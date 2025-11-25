Пишні сирні пончики без дріжджів — рецепт з шоколадною начинкою на сніданок

Пишні пончики. Фото: smakuiemo.com.ua

Пишні сирні пончики без дріжджів з шоколадною начинкою — це простий рецепт для швидкого сніданку або домашнього чаювання. М’яке сирне тісто поєднується з ароматним шоколадом всередині, а рум’яна скоринка робить кожен пончик апетитним і незабутнім. Ви зможете порадувати сім’ю свіжою, ароматною випічкою без зайвого клопоту.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

сир — 400 г;

цукор — 3 ст. л.;

сіль — 0,5 ч. л.;

ванільний цукор — 1 пак.;

яйця курячі — 2 шт.;

сметана — 75–80 г;

борошно — 320–350 г (+ 30 г для підсипки);

сода — 1 ч. л.

Для смаження:

олія рослинна — 250–400 мл.

Для начинки:

молочний шоколад — 40 г.

Спосіб приготування

У великій мисці змішати сир, цукор, сіль, ванільний цукор, яйця та сметану до однорідної кремової маси. Всипати просіяне борошно разом із содою та замісити м’яке тісто, яке не прилипає до рук. За потреби підсипати трохи борошна.

Приготування тіста. Фото: smakuiemo.com.ua

Розкачати тісто на присипаній борошном поверхні в пласт товщиною приблизно 1 см. Вирізати кола склянкою або формою. На кожне коло покласти шматочок молочного шоколаду, накрити другим колом і ретельно защипнути краї, щоб начинка не витікала.

Приготування пончиків. Фото: smakuiemo.com.ua

Розігріти олію у глибокій сковороді або каструлі. Обсмажувати пончики на середньому вогні до золотистої скоринки з обох боків. Або викласти на деко та запекти в духовці при 180°C близько 25 хвилин до рум’яності.

Пончики в олії. Фото: smakuiemo.com.ua

Готові пончики подавати теплими, можна присипати цукровою пудрою. Вони залишаються ніжними та ароматними навіть наступного дня.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день

"Хітові" весняні бутерброди на сніданок — за ними буде черга.

Легкий сніданок за 2 хвилини — як приготувати омлет на воді.

Легкий рецепт булочок із начинкою — знадобиться склянка сиру.

"Хітовий" китайський омлет — небанальний сніданок за 10 хвилин.