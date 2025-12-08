Ледачі хачапурі за 5 хвилин на рідкому тісті — швидкий рецепт сніданку

Ледачі хачапурі. Фото: smakuiemo.com.ua

Ледачі хачапурі на рідкому тісті готуються всього за 5 хвилин і стануть улюбленим сніданком для всієї родини. М’які та соковиті всередині, з золотистою скоринкою зовні, вони швидко готуються і не потребують складних інгредієнтів.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

яйце — 1 шт.;

сметана — 3 ст. л.;

сіль — щіпка;

розпушувач — ¼ ч. л.;

борошно — 2 ст. л.;

твердий сир — 50 г.

Спосіб приготування

У мисці збити яйце зі сметаною та щіпкою солі до однорідності. Додати розпушувач і борошно, перемішати так, щоб тісто стало рідким, як для млинців.

Млинець на пательні. Фото: smakuiemo.com.ua

Сковорідку розігріти та змастити невеликою кількістю олії. Вилити половину тіста, обсмажити з обох боків до золотистої скоринки.

Млинець та сир. Фото: smakuiemo.com.ua

На готовий млинець викласти тертий сир і відразу залити рештою тіста. Накрити кришкою та готувати на середньому вогні, поки верх не схопиться і сир повністю не розтане.

Хачапурі з сиром. Фото: smakuiemo.com.ua

Перевернути хачапурі та обсмажити ще хвилину з іншого боку. Подавати гарячим, нарізавши на порційні шматочки.

