Хачапури из картофеля на завтрак — быстрый рецепт с горошком, помидорами и сыром

Эти хачапури из картофеля станет отличным началом дня. Сочная начинка из горошка, помидора и моцареллы сочетается с нежным картофелем и хрустящей корочкой, создавая ароматный и сытный завтрак для всей семьи.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

картофелины — 2 шт.;

пучок зеленого лука;

петрушка — по своему вкусу;

замороженный зеленый горошек — 3 ст. л.;

помидор — 1 шт.;

сыр моцарелла — 150 г;

лепешки — 2 шт.;

сыр пармезан — по своему вкусу;

соль, черный перец — по своему вкусу;

масло — для смазывания.

Способ приготовления

Картофель очистить и отварить до готовности, превратить в пюре и подсолить. Измельчить зеленый лук и петрушку, добавить к картофельному пюре вместе с зеленым горошком.

Приготовление начинки. Фото: gospodynka.com.ua

Помидор нарезать кубиками, посолить и поперчить, сыр моцареллу натереть на терке. Все ингредиенты тщательно перемешать.

Тесто и начинка. Фото: gospodynka.com.ua

На первый корж выложить начинку, разровнять, накрыть вторым коржом и посыпать сверху пармезаном.

Тертый сыр. Фото: gospodynka.com.ua

Выложить на пергамент в форму для запекания и запекать в духовке при 190 ºC до золотистой корочки.

