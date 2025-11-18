Манник на кефірі з яблуком на сковороді — рецепт приготування ніжного сніданку без духовки

Змішайте манку з кефіром та додайте яйця — рецепт сніданку
Цей манник на кефірі з яблуком готується без духовки, але виходить таким ніжним і повітряним, що його складно відрізнити від випічки. Усього кілька простих інгредієнтів, трохи часу — і на столі ароматний, золотистий сніданок, який зарядить енергією на весь день.
Вам знадобиться:
- манка — ½ склянки;
- кефір (теплий) — ½ склянки;
- яйця — 2 шт.;
- сіль — дрібка;
- цукрозамінник — 1 ч. ложка;
- ванільний цукор — ½ ч. ложки (за бажанням);
- сода — ½ ч. ложки;
- яблуко — 1 шт.;
- олія — 40 г.
Спосіб приготування
Збити яйця з дрібкою солі, ванільним цукром і цукрозамінником до легкої піни. Додати теплий кефір і ретельно перемішати. Додати манку, розмішати й залишити суміш на 10 хвилин, щоб крупа набухла.
Тим часом нарізати яблуко дрібними шматочками — воно додасть ніжності та природної солодкості. До набухлої манки додати соду та олію, перемішати. Потім додати яблуко й ще раз обережно розмішати.
Розігріти сковороду, змастити її олією та вилити тісто. Зменшити вогонь до мінімуму, накрити кришкою й готувати 15 хвилин, поки нижній бік не стане рум’яним.
Акуратно перевернути пиріг, накрити знову й смажити ще 5 хвилин до золотистої скоринки. Манник виходить м’який, повітряний і ароматний, із ніжною яблучною ноткою.
