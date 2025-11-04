Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Ленивые "хачапурики" с сыром за 10 минут на завтрак — без замеса

Ленивые "хачапурики" с сыром за 10 минут на завтрак — без замеса

Ua ru
Дата публикации 4 ноября 2025 05:04
обновлено: 15:19
Ленивые хачапурики с сыром за 10 минут — быстрый завтрак без замеса
Ленивые "хачапурики". Фото: smachnenke.com.ua

Эти "хачапурики" — настоящая находка для тех, кто не любит долго возиться с тестом. Всего 10 минут, несколько простых ингредиентов — и на столе появляются золотистые, ароматные оладьи с тягучим сыром. Такой завтрак гарантированно подарит хорошее настроение на целый день.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • кефир теплый — 400 мл.;
  • яйца — 2 шт.;
  • сода — 1 ч. ложка;
  • соль — 1 ч. ложка;
  • сахар — 1 ч. ложка;
  • сыр (эмменталь, чеддер, гауда или моцарелла) — 250-300 г;
  • кукурузный крахмал — 20 г;
  • мука — 350 г;
  • масло — для жарки.

Способ приготовления

Подогреть кефир до 36-37°C. Добавить яйца, соль и сахар, перемешать венчиком до однородности. Просеять часть муки, добавить крахмал и соду, размешать. Затем всыпать остальную муку и перемешать, чтобы образовалось густое тесто, которое не растекается.

рецепт ледачих хачапурі
Хачапури на сковороде. Фото: smachnenke.com.ua

Натереть сыр на крупной терке, добавить его к тесту и смешать лопаткой. Не стоит долго перемешивать — так "хачапурики" будут более воздушные и мягкие. Разогреть сковороду с небольшим количеством масла. Выкладывать тесто ложкой, формируя оладьи.

ледачий рецепт хачапурі на сніданок
Жареные хачапури. Фото: smachnenke.com.ua

Жарить по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Выложить готовые "хачапурики" на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

"Хитовые" весенние бутерброды на завтрак — за ними будет очередь.

Легкий завтрак за 2 минуты — как приготовить омлет на воде.

Легкий рецепт булочек с начинкой — понадобится стакан творога.

"Хитовый" китайский омлет — небанальный завтрак за 10 минут.

 

сыр хачапури рецепт оладьи идея для завтрака тесто
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации