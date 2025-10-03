Видео
Вкусный завтрак из картофеля за 10 минут — проще пирожков

Дата публикации 3 октября 2025 05:04
Завтрак из картофеля за 10 минут — рецепт лепешек с творогом на сковороде
Картофельные лепешки. Фото: gospodynka.com.ua

Завтрак из картофеля — это блюдо, которое выручит в любой день. Всего 10 минут и на столе ароматные лепешки с хрустящей корочкой и нежной серединкой. Вкусные, сытные и простые в приготовлении — они точно заменят пирожки и понравятся всей семье.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • картофель — 750-800 г;
  • соль — по своему вкусу;
  • сыр твердый (сулугуни, моцарелла или другой) — 150-200 г;
  • мука — около 250 г;
  • специи — по желанию;
  • сливочное масло — для смазывания.

Способ приготовления

Картофель очистить, нарезать кусочками и отварить в подсоленной воде до готовности. Сделать пюре, добавить тертый сыр и хорошо перемешать. Добавить специи и постепенно всыпать муку, замешивая тесто руками на столе.

що приготувати на сніданок
Картофельное тесто. Фото: gospodynka.com.ua

Поделить тесто на небольшие кусочки, сформировать шарики и раскатать их в лепешки. Обжарить с обеих сторон на разогретой сухой сковороде до золотистой корочки.

картопляні коржики на сніданок
Картофельная лепешка. Фото: gospodynka.com.ua

Готовые лепешки сразу смазать сливочным маслом и подавать горячими. Они получаются нежными внутри и хрустящими снаружи — идеальный вариант быстрого завтрака.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

"Хитовые" весенние бутерброды на завтрак — за ними будет очередь.

Легкий завтрак за 2 минуты — как приготовить омлет на воде.

Легкий рецепт булочек с начинкой — понадобится стакан творога.

"Хитовый" китайский омлет — небанальный завтрак за 10 минут.

Завтрак картошка рецепт идея для завтрака блины
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
