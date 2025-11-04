Відео
Ледачі "хачапурики" з сиром за 10 хвилин на сніданок — без замісу

Ледачі "хачапурики" з сиром за 10 хвилин на сніданок — без замісу

Дата публікації: 4 листопада 2025 05:04
Оновлено: 15:19
Ледачі хачапурики з сиром за 10 хвилин — швидкий сніданок без замісу
Ледачі "хачапурики". Фото: smachnenke.com.ua

Ці "хачапурики" — справжня знахідка для тих, хто не любить довго возитися з тістом. Усього 10 хвилин, кілька простих інгредієнтів — і на столі з’являються золотисті, ароматні оладки з тягучим сиром. Такий сніданок гарантовано подарує гарний настрій на цілий день.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

  • кефір теплий — 400 мл.;
  • яйця — 2 шт.;
  • сода — 1 ч. ложка;
  • сіль — 1 ч. ложка;
  • цукор — 1 ч. ложка;
  • сир (емменталь, чеддер, гауда або моцарела) — 250–300 г;
  • кукурудзяний крохмаль — 20 г;
  • борошно — 350 г;
  • олія — для смаження.

Спосіб приготування

Підігріти кефір до 36–37°C. Додати яйця, сіль і цукор, перемішати вінчиком до однорідності. Просіяти частину борошна, додати крохмаль і соду, розмішати. Потім всипати решту борошна і перемішати, щоб утворилося густе тісто, яке не розтікається.

рецепт ледачих хачапурі
Хачапурі на пательні. Фото: smachnenke.com.ua

Натерти сир на крупній тертці, додати його до тіста і змішати лопаткою. Не варто довго перемішувати — так "хачапурики" будуть більш повітряні й м’які. Розігріти сковороду з невеликою кількістю олії. Викладати тісто ложкою, формуючи оладки.

ледачий рецепт хачапурі на сніданок
Смажені хачапурі. Фото: smachnenke.com.ua

Смажити по 2–3 хвилини з кожного боку до золотистої скоринки. Викласти готові "хачапурики" на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день 

"Хітові" весняні бутерброди на сніданок — за ними буде черга. 

Легкий сніданок за 2 хвилини — як приготувати омлет на воді

Легкий рецепт булочок із начинкою — знадобиться склянка сиру. 

"Хітовий" китайський омлет — небанальний сніданок за 10 хвилин

 

 

