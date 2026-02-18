Відео
Пишні оладки на кефірі, які ніколи не опадають — рецепт сніданку

Дата публікації: 18 лютого 2026 05:04
Пишні оладки на кефірі, які ніколи не опадають — простий рецепт сніданку
Пишні оладки. Фото: smakuiemo.com.ua

Якщо ви давно шукали рецепт ідеальних оладок, які залишаються високими й м’якими навіть після охолодження, цей варіант саме для вас. Просте тісто на кефірі, правильна консистенція та кілька важливих нюансів — і на вашому столі з’явиться справді бездоганний сніданок.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • яйце — 1 шт.;
  • цукор — 1 ст. л.;
  • сіль — дрібка;
  • кефір — 300 мл;
  • борошно — 260 г;
  • сода — 0,5 ч. л.;
  • рослинна олія — для смаження.

Спосіб приготування

Яйце збити з цукром і дрібкою солі до однорідної маси. Важливо не додавати надто багато цукру, щоб оладки рівномірно пропікалися і не підгоряли зовні.

рецепт пишних оладок
Яйця та цукор. Фото: smakuiemo.com.ua

Кефір злегка підігріти до теплого стану та влити до яєчної суміші. Саме теплий кефір активує соду й допомагає отримати максимально пишну текстуру.

простий рецепт тіста для оладок
Тісто для оладок. Фото: smakuiemo.com.ua

Поступово просіяти борошно, перемішуючи до густої консистенції. Тісто має бути щільним і повільно спадати з ложки, а не текти.

рецепт смачних оладок на сніданок
Приготування оладок. Фото: smakuiemo.com.ua

Наприкінці додати соду та акуратно перемішати до рівномірного розподілу. Накрити миску плівкою або рушником і залишити тісто "відпочити" приблизно на 30 хвилин. Після настоювання тісто більше не перемішувати.

пухкі смажені оладки на сніданок
Оладки на пательні. Фото: smakuiemo.com.ua

На добре розігріту сковороду налити достатню кількість олії. Викладати тісто ложкою, формуючи невеликі оладки. Смажити на середньому вогні по 3–4 хвилини з кожного боку до рум’яної золотистої скоринки. Готові оладки викласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день

Пишні пончики з 1 пачки сиру без дріжджів 

Лінива піца за 15 хвилин на сніданок — знадобиться 3 тортильї. 

Рецепт сніданку з картоплі — тепер №1 у списку побажань. 

Смачний та корисний паштет на сніданок — знадобиться 500 г печінки та 100 г вершків. 

Просто змішайте 2 яйця з хлібом — смачний сніданок за 5 хвилин

Хачапурі з 2 картоплин без тіста і клопотів — рецепт на сніданок

Проста намазка на хліб, як справжній делікатес — смачніше ковбаси.

рецепт оладки ідея для сніданку тісто панкейки
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
