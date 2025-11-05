Відео
Запіканка без сиру — на смак не відрізнити від класики

Дата публікації: 5 листопада 2025 05:04
Оновлено: 16:36
Сметанкова запіканка з кокосом і манкою — ніжна випічка без сиру
Запіканка без сиру. Фото: smakuiemo.com.ua

Якщо хочеться чогось солодкого, але без сиру, спробуйте запіканку з кокосом і манкою. Вона виходить повітряною, ароматною та має вершковий смак, який чудово поєднується з кокосовими нотами.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Читайте також:

Вам знадобиться (на 400 г сметани):

  • сметана — 400 г (приблизно 1,5 склянки);
  • манна крупа — 5 ст. л. (приблизно 60 г);
  • кокосова стружка — 100 г (приблизно 1 склянка);
  • цукор — 3–4 ст. л. (70–80 г);
  • яйця — 3–4 шт.;
  • ванільний цукор — 10 г;
  • сіль — дрібка;
  • розпушувач — 1 ч. л. (5 г);
  • вершкове масло (розтоплене) — 65 г (приблизно 3 ст. л.).

Спосіб приготування

З’єднати у глибокій мисці сметану, манну крупу, цукор, ванільний цукор і сіль. Перемішати до однорідності та залишити на 15 хвилин, щоб манка набухла.

рецепт запіканки
Приготування тіста. Фото: smakuiemo.com.ua

Додати яйця, розтоплене масло, розпушувач і кокосову стружку. Перемішати вінчиком або ложкою — тісто має бути м’яким, ароматним і трохи густим.

запіканка з манкою
Форма для запікання. Фото: smakuiemo.com.ua

Змастити форму вершковим маслом і присипати дно манкою або кокосовою стружкою, щоб створити легку скоринку. Вилити тісто, розрівняти поверхню.

запіканка зі сметаною
Тісто для запіканки. Фото: smakuiemo.com.ua

Випікати запіканку у духовці при 180°C приблизно 40 хвилин, доки верх не стане золотистим і пружним.

рецепт запіканки зі сметаною
Готова запіканка. Фото: smakuiemo.com.ua

Дістати з духовки, залишити трохи охолонути, потім посипати кокосовою стружкою або цукровою пудрою. За бажанням покрити лимонною глазур’ю для ніжної кислинки.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день 

"Хітові" весняні бутерброди на сніданок — за ними буде черга. 

Легкий сніданок за 2 хвилини — як приготувати омлет на воді

Легкий рецепт булочок із начинкою — знадобиться склянка сиру. 

"Хітовий" китайський омлет — небанальний сніданок за 10 хвилин

рецепт випічка кисломолочний сир запіканки ідея для сніданку манка
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
