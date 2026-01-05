Відео
Проста намазка на хліб, як справжній делікатес — смачніше ковбаси

Проста намазка на хліб, як справжній делікатес — смачніше ковбаси

Ua ru
Дата публікації: 5 січня 2026 05:04
Проста намазка на хліб як делікатес — рецепт смачніше ковбаси з фото
Намазка на хліб. Фото: smachnenke.com.ua

Проста домашня намазка з курки легко перетворює звичайний хліб на справжній делікатес. Завдяки поєднанню ніжного м’яса, ароматної цибулі та пікантних огірків страва виходить насиченою і дуже збалансованою. Цей рецепт ідеально підходить для сніданків, перекусів або домашніх закусок.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • курячі четвертинки — 2 шт.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • часник — 2 зубчики;
  • мариновані огірочки — 1–2 шт.;
  • топлене масло — 30 г;
  • бульйон — 100 мл.;
  • сіль — до свого смаку;
  • перець чорний мелений — до свого смаку;
  • лавровий лист — за бажанням;
  • перець духмяний — за бажанням.

Спосіб приготування

Курячі четвертинки викласти у каструлю, залити водою, додати сіль, лавровий лист і духмяний перець. Варити до повної м’якості м’яса. Готову курку дістати з бульйону, трохи охолодити, відокремити м’ясо від кісток і дрібно нарізати ножем, зберігаючи волокнисту текстуру.

Цибулю очистити, нарізати дрібними кубиками та обсмажити на топленому маслі до прозорості й м’якості. Додати обсмажену цибулю до курячого м’яса. Мариновані огірочки дрібно нарізати, часник натерти або дуже дрібно подрібнити, додати до загальної маси.

рецепт намазки для бутербродів
Бутерброди з намазкою. Фото: smachnenke.com.ua

Посолити та поперчити за смаком, поступово вливати бульйон, ретельно перемішувати до отримання ніжної, соковитої консистенції. Маса повинна добре намазуватися, але не бути рідкою. Готову намазку використовувати для подачі на підсушеному хлібі, тостах або як начинку для млинців. Перед подачею дати трохи настоятися, щоб смаки рівномірно поєдналися.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день 

"Хітові" весняні бутерброди на сніданок — за ними буде черга. 

Легкий сніданок за 2 хвилини — як приготувати омлет на воді

Легкий рецепт булочок із начинкою — знадобиться склянка сиру. 

"Хітовий" китайський омлет — небанальний сніданок за 10 хвилин.

Сніданок бутерброд рецепт хліб курка
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
