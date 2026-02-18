Пишні оладки на кефірі, які ніколи не опадають — простий рецепт сніданку

Пишні оладки. Фото: smakuiemo.com.ua

Якщо ви давно шукали рецепт ідеальних оладок, які залишаються високими й м’якими навіть після охолодження, цей варіант саме для вас. Просте тісто на кефірі, правильна консистенція та кілька важливих нюансів — і на вашому столі з’явиться справді бездоганний сніданок.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

яйце — 1 шт.;

цукор — 1 ст. л.;

сіль — дрібка;

кефір — 300 мл;

борошно — 260 г;

сода — 0,5 ч. л.;

рослинна олія — для смаження.

Спосіб приготування

Яйце збити з цукром і дрібкою солі до однорідної маси. Важливо не додавати надто багато цукру, щоб оладки рівномірно пропікалися і не підгоряли зовні.

Яйця та цукор. Фото: smakuiemo.com.ua

Кефір злегка підігріти до теплого стану та влити до яєчної суміші. Саме теплий кефір активує соду й допомагає отримати максимально пишну текстуру.

Тісто для оладок. Фото: smakuiemo.com.ua

Поступово просіяти борошно, перемішуючи до густої консистенції. Тісто має бути щільним і повільно спадати з ложки, а не текти.

Приготування оладок. Фото: smakuiemo.com.ua

Наприкінці додати соду та акуратно перемішати до рівномірного розподілу. Накрити миску плівкою або рушником і залишити тісто "відпочити" приблизно на 30 хвилин. Після настоювання тісто більше не перемішувати.

Оладки на пательні. Фото: smakuiemo.com.ua

На добре розігріту сковороду налити достатню кількість олії. Викладати тісто ложкою, формуючи невеликі оладки. Смажити на середньому вогні по 3–4 хвилини з кожного боку до рум’яної золотистої скоринки. Готові оладки викласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію.

