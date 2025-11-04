Ленивые хачапурики с сыром за 10 минут — быстрый завтрак без замеса

Ленивые "хачапурики". Фото: smachnenke.com.ua

Эти "хачапурики" — настоящая находка для тех, кто не любит долго возиться с тестом. Всего 10 минут, несколько простых ингредиентов — и на столе появляются золотистые, ароматные оладьи с тягучим сыром. Такой завтрак гарантированно подарит хорошее настроение на целый день.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

кефир теплый — 400 мл.;

яйца — 2 шт.;

сода — 1 ч. ложка;

соль — 1 ч. ложка;

сахар — 1 ч. ложка;

сыр (эмменталь, чеддер, гауда или моцарелла) — 250-300 г;

кукурузный крахмал — 20 г;

мука — 350 г;

масло — для жарки.

Способ приготовления

Подогреть кефир до 36-37°C. Добавить яйца, соль и сахар, перемешать венчиком до однородности. Просеять часть муки, добавить крахмал и соду, размешать. Затем всыпать остальную муку и перемешать, чтобы образовалось густое тесто, которое не растекается.

Хачапури на сковороде. Фото: smachnenke.com.ua

Натереть сыр на крупной терке, добавить его к тесту и смешать лопаткой. Не стоит долго перемешивать — так "хачапурики" будут более воздушные и мягкие. Разогреть сковороду с небольшим количеством масла. Выкладывать тесто ложкой, формируя оладьи.

Жареные хачапури. Фото: smachnenke.com.ua

Жарить по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Выложить готовые "хачапурики" на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.

