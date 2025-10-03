Завтрак из картофеля за 10 минут — рецепт лепешек с творогом на сковороде

Картофельные лепешки. Фото: gospodynka.com.ua

Завтрак из картофеля — это блюдо, которое выручит в любой день. Всего 10 минут и на столе ароматные лепешки с хрустящей корочкой и нежной серединкой. Вкусные, сытные и простые в приготовлении — они точно заменят пирожки и понравятся всей семье.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

картофель — 750-800 г;

соль — по своему вкусу;

сыр твердый (сулугуни, моцарелла или другой) — 150-200 г;

мука — около 250 г;

специи — по желанию;

сливочное масло — для смазывания.

Способ приготовления

Картофель очистить, нарезать кусочками и отварить в подсоленной воде до готовности. Сделать пюре, добавить тертый сыр и хорошо перемешать. Добавить специи и постепенно всыпать муку, замешивая тесто руками на столе.

Картофельное тесто. Фото: gospodynka.com.ua

Поделить тесто на небольшие кусочки, сформировать шарики и раскатать их в лепешки. Обжарить с обеих сторон на разогретой сухой сковороде до золотистой корочки.

Картофельная лепешка. Фото: gospodynka.com.ua

Готовые лепешки сразу смазать сливочным маслом и подавать горячими. Они получаются нежными внутри и хрустящими снаружи — идеальный вариант быстрого завтрака.

