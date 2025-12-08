Видео
Главная Вкус Ленивые хачапури за 5 минут на сковороде — рецепт для завтрака

Ленивые хачапури за 5 минут на сковороде — рецепт для завтрака

Ua ru
Дата публикации 8 декабря 2025 05:04
Ленивые хачапури за 5 минут на жидком тесте — быстрый рецепт завтрака
Ленивые хачапури. Фото: smakuiemo.com.ua

Ленивые хачапури на жидком тесте готовятся всего за 5 минут и станут любимым завтраком для всей семьи. Мягкие и сочные внутри, с золотистой корочкой снаружи, они быстро готовятся и не требуют сложных ингредиентов.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • яйцо — 1 шт.;
  • сметана — 3 ст. л.;
  • соль — щепотка;
  • разрыхлитель — ¼ ч. л.;
  • мука — 2 ст. л;
  • твердый сыр — 50 г.

Способ приготовления

В миске взбить яйцо со сметаной и щепоткой соли до однородности. Добавить разрыхлитель и муку, перемешать так, чтобы тесто стало жидким, как для блинов.

ледачі хачапурі за 5 хвилин
Блинчик на сковороде. Фото: smakuiemo.com.ua

Сковородку разогреть и смазать небольшим количеством масла. Вылить половину теста, обжарить с обеих сторон до золотистой корочки.

хачапурі на сніданок за 5 хвилин
Блинчик и сыр. Фото: smakuiemo.com.ua

На готовый блинчик выложить тертый сыр и сразу залить оставшимся тестом. Накрыть крышкой и готовить на среднем огне, пока верх не схватится и сыр полностью не растает.

рецепт ледачих хачапурі з сиром
Хачапури с сыром. Фото: smakuiemo.com.ua

Перевернуть хачапури и обжарить еще минуту с другой стороны. Подавать горячим, нарезав на порционные кусочки.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
