Хачапури из 2 картофелин без теста и хлопот — рецепт на завтрак

Дата публикации 15 декабря 2025 05:04
Хачапури из картофеля на завтрак — быстрый рецепт с горошком, помидорами и сыром
Хачапури на завтрак. Фото: gospodynka.com.ua

Эти хачапури из картофеля станет отличным началом дня. Сочная начинка из горошка, помидора и моцареллы сочетается с нежным картофелем и хрустящей корочкой, создавая ароматный и сытный завтрак для всей семьи.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

  • картофелины — 2 шт.;
  • пучок зеленого лука;
  • петрушка — по своему вкусу;
  • замороженный зеленый горошек — 3 ст. л.;
  • помидор — 1 шт.;
  • сыр моцарелла — 150 г;
  • лепешки — 2 шт.;
  • сыр пармезан — по своему вкусу;
  • соль, черный перец — по своему вкусу;
  • масло — для смазывания.

Способ приготовления

Картофель очистить и отварить до готовности, превратить в пюре и подсолить. Измельчить зеленый лук и петрушку, добавить к картофельному пюре вместе с зеленым горошком.

рецепт хачапурі на сніданок
Приготовление начинки. Фото: gospodynka.com.ua

Помидор нарезать кубиками, посолить и поперчить, сыр моцареллу натереть на терке. Все ингредиенты тщательно перемешать.

рецепт хачапурі з начинкою
Тесто и начинка. Фото: gospodynka.com.ua

На первый корж выложить начинку, разровнять, накрыть вторым коржом и посыпать сверху пармезаном.

рецепт хачапурі з начинкою на сніданок
Тертый сыр. Фото: gospodynka.com.ua

Выложить на пергамент в форму для запекания и запекать в духовке при 190 ºC до золотистой корочки.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
