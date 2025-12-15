Хачапурі з картоплі на сніданок — швидкий рецепт з горошком, помідорами та сиром

Хачапурі на сніданок. Фото: gospodynka.com.ua

Ці хачапурі з картоплі стане чудовим початком дня. Соковита начинка з горошку, помідора і моцарели поєднується з ніжною картоплею та хрусткою скоринкою, створюючи ароматний і ситний сніданок для всієї родини.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

картоплини — 2 шт.;

пучок зеленої цибулі;

петрушка — до свого смаку;

заморожений зелений горошок — 3 ст. л.;

помідор — 1 шт.;

сир моцарела — 150 г;

коржі — 2 шт.;

сир пармезан — до свого смаку;

сіль, чорний перець — до свого смаку;

олія — для змазування.

Спосіб приготування

Картоплю очистити та відварити до готовності, перетворити на пюре і підсолити. Подрібнити зелену цибулю та петрушку, додати до картопляного пюре разом із зеленим горошком.

Приготування начинки. Фото: gospodynka.com.ua

Помідор нарізати кубиками, посолити та поперчити, сир моцареллу натерти на терці. Усі інгредієнти ретельно перемішати.

Тісто та начинка. Фото: gospodynka.com.ua

На перший корж викласти начинку, розрівняти, накрити другим коржем і посипати зверху пармезаном.

Тертий сир. Фото: gospodynka.com.ua

Викласти на пергамент у форму для запікання і запікати у духовці при 190 ºC до золотистої скоринки.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день

