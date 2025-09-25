Ленивые хачапури за 20 минут в духовке — простой рецепт приготовления с сыром

Ленивые хачапури за 20 минут в духовке — понадобится 300 творога
Эти ленивые хачапури в духовке станут вашим любимым рецептом — нежное тесто, сочная сырная начинка и аппетитная корочка. Готовятся они всего за 20 минут, а на вкус блюдо так, будто вы потратили часы.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- яйца — 2 шт.;
- соль — 1 ч. л.;
- масло — 3 ст. л.;
- кефир — 300 мл.;
- сода — 1 ч. л.;
- мука — 580-600 г.
Для начинки:
- творог — 300 г;
- сулугуни — 200 г (или моцарелла);
- твердый сыр — 100 г (любой);
- итальянские травы — 1 ч. л. (или любимая зелень);
- сухой чеснок — 0,5 ч. л.;
- соль — по своему вкусу;
- масло сливочное растопленное — 50 г.
Для смазывания:
- желток яичный — 1 шт.;
- молоко — 1 ст. л.;
- масло сливочное.
Способ приготовления
Сначала взбить яйца с солью и маслом. Затем в миске соединить кефир с содой, добавить к яичной смеси и перемешать. Всыпать просеянную муку, замесить мягкое тесто руками. Накрыть его пищевой пленкой и оставить отдыхать на 20 минут.
Для начинки соединить творог с натертым твердым сыром, сулугуни, добавить травы, сушеный чеснок, соль и растопленное сливочное масло, хорошо перемешать.
Тесто разделить на 4 части, сформировать шарики и оставить под пленкой на 15-20 минут. Из каждого шарика раскатать лепешку, выложить начинку, защипать края и слегка расплющить руками. Переложить заготовки на противень с пергаментом, проколоть вилкой. Смазать желтком с молоком.
Выпекать в разогретой духовке при 180 °C около 25-30 минут до золотистой корочки. Достать, смазать сливочным маслом и вернуть в духовку еще на 2 минуты.
Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день
"Хитовые" весенние бутерброды на завтрак — за ними будет очередь.
Легкий завтрак за 2 минуты — как приготовить омлет на воде.
Легкий рецепт булочек с начинкой — понадобится стакан творога.
"Хитовый" китайский омлет — небанальный завтрак за 10 минут.
Читайте Новини.LIVE!