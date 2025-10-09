Видео
Самый вкусный завтрак за 5 минут — понадобится всего 2 лаваша

Самый вкусный завтрак за 5 минут — понадобится всего 2 лаваша

Ua ru
Дата публикации 9 октября 2025 05:04
Самый вкусный завтрак за 5 минут из лаваша — быстрый рецепт, вкуснее пиццы
Завтрак из лавашей. Фото: кадр из видео

Если с утра совсем нет времени, этот рецепт станет настоящим спасением. Все, что нужно, — два лаваша, несколько яиц и немного сыра. Готовится за считанные минуты, а на вкус напоминает настоящую пиццу — сочную, ароматную и очень сытную.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Иван Янюк.

Вам понадобится:

  • лаваш — 2 шт.;
  • яйца — 3 шт.;
  • зеленый лук — 1 пучок;
  • петрушка — 1 пучок;
  • помидор — 1 шт.;
  • сливочное масло — 10 г;
  • моцарелла — 150 г;
  • шпинат — 30 г.

Способ приготовления

На сковороде растопить сливочное масло. Выложить первый лист лаваша, чтобы он покрыл все дно. В отдельной миске взбить яйца до легкой пены, посолить по вкусу.

смачний рецепт сніданку
Лаваш и яйца. Фото: кадр из видео

На лаваш сразу вылить взбитые яйца, равномерно распределяя их по поверхности. Сверху выложить нарезанные помидоры, измельченную зелень — лук, петрушку, шпинат. Эти ингредиенты придают блюду не только яркий цвет, но и приятный аромат свежести.

що приготувати з лаваша
Сыр и помидоры. Фото: кадр из видео

Далее посыпать натертой моцареллой — именно она создаст нежную тягучую корочку, благодаря которой этот завтрак напоминает настоящую пиццу. Накрыть вторым листом лаваша, слегка прижать лопаткой, чтобы края склеились яйцом.

смачний сніданок за 5 хвилин
Лаваш и сыр. Фото: кадр из видео

Жарить под крышкой на среднем огне 2-3 минуты, затем осторожно перевернуть и обжарить еще 2 минуты с другой стороны, пока лаваш станет золотистым и хрустящим.

лаваш з начинкою на сковороді
Готовое блюдо. Фото: кадр из видео

Готовое блюдо переложить на тарелку, дать минуту остыть и нарезать треугольниками, как пиццу. Подавать горячим с соусом или просто так — получается сытно, ароматно и очень вкусно.

Юлия Щербак
Автор:
Юлия Щербак
