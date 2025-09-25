Ліниві хачапурі за 20 хвилин у духовці — простий рецепт приготування з сиром

Ліниві хачапурі. Фото: gospodynka.com.ua

Ці ліниві хачапурі у духовці стануть вашим улюбленим рецептом — ніжне тісто, соковита сирна начинка та апетитна скоринка. Готуються вони всього за 20 хвилин, а смакує страва так, ніби ви витратили години.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

яйця — 2 шт.;

сіль — 1 ч. л.;

олія — 3 ст. л.;

кефір — 300 мл;

сода — 1 ч. л.;

борошно — 580–600 г.

Для начинки:

сир кисломолочний — 300 г;

сулугуні — 200 г (або моцарела);

твердий сир — 100 г (будь-який);

італійські трави — 1 ч. л. (або улюблена зелень);

сухий часник — 0,5 ч. л.;

сіль — до свого смаку;

масло вершкове розтоплене — 50 г.

Для змащування:

жовток яєчний — 1 шт.;

молоко — 1 ст. л.;

масло вершкове.

Спосіб приготування

Спочатку збити яйця з сіллю та олією. Потім у мисці з’єднати кефір із содою, додати до яєчної суміші та перемішати. Всипати просіяне борошно, замісити м’яке тісто руками. Накрити його харчовою плівкою та залишити відпочивати на 20 хвилин.

Тісто та сирна начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Для начинки з’єднати кисломолочний сир із натертим твердим сиром, сулугуні, додати трави, сушений часник, сіль і розтоплене вершкове масло, добре перемішати.

Ліниві хачапурі. Фото: gospodynka.com.ua

Тісто розділити на 4 частини, сформувати кульки й залишити під плівкою на 15–20 хвилин. З кожної кульки розкачати коржик, викласти начинку, защипати краї та злегка розплющити руками. Перекласти заготовки на деко з пергаментом, проколоти виделкою. Змастити жовтком із молоком.

Готові хачапурі. Фото: gospodynka.com.ua

Випікати у розігрітій духовці при 180 °C близько 25–30 хвилин до золотистої скоринки. Дістати, змастити вершковим маслом і повернути в духовку ще на 2 хвилини.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день

"Хітові" весняні бутерброди на сніданок — за ними буде черга.

Легкий сніданок за 2 хвилини — як приготувати омлет на воді.

Легкий рецепт булочок із начинкою — знадобиться склянка сиру.

"Хітовий" китайський омлет — небанальний сніданок за 10 хвилин.