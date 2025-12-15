Відео
Хачапурі з 2 картоплин без тіста і клопотів — рецепт на сніданок

Ua ru
Дата публікації: 15 грудня 2025 05:04
Хачапурі з картоплі на сніданок — швидкий рецепт з горошком, помідорами та сиром
Хачапурі на сніданок. Фото: gospodynka.com.ua

Ці хачапурі з картоплі стане чудовим початком дня. Соковита начинка з горошку, помідора і моцарели поєднується з ніжною картоплею та хрусткою скоринкою, створюючи ароматний і ситний сніданок для всієї родини.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

  • картоплини — 2 шт.;
  • пучок зеленої цибулі;
  • петрушка — до свого смаку;
  • заморожений зелений горошок — 3 ст. л.;
  • помідор — 1 шт.;
  • сир моцарела — 150 г;
  • коржі — 2 шт.;
  • сир пармезан — до свого смаку;
  • сіль, чорний перець — до свого смаку;
  • олія — для змазування.

Спосіб приготування

Картоплю очистити та відварити до готовності, перетворити на пюре і підсолити. Подрібнити зелену цибулю та петрушку, додати до картопляного пюре разом із зеленим горошком.

рецепт хачапурі на сніданок
Приготування начинки. Фото: gospodynka.com.ua

Помідор нарізати кубиками, посолити та поперчити, сир моцареллу натерти на терці. Усі інгредієнти ретельно перемішати.

рецепт хачапурі з начинкою
Тісто та начинка. Фото: gospodynka.com.ua

На перший корж викласти начинку, розрівняти, накрити другим коржем і посипати зверху пармезаном. 

рецепт хачапурі з начинкою на сніданок
Тертий сир. Фото: gospodynka.com.ua

Викласти на пергамент у форму для запікання і запікати у духовці при 190 ºC до золотистої скоринки.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день 

Сніданок картопля хачапурі рецепт ідея для сніданку
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
