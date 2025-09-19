Картофельно-яичный завтрак с овощами и творогом — быстрый и вкусный рецепт

Пицца из картофеля. Фото: smachnenke.com.ua

Этот картофельно-яичный завтрак станет настоящей находкой для утренней трапезы. Всего три картофелины и три яйца превращаются в сытное, нежное внутри блюдо с румяной корочкой. Овощи добавляют аромат и сочность, а тягучий сыр сверху делает вкус непревзойденным. Быстро, просто и невероятно вкусно — идеальное начало дня для всей семьи.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

картофель — 3 шт.;

яйца — 3 шт.;

лук — 1 шт.;

сладкий перец — ½ шт.;

помидор — 1 шт.;

твердый сыр — 40 г;

петрушка — несколько веточек;

соль — ½ ч. л.;

черный перец — по своему вкусу;

масло — для жарки.

Способ приготовления

Картофель очистить и натереть на крупной терке. Добавить мелко нарезанный лук и сладкий перец, яйца, соль и черный перец. Хорошо перемешать до однородной массы.

Помидоры и сыр. Фото: smachnenke.com.ua

Сковороду разогреть с небольшим количеством масла. Выложить картофельно-яичную смесь ровным слоем, накрыть крышкой и готовить на среднем огне 15 минут. Аккуратно перевернуть лепешку на другую сторону.

Готовое блюдо. Фото: smachnenke.com.ua

Помидор нарезать кружочками, сыр натереть на терке, петрушку мелко нарезать. Выложить помидоры на картофельную лепешку, присыпать сыром и зеленью, накрыть крышкой и готовить до мягкости картофеля и полного расплавления сыра.

