Ленивые хачапури за 5 минут на жидком тесте — быстрый рецепт завтрака

Ленивые хачапури за 5 минут на сковороде — рецепт для завтрака
Ленивые хачапури на жидком тесте готовятся всего за 5 минут и станут любимым завтраком для всей семьи. Мягкие и сочные внутри, с золотистой корочкой снаружи, они быстро готовятся и не требуют сложных ингредиентов.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- яйцо — 1 шт.;
- сметана — 3 ст. л.;
- соль — щепотка;
- разрыхлитель — ¼ ч. л.;
- мука — 2 ст. л;
- твердый сыр — 50 г.
Способ приготовления
В миске взбить яйцо со сметаной и щепоткой соли до однородности. Добавить разрыхлитель и муку, перемешать так, чтобы тесто стало жидким, как для блинов.
Сковородку разогреть и смазать небольшим количеством масла. Вылить половину теста, обжарить с обеих сторон до золотистой корочки.
На готовый блинчик выложить тертый сыр и сразу залить оставшимся тестом. Накрыть крышкой и готовить на среднем огне, пока верх не схватится и сыр полностью не растает.
Перевернуть хачапури и обжарить еще минуту с другой стороны. Подавать горячим, нарезав на порционные кусочки.
