочки рыбы, нежная кремовость масла и мелкие жемчужинки икры, а укроп добавляет аппетитного аромата. Готовый рулет удобно держать в холодильнике и быстро нарезать на бутерброды для завтрака или школьного перекуса.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной.

Вам понадобится:

обрезки лосося (семги) — 200 г;

соль — ½ ч. л. с горкой (для 200 г рыбы);

сахар — ¼ ч. л.;

масло сливочное 82,5% — 150 г (мягкое);

лимонный сок — 2 ч. л.;

перец черный молотый — по своему вкусу;

икра мойвы — 2-3 ст. л.;

укроп свежий — небольшой пучок;

пищевая пленка.

Способ приготовления

Обрезки лосося очистить от кожи и косточек. Посыпать солью и сахаром (на 200 г — ½ ч. л. соли с горкой и ¼ ч. л. сахара), перемешать и поставить в холодильник минимум на 3 часа или на ночь.

Рыба и соль. Фото: кадр из видео

Мягкое масло подготовить до кремовой консистенции. Просоленную рыбу мелко нарезать ножом — без блендера, чтобы сохранить фактуру.

Рыба и сливочное масло. Фото: кадр из видео

Смешать рыбу с маслом, добавить лимонный сок и перец, вымешать до пасты. Аккуратно добавить икру мойвы, перемешать.

Рыбная масса и укроп. Фото: кадр из видео

Укроп мелко порубить. На лист пищевой пленки рассыпать слой укропа, выложить массу и сформировать плотный рулет "колбаску".

Рыбная намазка. Фото: кадр из видео

Завернуть и охладить не менее 1 часа. Подавать, нарезав кружочками, с тостами, хлебом или крекерами. Хранить в холодильнике 1-2 дня.

