Манник на кефірі з яблуком на сковороді — рецепт приготування ніжного сніданку без духовки

Манка та кефір.

Цей манник на кефірі з яблуком готується без духовки, але виходить таким ніжним і повітряним, що його складно відрізнити від випічки. Усього кілька простих інгредієнтів, трохи часу — і на столі ароматний, золотистий сніданок, який зарядить енергією на весь день.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

манка — ½ склянки;

кефір (теплий) — ½ склянки;

яйця — 2 шт.;

сіль — дрібка;

цукрозамінник — 1 ч. ложка;

ванільний цукор — ½ ч. ложки (за бажанням);

сода — ½ ч. ложки;

яблуко — 1 шт.;

олія — 40 г.

Спосіб приготування

Збити яйця з дрібкою солі, ванільним цукром і цукрозамінником до легкої піни. Додати теплий кефір і ретельно перемішати. Додати манку, розмішати й залишити суміш на 10 хвилин, щоб крупа набухла.

Тим часом нарізати яблуко дрібними шматочками — воно додасть ніжності та природної солодкості. До набухлої манки додати соду та олію, перемішати. Потім додати яблуко й ще раз обережно розмішати.

Розігріти сковороду, змастити її олією та вилити тісто. Зменшити вогонь до мінімуму, накрити кришкою й готувати 15 хвилин, поки нижній бік не стане рум’яним.

Готова страва.

Акуратно перевернути пиріг, накрити знову й смажити ще 5 хвилин до золотистої скоринки. Манник виходить м’який, повітряний і ароматний, із ніжною яблучною ноткою.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день

