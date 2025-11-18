Відео
Головна Смак Змішайте манку з кефіром та додайте яйця — рецепт сніданку

Змішайте манку з кефіром та додайте яйця — рецепт сніданку

Ua ru
Дата публікації: 18 листопада 2025 05:04
Оновлено: 14:37
Манник на кефірі з яблуком на сковороді — рецепт приготування ніжного сніданку без духовки
Манка та кефір. Фото: smachnenke.com.ua

Цей манник на кефірі з яблуком готується без духовки, але виходить таким ніжним і повітряним, що його складно відрізнити від випічки. Усього кілька простих інгредієнтів, трохи часу — і на столі ароматний, золотистий сніданок, який зарядить енергією на весь день.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • манка — ½ склянки;
  • кефір (теплий) — ½ склянки;
  • яйця — 2 шт.;
  • сіль — дрібка;
  • цукрозамінник — 1 ч. ложка;
  • ванільний цукор — ½ ч. ложки (за бажанням);
  • сода — ½ ч. ложки;
  • яблуко — 1 шт.;
  • олія — 40 г.

Спосіб приготування

Збити яйця з дрібкою солі, ванільним цукром і цукрозамінником до легкої піни. Додати теплий кефір і ретельно перемішати. Додати манку, розмішати й залишити суміш на 10 хвилин, щоб крупа набухла.

Тим часом нарізати яблуко дрібними шматочками — воно додасть ніжності та природної солодкості. До набухлої манки додати соду та олію, перемішати. Потім додати яблуко й ще раз обережно розмішати.

Розігріти сковороду, змастити її олією та вилити тісто. Зменшити вогонь до мінімуму, накрити кришкою й готувати 15 хвилин, поки нижній бік не стане рум’яним. 

рецепт манника з кефіром та яблуками
Готова страва. Фото: smachnenke.com.ua

Акуратно перевернути пиріг, накрити знову й смажити ще 5 хвилин до золотистої скоринки. Манник виходить м’який, повітряний і ароматний, із ніжною яблучною ноткою.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день 

"Хітові" весняні бутерброди на сніданок — за ними буде черга. 

Легкий сніданок за 2 хвилини — як приготувати омлет на воді

Легкий рецепт булочок із начинкою — знадобиться склянка сиру. 

"Хітовий" китайський омлет — небанальний сніданок за 10 хвилин

яблука рецепт ідея для сніданку кефір манка
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
