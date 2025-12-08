Відео
Головна Смак Ледачі хачапурі за 5 хвилин на пательні — рецепт для сніданку

Ледачі хачапурі за 5 хвилин на пательні — рецепт для сніданку

Ua ru
Дата публікації: 8 грудня 2025 05:04
Ледачі хачапурі за 5 хвилин на рідкому тісті — швидкий рецепт сніданку
Ледачі хачапурі. Фото: smakuiemo.com.ua

Ледачі хачапурі на рідкому тісті готуються всього за 5 хвилин і стануть улюбленим сніданком для всієї родини. М’які та соковиті всередині, з золотистою скоринкою зовні, вони швидко готуються і не потребують складних інгредієнтів.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Вам знадобиться:

  • яйце — 1 шт.;
  • сметана — 3 ст. л.;
  • сіль — щіпка;
  • розпушувач — ¼ ч. л.;
  • борошно — 2 ст. л.;
  • твердий сир — 50 г.

Спосіб приготування

У мисці збити яйце зі сметаною та щіпкою солі до однорідності. Додати розпушувач і борошно, перемішати так, щоб тісто стало рідким, як для млинців.

ледачі хачапурі за 5 хвилин
Млинець на пательні. Фото: smakuiemo.com.ua

Сковорідку розігріти та змастити невеликою кількістю олії. Вилити половину тіста, обсмажити з обох боків до золотистої скоринки.

хачапурі на сніданок за 5 хвилин
Млинець та сир. Фото: smakuiemo.com.ua

На готовий млинець викласти тертий сир і відразу залити рештою тіста. Накрити кришкою та готувати на середньому вогні, поки верх не схопиться і сир повністю не розтане.

рецепт ледачих хачапурі з сиром
Хачапурі з сиром. Фото: smakuiemo.com.ua

Перевернути хачапурі та обсмажити ще хвилину з іншого боку. Подавати гарячим, нарізавши на порційні шматочки.

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
