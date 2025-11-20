Лінива піца за 15 хвилин на сніданок — рецепт приготування з фото з тортильями

Лінива піца. Фото: smakuiemo.com.ua

Лінива піца за 15 хвилин на сніданок — це швидкий та ароматний спосіб порадувати родину смачним перекусом. Хрусткі краєчки, соковита начинка з копченої ковбаси, помідорів та сиру створюють ідеальний баланс смаків. Простий у приготуванні рецепт з тортильями робить страву відмінним варіантом для швидкого домашнього сніданку або перекусу в будь-який час.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

тортильї — 3 шт.;

майонез — 4 ст. л.;

копчена ковбаса — 24 тонких кружечки;

помідори — 12 тонких кружечків;

плавлений сир — 6 невеликих шматочків;

моцарела терта — 50 г;

твердий сир тертий — 70 г.

Спосіб приготування

Розрізати кожну тортилью навпіл, щоб утворилися акуратні півкола. Змастити кожне півколо тонким шаром майонезу для м’якості та аромату.

Ковбаса та помідор. Фото: smakuiemo.com.ua

На широкий край викласти чотири кружечки копченої ковбаси, два кружечки помідора та невеликий шматочок плавленого сиру. Акуратно загорнути півколо у конвертик, щільно притискаючи краї, щоб начинка не висипалася.

Приготування піци. Фото: smakuiemo.com.ua

Викласти конвертики на деко швом донизу, сформувавши коло, як пелюстки квітки. Злегка змастити майонезом і посипати сумішшю тертої моцарели та твердого сиру.

Тертий сир. Фото: smakuiemo.com.ua

Випікати у добре розігрітій духовці до золотистої скоринки та апетитного вигляду. Подавати гарячою, насолоджуючись хрусткими краями та соковитою начинкою.

