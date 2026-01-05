Простая намазка на хлеб как деликатес — рецепт вкуснее колбасы с фото

Намазка на хлеб. Фото: smachnenke.com.ua

Простая домашняя намазка из курицы легко превращает обычный хлеб в настоящий деликатес. Благодаря сочетанию нежного мяса, ароматного лука и пикантных огурцов блюдо получается насыщенным и очень сбалансированным. Этот рецепт идеально подходит для завтраков, перекусов или домашних закусок.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

куриные четвертинки — 2 шт.;

лук — 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

маринованные огурчики — 1-2 шт.;

топленое масло — 30 г;

бульон — 100 мл.;

соль — по своему вкусу;

перец черный молотый — по своему вкусу;

лавровый лист — по желанию;

перец душистый — по желанию.

Способ приготовления

Куриные четвертинки выложить в кастрюлю, залить водой, добавить соль, лавровый лист и душистый перец. Варить до полной мягкости мяса. Готовую курицу достать из бульона, немного охладить, отделить мясо от костей и мелко нарезать ножом, сохраняя волокнистую текстуру.

Лук очистить, нарезать мелкими кубиками и обжарить на топленом масле до прозрачности и мягкости. Добавить обжаренный лук к куриному мясу. Маринованные огурчики мелко нарезать, чеснок натереть или очень мелко измельчить, добавить к общей массе.

Бутерброды с намазкой. Фото: smachnenke.com.ua

Посолить и поперчить по вкусу, постепенно вливать бульон, тщательно перемешивать до получения нежной, сочной консистенции. Масса должна хорошо намазываться, но не быть жидкой. Готовую намазку использовать для подачи на подсушенном хлебе, тостах или как начинку для блинов. Перед подачей дать немного настояться, чтобы вкусы равномерно соединились.

