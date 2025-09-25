Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Ленивые хачапури за 20 минут в духовке — понадобится 300 творога

Ленивые хачапури за 20 минут в духовке — понадобится 300 творога

Ua ru
Дата публикации 25 сентября 2025 05:04
Ленивые хачапури за 20 минут в духовке — простой рецепт приготовления с сыром
Ленивые хачапури. Фото: gospodynka.com.ua

Эти ленивые хачапури в духовке станут вашим любимым рецептом — нежное тесто, сочная сырная начинка и аппетитная корочка. Готовятся они всего за 20 минут, а на вкус блюдо так, будто вы потратили часы.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • яйца — 2 шт.;
  • соль — 1 ч. л.;
  • масло — 3 ст. л.;
  • кефир — 300 мл.;
  • сода — 1 ч. л.;
  • мука — 580-600 г.

Для начинки:

  • творог — 300 г;
  • сулугуни — 200 г (или моцарелла);
  • твердый сыр — 100 г (любой);
  • итальянские травы — 1 ч. л. (или любимая зелень);
  • сухой чеснок — 0,5 ч. л.;
  • соль — по своему вкусу;
  • масло сливочное растопленное — 50 г.

Для смазывания:

  • желток яичный — 1 шт.;
  • молоко — 1 ст. л.;
  • масло сливочное.

Способ приготовления

Сначала взбить яйца с солью и маслом. Затем в миске соединить кефир с содой, добавить к яичной смеси и перемешать. Всыпать просеянную муку, замесить мягкое тесто руками. Накрыть его пищевой пленкой и оставить отдыхать на 20 минут.

хачапурі з сиром
Тесто и творожная начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Для начинки соединить творог с натертым твердым сыром, сулугуни, добавить травы, сушеный чеснок, соль и растопленное сливочное масло, хорошо перемешать.

як приготувати ліниві хачапурі
Ленивые хачапури. Фото: gospodynka.com.ua

Тесто разделить на 4 части, сформировать шарики и оставить под пленкой на 15-20 минут. Из каждого шарика раскатать лепешку, выложить начинку, защипать края и слегка расплющить руками. Переложить заготовки на противень с пергаментом, проколоть вилкой. Смазать желтком с молоком.

рецепт лінивих хачапурі
Готовые хачапури. Фото: gospodynka.com.ua

Выпекать в разогретой духовке при 180 °C около 25-30 минут до золотистой корочки. Достать, смазать сливочным маслом и вернуть в духовку еще на 2 минуты.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

"Хитовые" весенние бутерброды на завтрак — за ними будет очередь.

Легкий завтрак за 2 минуты — как приготовить омлет на воде.

Легкий рецепт булочек с начинкой — понадобится стакан творога.

"Хитовый" китайский омлет — небанальный завтрак за 10 минут.

хачапури рецепт творог идея для завтрака духовка
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации