Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Вкус arrow Бутербродная намазка на завтрак или ребенку в школу — вау рецепт arrow

Бутербродная намазка на завтрак или ребенку в школу — вау рецепт

28 августа 2025 05:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Бутербродное масло с лососем и икрой — идея на завтрак или в школу
Бутербродная намазка для бутербродов. Фото: кадр из видео
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Бутербродное масло с лососем и икрой — густая намазка с выразительным рыбным вкусом и легкой лимонной свежестью. В нем чувствуются сочные кусочки рыбы, нежная кремовость масла и мелкие жемчужинки икры, а укроп добавляет аппетитного аромата. Готовый рулет удобно держать в холодильнике и быстро нарезать на бутерброды для завтрака или школьного перекуса.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • обрезки лосося (семги) — 200 г;
  • соль — ½ ч. л. с горкой (для 200 г рыбы);
  • сахар — ¼ ч. л.;
  • масло сливочное 82,5% — 150 г (мягкое);
  • лимонный сок — 2 ч. л.;
  • перец черный молотый — по своему вкусу;
  • икра мойвы — 2-3 ст. л.;
  • укроп свежий — небольшой пучок;
  • пищевая пленка.

Способ приготовления

Обрезки лосося очистить от кожи и косточек. Посыпать солью и сахаром (на 200 г — ½ ч. л. соли с горкой и ¼ ч. л. сахара), перемешать и поставить в холодильник минимум на 3 часа или на ночь.

риба та сіль
Рыба и соль. Фото: кадр из видео

Мягкое масло подготовить до кремовой консистенции. Просоленную рыбу мелко нарезать ножом — без блендера, чтобы сохранить фактуру.

намазка з червоною рибою
Рыба и сливочное масло. Фото: кадр из видео

Смешать рыбу с маслом, добавить лимонный сок и перец, вымешать до пасты. Аккуратно добавить икру мойвы, перемешать.

смачна намазка для бутербродів
Рыбная масса и укроп. Фото: кадр из видео

Укроп мелко порубить. На лист пищевой пленки рассыпать слой укропа, выложить массу и сформировать плотный рулет "колбаску".

що приготування на сніданок
Рыбная намазка. Фото: кадр из видео

Завернуть и охладить не менее 1 часа. Подавать, нарезав кружочками, с тостами, хлебом или крекерами. Хранить в холодильнике 1-2 дня.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

"Хитовые" весенние бутерброды на завтрак — за ними будет очередь.

Легкий завтрак за 2 минуты — как приготовить омлет на воде.

Легкий рецепт булочек с начинкой — понадобится стакан творога.

"Хитовый" китайский омлет — небанальный завтрак за 10 минут.

бутерброд рецепт сливочное масло идея для завтрака красная рыба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации