Бутербродне масло з лососем та ікрою — ідея на сніданок чи до школи

Бутербродна намазка. Фото: кадр з відео

Бутербродне масло з лососем та ікрою — густа намазка із виразним рибним смаком і легкою лимонною свіжістю. У ньому відчуваються соковиті шматочки риби, ніжна кремовість масла та дрібні перлинки ікри, а кріп додає апетитного аромату. Готовий рулет зручно тримати в холодильнику й швидко нарізати на бутерброди для сніданку чи шкільного перекусу.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

обрізки лосося (сьомги) — 200 г;

сіль — ½ ч. л. з гіркою (для 200 г риби);

цукор — ¼ ч. л.;

масло вершкове 82,5% — 150 г (м’яке);

лимонний сік — 2 ч. л.;

перець чорний мелений — до свого смаку;

ікра мойви — 2–3 ст. л.;

кріп свіжий — невеликий пучок;

харчова плівка.

Спосіб приготування

Обрізки лосося очистити від шкіри та кісточок. Посипати сіллю й цукром (на 200 г — ½ ч. л. солі з гіркою та ¼ ч. л. цукру), перемішати й поставити в холодильник мінімум на 3 години або на ніч.

Риба та сіль. Фото: кадр з відео

М’яке масло підготувати до кремової консистенції. Просолену рибу дрібно нарізати ножем — без блендера, щоб зберегти фактуру.

Риба та вершкове масло. Фото: кадр з відео

Змішати рибу з маслом, додати лимонний сік і перець, вимішати до пасти. Акуратно додати ікру мойви, перемішати.

Рибна маса та кріп. Фото: кадр з відео

Кріп дрібно посікти. На аркуш харчової плівки розсипати шар кропу, викласти масу й сформувати щільний рулет "ковбаску".

Рибна намазка. Фото: кадр з відео

Загорнути й охолодити не менше 1 години. Подавати, нарізавши кружальцями, з тостами, хлібом чи крекерами. Зберігати в холодильнику 1–2 дні.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день

"Хітові" весняні бутерброди на сніданок — за ними буде черга.

Легкий сніданок за 2 хвилини — як приготувати омлет на воді.

Легкий рецепт булочок із начинкою — знадобиться склянка сиру.

"Хітовий" китайський омлет — небанальний сніданок за 10 хвилин.