Головна Смак Ліниві хачапурі за 20 хвилин у духовці — знадобиться 300 сиру

Ліниві хачапурі за 20 хвилин у духовці — знадобиться 300 сиру

Ua ru
Дата публікації: 25 вересня 2025 05:04
Ліниві хачапурі за 20 хвилин у духовці — простий рецепт приготування з сиром
Ліниві хачапурі. Фото: gospodynka.com.ua

Ці ліниві хачапурі у духовці стануть вашим улюбленим рецептом — ніжне тісто, соковита сирна начинка та апетитна скоринка. Готуються вони всього за 20 хвилин, а смакує страва так, ніби ви витратили години.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

  • яйця — 2 шт.;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • олія — 3 ст. л.;
  • кефір — 300 мл;
  • сода — 1 ч. л.;
  • борошно — 580–600 г.

Для начинки:

  • сир кисломолочний — 300 г;
  • сулугуні — 200 г (або моцарела);
  • твердий сир — 100 г (будь-який);
  • італійські трави — 1 ч. л. (або улюблена зелень);
  • сухий часник — 0,5 ч. л.;
  • сіль — до свого смаку;
  • масло вершкове розтоплене — 50 г.

Для змащування:

  • жовток яєчний — 1 шт.;
  • молоко — 1 ст. л.;
  • масло вершкове.

Спосіб приготування

Спочатку збити яйця з сіллю та олією. Потім у мисці з’єднати кефір із содою, додати до яєчної суміші та перемішати. Всипати просіяне борошно, замісити м’яке тісто руками. Накрити його харчовою плівкою та залишити відпочивати на 20 хвилин.

хачапурі з сиром
Тісто та сирна начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Для начинки з’єднати кисломолочний сир із натертим твердим сиром, сулугуні, додати трави, сушений часник, сіль і розтоплене вершкове масло, добре перемішати.

як приготувати ліниві хачапурі
Ліниві хачапурі. Фото: gospodynka.com.ua

Тісто розділити на 4 частини, сформувати кульки й залишити під плівкою на 15–20 хвилин. З кожної кульки розкачати коржик, викласти начинку, защипати краї та злегка розплющити руками. Перекласти заготовки на деко з пергаментом, проколоти виделкою. Змастити жовтком із молоком.

рецепт лінивих хачапурі
Готові хачапурі. Фото: gospodynka.com.ua

Випікати у розігрітій духовці при 180 °C близько 25–30 хвилин до золотистої скоринки. Дістати, змастити вершковим маслом і повернути в духовку ще на 2 хвилини.

хачапурі рецепт кисломолочний сир ідея для сніданку духовка
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
