Проста намазка на хліб як делікатес — рецепт смачніше ковбаси з фото

Проста домашня намазка з курки легко перетворює звичайний хліб на справжній делікатес. Завдяки поєднанню ніжного м’яса, ароматної цибулі та пікантних огірків страва виходить насиченою і дуже збалансованою. Цей рецепт ідеально підходить для сніданків, перекусів або домашніх закусок.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

курячі четвертинки — 2 шт.;

цибуля — 1 шт.;

часник — 2 зубчики;

мариновані огірочки — 1–2 шт.;

топлене масло — 30 г;

бульйон — 100 мл.;

сіль — до свого смаку;

перець чорний мелений — до свого смаку;

лавровий лист — за бажанням;

перець духмяний — за бажанням.

Спосіб приготування

Курячі четвертинки викласти у каструлю, залити водою, додати сіль, лавровий лист і духмяний перець. Варити до повної м’якості м’яса. Готову курку дістати з бульйону, трохи охолодити, відокремити м’ясо від кісток і дрібно нарізати ножем, зберігаючи волокнисту текстуру.

Цибулю очистити, нарізати дрібними кубиками та обсмажити на топленому маслі до прозорості й м’якості. Додати обсмажену цибулю до курячого м’яса. Мариновані огірочки дрібно нарізати, часник натерти або дуже дрібно подрібнити, додати до загальної маси.

Посолити та поперчити за смаком, поступово вливати бульйон, ретельно перемішувати до отримання ніжної, соковитої консистенції. Маса повинна добре намазуватися, але не бути рідкою. Готову намазку використовувати для подачі на підсушеному хлібі, тостах або як начинку для млинців. Перед подачею дати трохи настоятися, щоб смаки рівномірно поєдналися.

