Завтрак из картофеля за 10 минут — рецепт лепешек с творогом на сковороде

Вкусный завтрак из картофеля за 10 минут — проще пирожков
Завтрак из картофеля — это блюдо, которое выручит в любой день. Всего 10 минут и на столе ароматные лепешки с хрустящей корочкой и нежной серединкой. Вкусные, сытные и простые в приготовлении — они точно заменят пирожки и понравятся всей семье.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- картофель — 750-800 г;
- соль — по своему вкусу;
- сыр твердый (сулугуни, моцарелла или другой) — 150-200 г;
- мука — около 250 г;
- специи — по желанию;
- сливочное масло — для смазывания.
Способ приготовления
Картофель очистить, нарезать кусочками и отварить в подсоленной воде до готовности. Сделать пюре, добавить тертый сыр и хорошо перемешать. Добавить специи и постепенно всыпать муку, замешивая тесто руками на столе.
Поделить тесто на небольшие кусочки, сформировать шарики и раскатать их в лепешки. Обжарить с обеих сторон на разогретой сухой сковороде до золотистой корочки.
Готовые лепешки сразу смазать сливочным маслом и подавать горячими. Они получаются нежными внутри и хрустящими снаружи — идеальный вариант быстрого завтрака.
