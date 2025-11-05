Сметанкова запіканка з кокосом і манкою — ніжна випічка без сиру

Запіканка без сиру. Фото: smakuiemo.com.ua

Якщо хочеться чогось солодкого, але без сиру, спробуйте запіканку з кокосом і манкою. Вона виходить повітряною, ароматною та має вершковий смак, який чудово поєднується з кокосовими нотами.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться (на 400 г сметани):

сметана — 400 г (приблизно 1,5 склянки);

манна крупа — 5 ст. л. (приблизно 60 г);

кокосова стружка — 100 г (приблизно 1 склянка);

цукор — 3–4 ст. л. (70–80 г);

яйця — 3–4 шт.;

ванільний цукор — 10 г;

сіль — дрібка;

розпушувач — 1 ч. л. (5 г);

вершкове масло (розтоплене) — 65 г (приблизно 3 ст. л.).

Спосіб приготування

З’єднати у глибокій мисці сметану, манну крупу, цукор, ванільний цукор і сіль. Перемішати до однорідності та залишити на 15 хвилин, щоб манка набухла.

Приготування тіста. Фото: smakuiemo.com.ua

Додати яйця, розтоплене масло, розпушувач і кокосову стружку. Перемішати вінчиком або ложкою — тісто має бути м’яким, ароматним і трохи густим.

Форма для запікання. Фото: smakuiemo.com.ua

Змастити форму вершковим маслом і присипати дно манкою або кокосовою стружкою, щоб створити легку скоринку. Вилити тісто, розрівняти поверхню.

Тісто для запіканки. Фото: smakuiemo.com.ua

Випікати запіканку у духовці при 180°C приблизно 40 хвилин, доки верх не стане золотистим і пружним.

Готова запіканка. Фото: smakuiemo.com.ua

Дістати з духовки, залишити трохи охолонути, потім посипати кокосовою стружкою або цукровою пудрою. За бажанням покрити лимонною глазур’ю для ніжної кислинки.

