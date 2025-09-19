Картофельно-яичный завтрак с овощами и творогом — быстрый и вкусный рецепт

Натрите 3 картофелины и добавьте 3 яйца — рецепт на завтрак
Этот картофельно-яичный завтрак станет настоящей находкой для утренней трапезы. Всего три картофелины и три яйца превращаются в сытное, нежное внутри блюдо с румяной корочкой. Овощи добавляют аромат и сочность, а тягучий сыр сверху делает вкус непревзойденным. Быстро, просто и невероятно вкусно — идеальное начало дня для всей семьи.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- картофель — 3 шт.;
- яйца — 3 шт.;
- лук — 1 шт.;
- сладкий перец — ½ шт.;
- помидор — 1 шт.;
- твердый сыр — 40 г;
- петрушка — несколько веточек;
- соль — ½ ч. л.;
- черный перец — по своему вкусу;
- масло — для жарки.
Способ приготовления
Картофель очистить и натереть на крупной терке. Добавить мелко нарезанный лук и сладкий перец, яйца, соль и черный перец. Хорошо перемешать до однородной массы.
Сковороду разогреть с небольшим количеством масла. Выложить картофельно-яичную смесь ровным слоем, накрыть крышкой и готовить на среднем огне 15 минут. Аккуратно перевернуть лепешку на другую сторону.
Помидор нарезать кружочками, сыр натереть на терке, петрушку мелко нарезать. Выложить помидоры на картофельную лепешку, присыпать сыром и зеленью, накрыть крышкой и готовить до мягкости картофеля и полного расплавления сыра.
