Самый вкусный завтрак за 5 минут из лаваша — быстрый рецепт, вкуснее пиццы

Самый вкусный завтрак за 5 минут — понадобится всего 2 лаваша
Если с утра совсем нет времени, этот рецепт станет настоящим спасением. Все, что нужно, — два лаваша, несколько яиц и немного сыра. Готовится за считанные минуты, а на вкус напоминает настоящую пиццу — сочную, ароматную и очень сытную.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Иван Янюк.
Вам понадобится:
- лаваш — 2 шт.;
- яйца — 3 шт.;
- зеленый лук — 1 пучок;
- петрушка — 1 пучок;
- помидор — 1 шт.;
- сливочное масло — 10 г;
- моцарелла — 150 г;
- шпинат — 30 г.
Способ приготовления
На сковороде растопить сливочное масло. Выложить первый лист лаваша, чтобы он покрыл все дно. В отдельной миске взбить яйца до легкой пены, посолить по вкусу.
На лаваш сразу вылить взбитые яйца, равномерно распределяя их по поверхности. Сверху выложить нарезанные помидоры, измельченную зелень — лук, петрушку, шпинат. Эти ингредиенты придают блюду не только яркий цвет, но и приятный аромат свежести.
Далее посыпать натертой моцареллой — именно она создаст нежную тягучую корочку, благодаря которой этот завтрак напоминает настоящую пиццу. Накрыть вторым листом лаваша, слегка прижать лопаткой, чтобы края склеились яйцом.
Жарить под крышкой на среднем огне 2-3 минуты, затем осторожно перевернуть и обжарить еще 2 минуты с другой стороны, пока лаваш станет золотистым и хрустящим.
Готовое блюдо переложить на тарелку, дать минуту остыть и нарезать треугольниками, как пиццу. Подавать горячим с соусом или просто так — получается сытно, ароматно и очень вкусно.
