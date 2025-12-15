Хачапури из картофеля на завтрак — быстрый рецепт с горошком, помидорами и сыром

Хачапури из 2 картофелин без теста и хлопот — рецепт на завтрак
Эти хачапури из картофеля станет отличным началом дня. Сочная начинка из горошка, помидора и моцареллы сочетается с нежным картофелем и хрустящей корочкой, создавая ароматный и сытный завтрак для всей семьи.
Вам понадобится:
- картофелины — 2 шт.;
- пучок зеленого лука;
- петрушка — по своему вкусу;
- замороженный зеленый горошек — 3 ст. л.;
- помидор — 1 шт.;
- сыр моцарелла — 150 г;
- лепешки — 2 шт.;
- сыр пармезан — по своему вкусу;
- соль, черный перец — по своему вкусу;
- масло — для смазывания.
Способ приготовления
Картофель очистить и отварить до готовности, превратить в пюре и подсолить. Измельчить зеленый лук и петрушку, добавить к картофельному пюре вместе с зеленым горошком.
Помидор нарезать кубиками, посолить и поперчить, сыр моцареллу натереть на терке. Все ингредиенты тщательно перемешать.
На первый корж выложить начинку, разровнять, накрыть вторым коржом и посыпать сверху пармезаном.
Выложить на пергамент в форму для запекания и запекать в духовке при 190 ºC до золотистой корочки.
