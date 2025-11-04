Ледачі хачапурики з сиром за 10 хвилин — швидкий сніданок без замісу

Ледачі "хачапурики". Фото: smachnenke.com.ua

Ці "хачапурики" — справжня знахідка для тих, хто не любить довго возитися з тістом. Усього 10 хвилин, кілька простих інгредієнтів — і на столі з’являються золотисті, ароматні оладки з тягучим сиром. Такий сніданок гарантовано подарує гарний настрій на цілий день.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

кефір теплий — 400 мл.;

яйця — 2 шт.;

сода — 1 ч. ложка;

сіль — 1 ч. ложка;

цукор — 1 ч. ложка;

сир (емменталь, чеддер, гауда або моцарела) — 250–300 г;

кукурудзяний крохмаль — 20 г;

борошно — 350 г;

олія — для смаження.

Спосіб приготування

Підігріти кефір до 36–37°C. Додати яйця, сіль і цукор, перемішати вінчиком до однорідності. Просіяти частину борошна, додати крохмаль і соду, розмішати. Потім всипати решту борошна і перемішати, щоб утворилося густе тісто, яке не розтікається.

Хачапурі на пательні. Фото: smachnenke.com.ua

Натерти сир на крупній тертці, додати його до тіста і змішати лопаткою. Не варто довго перемішувати — так "хачапурики" будуть більш повітряні й м’які. Розігріти сковороду з невеликою кількістю олії. Викладати тісто ложкою, формуючи оладки.

Смажені хачапурі. Фото: smachnenke.com.ua

Смажити по 2–3 хвилини з кожного боку до золотистої скоринки. Викласти готові "хачапурики" на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію.

