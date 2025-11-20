Відео
Дата публікації: 20 листопада 2025 05:04
Оновлено: 19:06
Лінива піца за 15 хвилин на сніданок — рецепт приготування з фото з тортильями
Лінива піца. Фото: smakuiemo.com.ua

Лінива піца за 15 хвилин на сніданок — це швидкий та ароматний спосіб порадувати родину смачним перекусом. Хрусткі краєчки, соковита начинка з копченої ковбаси, помідорів та сиру створюють ідеальний баланс смаків. Простий у приготуванні рецепт з тортильями робить страву відмінним варіантом для швидкого домашнього сніданку або перекусу в будь-який час.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Вам знадобиться:

  • тортильї — 3 шт.;
  • майонез — 4 ст. л.;
  • копчена ковбаса — 24 тонких кружечки;
  • помідори — 12 тонких кружечків;
  • плавлений сир — 6 невеликих шматочків;
  • моцарела терта — 50 г;
  • твердий сир тертий — 70 г.

Спосіб приготування

Розрізати кожну тортилью навпіл, щоб утворилися акуратні півкола. Змастити кожне півколо тонким шаром майонезу для м’якості та аромату.

лінива піца
Ковбаса та помідор. Фото: smakuiemo.com.ua

На широкий край викласти чотири кружечки копченої ковбаси, два кружечки помідора та невеликий шматочок плавленого сиру. Акуратно загорнути півколо у конвертик, щільно притискаючи краї, щоб начинка не висипалася.

рецепт лінивої піци
Приготування піци. Фото: smakuiemo.com.ua

Викласти конвертики на деко швом донизу, сформувавши коло, як пелюстки квітки. Злегка змастити майонезом і посипати сумішшю тертої моцарели та твердого сиру.

лінива піца на сніданок
Тертий сир. Фото: smakuiemo.com.ua

Випікати у добре розігрітій духовці до золотистої скоринки та апетитного вигляду. Подавати гарячою, насолоджуючись хрусткими краями та соковитою начинкою.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день 

"Хітові" весняні бутерброди на сніданок — за ними буде черга. 

Легкий сніданок за 2 хвилини — як приготувати омлет на воді

Легкий рецепт булочок із начинкою — знадобиться склянка сиру. 

"Хітовий" китайський омлет — небанальний сніданок за 10 хвилин

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
