Натрите 3 картофелины и добавьте 3 яйца — рецепт на завтрак

19 сентября 2025 05:04
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Картофельно-яичный завтрак с овощами и творогом — быстрый и вкусный рецепт
Пицца из картофеля. Фото: smachnenke.com.ua
Этот картофельно-яичный завтрак станет настоящей находкой для утренней трапезы. Всего три картофелины и три яйца превращаются в сытное, нежное внутри блюдо с румяной корочкой. Овощи добавляют аромат и сочность, а тягучий сыр сверху делает вкус непревзойденным. Быстро, просто и невероятно вкусно — идеальное начало дня для всей семьи.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

  • картофель — 3 шт.;
  • яйца — 3 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • сладкий перец — ½ шт.;
  • помидор — 1 шт.;
  • твердый сыр — 40 г;
  • петрушка — несколько веточек;
  • соль — ½ ч. л.;
  • черный перец — по своему вкусу;
  • масло — для жарки.

Способ приготовления

Картофель очистить и натереть на крупной терке. Добавить мелко нарезанный лук и сладкий перец, яйца, соль и черный перец. Хорошо перемешать до однородной массы.

що приготувати на сніданок
Помидоры и сыр. Фото: smachnenke.com.ua

Сковороду разогреть с небольшим количеством масла. Выложить картофельно-яичную смесь ровным слоем, накрыть крышкой и готовить на среднем огне 15 минут. Аккуратно перевернуть лепешку на другую сторону.

рецепт сніданку з картоплі
Готовое блюдо. Фото: smachnenke.com.ua

Помидор нарезать кружочками, сыр натереть на терке, петрушку мелко нарезать. Выложить помидоры на картофельную лепешку, присыпать сыром и зеленью, накрыть крышкой и готовить до мягкости картофеля и полного расплавления сыра.

