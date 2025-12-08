Ленивые хачапури за 5 минут на жидком тесте — быстрый рецепт завтрака

Ленивые хачапури. Фото: smakuiemo.com.ua

Ленивые хачапури на жидком тесте готовятся всего за 5 минут и станут любимым завтраком для всей семьи. Мягкие и сочные внутри, с золотистой корочкой снаружи, они быстро готовятся и не требуют сложных ингредиентов.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

яйцо — 1 шт.;

сметана — 3 ст. л.;

соль — щепотка;

разрыхлитель — ¼ ч. л.;

мука — 2 ст. л;

твердый сыр — 50 г.

Способ приготовления

В миске взбить яйцо со сметаной и щепоткой соли до однородности. Добавить разрыхлитель и муку, перемешать так, чтобы тесто стало жидким, как для блинов.

Блинчик на сковороде. Фото: smakuiemo.com.ua

Сковородку разогреть и смазать небольшим количеством масла. Вылить половину теста, обжарить с обеих сторон до золотистой корочки.

Блинчик и сыр. Фото: smakuiemo.com.ua

На готовый блинчик выложить тертый сыр и сразу залить оставшимся тестом. Накрыть крышкой и готовить на среднем огне, пока верх не схватится и сыр полностью не растает.

Хачапури с сыром. Фото: smakuiemo.com.ua

Перевернуть хачапури и обжарить еще минуту с другой стороны. Подавать горячим, нарезав на порционные кусочки.

