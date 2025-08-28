Відео
Головна arrow Смак arrow Бутербродна намазка на сніданок чи дитині в школу — вау рецепт arrow

Бутербродна намазка на сніданок чи дитині в школу — вау рецепт

28 серпня 2025 05:00
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Бутербродне масло з лососем та ікрою — ідея на сніданок чи до школи
Бутербродна намазка. Фото: кадр з відео
Юлія Щербак
Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Бутербродне масло з лососем та ікрою — густа намазка із виразним рибним смаком і легкою лимонною свіжістю. У ньому відчуваються соковиті шматочки риби, ніжна кремовість масла та дрібні перлинки ікри, а кріп додає апетитного аромату. Готовий рулет зручно тримати в холодильнику й швидко нарізати на бутерброди для сніданку чи шкільного перекусу.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • обрізки лосося (сьомги) — 200 г;
  • сіль — ½ ч. л. з гіркою (для 200 г риби);
  • цукор — ¼ ч. л.;
  • масло вершкове 82,5% — 150 г (м’яке);
  • лимонний сік — 2 ч. л.;
  • перець чорний мелений — до свого смаку;
  • ікра мойви — 2–3 ст. л.;
  • кріп свіжий — невеликий пучок;
  • харчова плівка.

Спосіб приготування

Обрізки лосося очистити від шкіри та кісточок. Посипати сіллю й цукром (на 200 г — ½ ч. л. солі з гіркою та ¼ ч. л. цукру), перемішати й поставити в холодильник мінімум на 3 години або на ніч.

риба та сіль
Риба та сіль. Фото: кадр з відео

М’яке масло підготувати до кремової консистенції. Просолену рибу дрібно нарізати ножем — без блендера, щоб зберегти фактуру.

намазка з червоною рибою
Риба та вершкове масло. Фото: кадр з відео

Змішати рибу з маслом, додати лимонний сік і перець, вимішати до пасти. Акуратно додати ікру мойви, перемішати.

смачна намазка для бутербродів
Рибна маса та кріп. Фото: кадр з відео

Кріп дрібно посікти. На аркуш харчової плівки розсипати шар кропу, викласти масу й сформувати щільний рулет "ковбаску".

що приготування на сніданок
Рибна намазка. Фото: кадр з відео

Загорнути й охолодити не менше 1 години. Подавати, нарізавши кружальцями, з тостами, хлібом чи крекерами. Зберігати в холодильнику 1–2 дні.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день 

"Хітові" весняні бутерброди на сніданок — за ними буде черга. 

Легкий сніданок за 2 хвилини — як приготувати омлет на воді

Легкий рецепт булочок із начинкою — знадобиться склянка сиру. 

"Хітовий" китайський омлет — небанальний сніданок за 10 хвилин

бутерброд рецепт вершкове масло ідея для сніданку червона риба
